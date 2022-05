Vermieterin klaut Schnaps bei Mieterin: Haftstrafe

Von: Josef Ametsbichler

Der Eingang zum Amtsgericht Ebersberg. © pke

Weil sie aus einer vermieteten Wohnung per Zweitschlüssel eine Flasche Schnaps gestohlen hat, ist eine 64-Jährige vor dem Schöffengericht Ebersberg zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Ebersberg – Härte zeigen gegen Einbrecher: Mit diesem Vorsatz hatte der Bundestag vor rund fünf Jahren die entsprechenden Strafen drastisch verschärft. „Sie sind wahrscheinlich nicht die Person, die sich der Gesetzgeber dabei vorgestellt hat“, sagte Amtsrichter Frank Gellhaus zu einer 64-Jährigen, die am Mittwoch vor ihm auf der Anklagebank saß. Das Urteil am Ende: ein Jahr Haft auf Bewährung. Mindeststrafe.

Haselnusslikör für 15 Euro aus der Speisekammer geklaut

Die Geschäftsfrau aus einer Stadt mitten im Landkreis war per Zweitschlüssel in die Wohnung ihrer Mieterin eingedrungen und hatte dort eine Flasche Schnaps geklaut. Dabei hatte ihr die Mieterin zuvor schon eine Flasche Wein gegeben. Sie sei nervös und in einer persönlichen Krise gewesen, räumte die Angeklagte vor Gericht ein. „Da hat mir das nicht gereicht.“ Sie gestand ein latentes Alkoholproblem. Aus dieser Situation heraus habe sie sich in der fremden Speisekammer Haselnusslikör im Wert von gut 15 Euro geholt.

Als sie am Tag nach dem Diebstahl wieder nüchtern gewesen sei, habe sie ihrer Mieterin die Tat gebeichtet und sich entschuldigt. Doch das Entsetzen über die Tat sei bei der betroffenen Familie groß gewesen, es folgte die Anzeige bei der Polizei. Und weil auf Wohnungsdiebstahl hohe Haftstrafen vorgesehen sind, kam der Fall vors Schöffengericht.

Mildernd wirkt, dass die Frau sofort gebeichtet hat

Sichtliches Bedauern zeigte bei ihrem Plädoyer die Staatsanwältin, die mit ihrer Forderung nah an der Mindeststrafe blieb. „Wir kommen da nicht drunter“, sagte sie und lobte, dass die Angeklagte durch ihr Geständnis den Fall ins Rollen gebracht habe. Zudem konnte das Gericht auf Zeugenaussagen verzichten.

Gesetzgeber sieht keinen minderschweren Fall vor: „Uns sind die Hände gebunden“

Auch der Verteidiger der bislang unbescholtenen Frau musste ob der Gesetzeslage, die für Wohnungseinbruchdiebstahl keinen minderschweren Fall mehr vorsieht, auf ein Jahr Haft auf Bewährung plädieren. Seine Mandantin trocknete sich derweil mit der Corona-Maske die Tränen. „Uns sind die Hände gebunden“, sagte der Anwalt und bat das Gericht, auf eine Geldstrafe zu verzichten. „Sie ist gestraft genug.“

„Das war unnötig und dumm“, sagt die Angeklagte - und akzeptiert das Urteil

„Es tut mir seit einem halben Jahr jeden Tag leid“, so die Frau in ihrem letzten Wort. „Das war unnötig und dumm.“ Richter Gellhaus sagte über den Fall: „Der ganze Anlass war lächerlich.“ Nach der Verurteilung gab er der Frau statt einer Geldstrafe die Auflage mit auf den Weg, die Suchtberatung der Caritas weiter zu besuchen. Die Frau hatte dies nach eigenen Angaben bereits freiwillig begonnen. Das Urteil nahm sie noch im Gerichtssaal an.

