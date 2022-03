Grabsch-Vorwürfe gegen Trachtenhändler: Psychiater und drei Zeuginnen sagen aus

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Das Ebersberger Amtsgericht © Stefan Roßmann

Das Amtsgericht Ebersberg soll entscheiden, ob sich ein Geschäftsmann an Mitarbeiterinnen vergriffen hat. Am vierten Prozesstag ging es um die Glaubwürdigkeit eines möglichen Opfers.

Landkreis – Der Weg zur Wahrheit ist manchmal steinig, verschlungen und nicht immer zielführend. So die Erkenntnis aus dem vierten Prozesstag gegen einen Trachtenmoden-Händler, der Filialmitarbeiterinnen im Kreis Ebersberg sexuell belästigt haben soll. Die Vorwürfe gegen den 65-Jährigen spielten am Mittwoch vor dem Amtsgericht Ebersberg keine Rolle – stattdessen ging es darum, die Glaubwürdigkeit einer der Frauen abzuklopfen, die ihren Chef u. a. wegen Grabschens angezeigt hatte.

Das Gericht hörte vier Aussagen: die der Schwägerin des Angeklagten, ebenfalls Verkäuferin im fraglichen Trachtengeschäft. Die des Psychiaters, bei dem das mögliche Opfer (49) in Behandlung ist. Und die zweier unbeteiligter Frauen, die nach einem Sektfrühstück nur zum Shoppen wollten.

Schwägerin verteidigt den Angeklagten

Die Trachtenverkäuferin (57) verteidigte ihren Schwagers und ein herzliches Betriebsklima . „Ich kann mir das nicht vorstellen“, sagte sie über die vorgeworfenen Annäherungsversuche in der Kaffeeküche und auf der Weihnachtsfeier.

Erstaunen bei Aussage des Psychiaters

Erstaunen bei der Aussage des Münchner Psychiaters (62), der die Anzeigenerstatterin (49) seit zwei Jahren mit Antidepressiva und Schlafmitteln behandelt. Die Frau gibt an, die wiederholte Übergriffigkeit des Chefs habe ihr Leben zerstört – bis heute ist sie krankgeschrieben.

Der Staatsanwalt konnte es sichtlich nicht fassen, dass der Mediziner nicht weiter nachgefrage hatte, als ihm seine Patientin von sexueller Belästigung durch den Chef erzählte. „Ich bin kein Kriminologe“, entgegnete der Arzt. Die Details seien für die medikamentöse Therapie unerheblich. „Mir war klar, dass da was gelaufen ist, was nicht koscher war“, sagte er nur. Eine Verhaltenstherapie bei einem Psychotherapeuten für das mögliche Grabsch-Opfer, bei der die Fälle hätten aufgearbeitet werden können, sei offenbar coronabedingt im Sande verlaufen.

Verteidigungsstrategie Corona-Depression?

Stichwort Corona: Es zeichnet sich ab, dass die Strategie der drei Verteidigerinnen des Trachten-Händlers auch darauf abzielen könnte, die Depression der Anzeigenerstatterin auf Angst vor dem Virus statt vor dem Chef zurückzuführen – zum Psychiater war die Frau Ende April 2020 gegangen, also im Lockdown. „Das war bei ihr ausgeprägter“, sagte die Schwägerin des Angeklagten über die Virusangst der Frau. „Sie ist ganz vernünftig damit umgegangen“, sagt dagegen der Psychiater.

Seltsame Szene in der Münchner Innenstadt: Unbeteiligte Frauen sagen aus

Indizien für die Virusangst sollten die Aussagen zweier 27-jähriger Münchnerinnen liefern: Sie hatten am 14. März 2020, zwei Tage vor dem ersten Corona-Lockdown, nach einem Sektfrühstück mit einer etwa gleichaltrigen Kollegin der Anzeigenerstatterin die Frau in der Münchner Fußgängerzone getroffen. Bei einem „eindringlichen Gespräch“ sei es darum gegangen, weshalb die junge Kollegin weiter zum gemeinsamen Arbeitsplatz ins Trachtengeschäft gehe, wo sie doch Anfang März im Corona-Hotspot Ischgl beim Skifahren war. Über die Emotionslage in dem Gespräch gehen die Aussagen auseinander. Tatsächlich erkrankten alle drei jungen Frühstückerinnen unmittelbar danach an Covid-19, Ansteckungsherd: Ischgl.

Zur Klärung des eigentlichen Falls trägt dieser Prozesstag wohl nur bedingt bei. Verhandlungstag fünf folgt Anfang April. Es sind weitere Zeuginnen geladen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.