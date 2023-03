Asiatische Verstärkung für die Kreisklinik

Von: Helena Grillenberger

Die Gesundheitsversorgung der Menschen ist ihnen wichtig: Die neuen Pflegekräfte der Kreisklinik. © Stefan ROssmann

Die Kreisklinik Ebersberg hat 19 neue Pflegefachkräfte von den Philippinen in Ebersberg willkommen geheißen. Das Haus braucht die Unterstützung dringend.

Ebersberg – Platz für 20 Personen bietet der Unterrichtsraum der Berufsfachschule für Pflege, in dem am Mittwoch, 29. März, 19 Philippiner sitzen. Seit knapp einer Woche sind die ausgebildeten Pflegekräfte, die zum Teil zuvor in Saudi-Arabien gearbeitet haben, bereits in Ebersberg.

Klinik bietet den Neuen einen langsamen Übergang

Noch sind sie am Ankommen – die Klinik bietet ihnen einen langsamen Übergang. Deutschunterricht, um die vorhandenen Kenntnisse zu festigen, und Einarbeitung, um den jeweiligen Stationen, wie der Intensivstation, dem OP und der Zentralen Notaufnahme, den Aufwand zu erleichtern.

Landrat sagt: „Wir brauchen Sie dringend“

Von Landrat und Aufsichtsratsvorsitzendem der Kreisklinik Ebersberg, Robert Niedergesäß, Abteilungsleiterin Zentrales und Bildung im Landratsamt, Brigitte Keller, und Geschäftsführer der Klinik, Stefan Huber, wurden die Fachkräfte am Mittwoch offiziell begrüßt. „Wir brauchen Sie dringend“, betonte der Landrat. „Sie sorgen dafür, dass der Betrieb aufrecht erhalten wird.“

Als Pflegekräfte seien die neuen Mitarbeiter ganz nah am Patienten, was sie auch für den Landkreis wichtig mache. Denn: Die Klinik sei wichtig, weil die Gesundheitsversorgung der Menschen wichtig sei, erklärte der Landrat, wobei ihm die Pflegekräfte hinter den Schulbänken lautstark zustimmten.

Sehr gute Ausbildung auf den Philippinen

Dass gleich 19 neue Mitarbeiter von den Philippinen kommen, liege an der sehr guten Ausbildung von Pflegefachkräften dort, erklärt Katharina Ober, Pressesprecherin der Klinik. Auch andere Kliniken hätten bereits „tolle Erfahrungen“ mit philippinischen Pflegekräften gemacht.

Und: Die Philippinen bilden Pflegekräfte über dein eigenen Bedarf aus. „Das war uns wichtig, dass das Land aus dem wir Pflegekräfte beschäftigen, mehr Fachkräfte ausbildet – und ausbilden kann – als es selbst benötigt.“

Die 19 Neuankömmlinge werden im Personalbau direkt neben der Kreisklinik untergebracht.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.