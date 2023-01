Trotz warmer Winter: Aussichtsturm in Ebersberg wegen Glätte gesperrt – Opposition rebelliert

Von: Josef Ametsbichler

Schneebezuckert sind die Stufen des Aussichtsturms auf der Ludwigshöhe immer seltener. Trotzdem bleibt das neue Tor bis zum Frühjahr wegen Glättegefahr versperrt. F: sro © Stefan Roßmann

Seit 2017 ist der Aussichtsturm Ebersberg im Winter gesperrt. CSU und FDP im Stadtrat wollen das ändern.

Ebersberg – Genervt sind sie von dem Thema in der Kreisstadt alle: Verschönerungsverein, Stadtrat und Spaziergänger. Der Aussichtsturm in Ebersberg ist wieder monatelang gesperrt. Und zwar egal, ob es stürmt und schneit oder wie zum Jahreswechsel bei 15 Grad die Sonne lacht. Grund ist die Haftungsfrage, falls jemand winterwetterbedingt auf den Betonstufen ausrutscht und sich verletzt.

An dem neuen, massiven Metalltor am Fuß des Turms, das den Zugang wohl noch bis tief in den März versperren wird, rüttelt nun die CSU/FDP-Fraktion im Stadtrat. „Der Ebersberger Aussichtsturm soll grundsätzlich auch in den Wintermonaten für Besucher geöffnet bleiben, sofern die Witterung es zulässt, wenn also keine Eis- oder Glättegefahr besteht.“ So heißt es in einem Antrag, den die Fraktion in den Stadtrat einbringen will.

Über 100 Jahre auch im Winter geöffnet

Schon 2021 hatte der Verschönerungsverein in Person von Vorstand Georg Schuder die Sperrung angesichts um sich greifender Sicherheitsmentalität beklagt (wir berichteten). „Bald darf man auch nicht mehr um den Egglburger See herumgehen, weil da kein Geländer dran ist!“, hatte Schuder damals gewütet.

Die Opposition beklagt: „Über 100 Jahre lang (seit 1915) war der Ebersberger Aussichtsturm ganzjährig geöffnet. Unfälle durch Eis oder Glätte in dieser Zeit sind uns nicht bekannt.“ Die durchgängige Winter-Sperrung von Dezember bis März nennen CSU und FDP in der gemeinsamen Erklärung „unverhältnismäßig und nicht notwendig“. Schließlich gebe es „nur noch kurze echte Frostzeiten“, dafür Wintertage „mit herausragender Fernsicht“. Diese sollte man den Bürgern nicht vorenthalten, die ja vor Jahren für eine Sanierung gespendet hätten. „Die Bürgerinnen und Bürger haben daher einen Anspruch darauf, den Turm bei geeignetem Wetter nutzen zu können“, so der Antrag.

Bürgermeister: „Mich nervt das auch.“

Den größten Frust wegen der Debatte um die „aussichtslose“ Situation schiebt in Ebersberg möglicherweise der Bürgermeister, Ulrich Proske (parteilos). „Mich nervt das auch“, sagt er zur EZ, „aber es hilft nix.“ Denn egal, ob unten ein Schild „Betreten auf eigene Gefahr“ stehe oder nicht – die Stadt stehe im Rechtsrisiko. Und es sei eine Versicherungsfrage. Diese Einschätzung gehe zurück auf ein Gutachten, das noch sein Amtsvorgänger Walter Brilmayer (CSU) beauftragt habe. „Das habe ich geerbt“, so Proske. Ebersberg sei „Anspruchsgegner etwaiger Schadenersatzforderungen“, zitiert er und übersetzt: „Die Stadt ist schuld, der Bürgermeister wird verklagt.“ Deswegen gebe es die Wintersperrung schon seit 2017.

CSU/FDP-Fraktionssprecher Florian Brilmayer kennt kein entsprechendes Gutachten. „Man muss den irgendwie aufbekommen“, sagt er zur EZ über den 35-Meter-Bau mit Blick von den Berchtesgadener Alpen bis ins Allgäu. Im Antrag fordert die Opposition, Bauhof-Mitarbeiter, die ohnehin täglich auf der Ludwigshöhe vor Ort seien, könnten doch das Turmtor je nach Witterung ohne größeren Aufwand auf- und zusperren. „Die haben anderes zu tun“, sagt Proske. „Und wenn man es einmal übersieht und es passiert was, ist der Teufel los. Das zeige sich in immer wieder vorkommenden Anzeigen gegen die Stadt in Sachen Winterdienst, der eine aufwendige Dokumentation nötig mache.

„Arschglatt“ auf dem Turm

Und schließlich könne sich die Witterung auch im Lauf eines Tages verändern. „Dann ist es arschglatt da oben“, sagt der Bürgermeister. Splitten, salzen oder Eis wegpickeln funktioniere wegen der empfindlichen Bautenschutz-Beschichtung auf den Betonstufen nicht.

