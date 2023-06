Autist (27) fasst kleine Buben an

Von: Josef Ametsbichler

Vor dem Amtsgericht Ebersberg musste sich ein 27-jähriger behinderter Mann verantworten. Er bekam eine Bewährungsstrafe. © Stefan Rossmann

Das Sexualleben von Menschen mit Behinderung ist ein Tabuthema zwischen Vormundschaft und Selbstbestimmung. Ein heißes Eisen musste dazu das Ebersberger Schöffengericht verhandeln.

Ebersberg - Vor dem Ebersberger Schöffengericht saß ein Autist (27) auf der Anklagebank, weil er kleine Buben betatscht hatte. Ein psychiatrischer Gutachter attestierte dem Mann, der in einem der im Landkreis verstreuten Wohnheime des Einrichtungsverbunds Steinhöring (EVS) lebt, eine homosexuelle pädophile Neigung.

In zwei Fällen hatte dieser Drang juristische Konsequenzen. Im Sommer 2021 hatte sich der Mann einem Spielplatz in Sichtweite seiner Wohnung genähert und dort von einem Gebüsch aus einen zehnjährigen Buben aufgefordert, ihm seinen Penis zu zeigen. Etwas mehr als ein Jahr später hatte der Mann einem ebenfalls Zehnjährigen in einer Gaststättentoilette beim Händewaschen von hinten in die Hose und an die Leiste gegriffen – strafbar als sexueller Kindesmissbrauch.

Angeklagter gibt Taten sofort zu: „Es stimmt“

„Es stimmt“, gab der Angeklagte die Taten sofort zu – und bestätigte zudem, dass es vor einigen Jahren bei einem Wien-Ausflug zu zwei ähnlichen Vorfällen gekommen sei, ohne Anzeige. „Ehrlich gesagt, habe ich nicht nachgedacht“, sagte er zu seinem Motiv. Er habe eine sporadische Beziehung zu einem Gleichaltrigen aus dem Betreuten-Umfeld des EVS.

Der Gutachter wollte sich nicht festlegen, ob der Autist vermindert schuldfähig ist. Es sei nicht auszuschließen. „Man weiß nicht, was er denkt“, sagte er über ein Zusammenspiel aus Entwicklungsverzögerung, niedriger Intelligenz und eingeschränkter Gefühlswahrnehmung. Bei der Verhandlung war in Gesichtsausdruck und gepresst-monotoner Sprechweise die geistige Einschränkung merklich. Inhaltlich schien der Angeklagte folgen zu können, emotional aber Schwierigkeiten zu haben, die Ereignisse einzuordnen.

Gericht: Öffentlichkeit hat Anspruch auf Schutz

Vor einer Verurteilung bewahrte ihn das nicht. Richter Frank Gellhaus unterstrich den Anspruch der Öffentlichkeit auf Schutz vor solchen Übergriffen. Nahe ging dem Gericht die Aussage des Vaters des am Waschbecken begrapschten Buben. Sein Sohn traue sich nicht mehr in öffentliche Toiletten und sei zeitweise in Wintermontur im Schulunterricht gesessen, weil es sich so sicherer gefühlt habe.

Das Gericht rang um eine sinnvolle Lösung für einen Angeklagten, der als ein Hobby angab, Wikipedia-Artikel mit dem Füller abzuschreiben. Um Impuls-Handlungen auszubremsen hatte das EVS seine Terrassentür mit Blick auf den Spielplatz zugeschraubt. Der Vater eines der Buben kommentierte die Tatsache, dass der Mann so nah an einer Kindereinrichtung wohnt, mit den Worten: „Das geht gegen den gesunden Menschenverstand!“

Angeklagter muss sich in engmaschige Therapie begeben

Nicht zufrieden mit den bisherigen Maßnahmen, darunter wirkungsarme Medikamente und einzelne psychologische Gespräche, waren Gericht und Gutachter. „Sie stehen auf kleine Jungs und niemand hat Ihnen bislang Hilfe geboten“, so Gellhaus. Er wies den Angeklagten an, eine engmaschige Therapie in einer auf Sexualstraftäter spezialisierten Ambulanz zu absolvieren. Nur damit könne der Mann einer Haftstrafe entgehen. Diese setzte das Gericht auf ein Jahr und zehn Monate fest – und zur Bewährung aus.

In Rücksprache mit seiner Pflichtverteidigerin nahm der Mann das Urteil sofort an. Sichtlich mitgenommen verfolgten seine Eltern aus dem Zuschauerraum den Prozess und baten in einer Pause für die Taten ihres Sohnes, der dafür keine Worte fand, bei den anwesenden Betroffenen um Entschuldigung, „auch wenn es unentschuldbar ist“, so die Mutter.

