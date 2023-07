„Autos sollten unterirdisch parken!“ - Ebersberg prüft Tiefgaragen-Zwang

Von: Peter Kees

Künftig soll jeder Neubau eine eigene Tiefgarage haben – so lautet die Forderung einiger Stadträte in Ebersberg. © Kees

Ebersberg führt eine Grundsatzdebatte zu einer Tiefgaragen-Pflicht bei Neubauten. Anlass sind aktuelle Bauanträge, die im Stadtrat nicht gut ankamen.

Ebersberg – Parkende Autos an der Oberfläche sollen verschwinden, zumindest bei Neubauvorhaben. So die Sichtweise einiger Stadträte in Ebersberg, wie sich bei einem Antrag zu einem Vorentscheid für ein Bauvorhaben in der Eberhardstraße zeigte. Auf einem Grundstück dort sollen neun Reihenhäuser entstehen. Bereits im Mai hatte der Bauherr dafür einen Antrag auf Vorbescheid gestellt, den die Mitglieder des technischen Ausschusses damals allerdings ablehnten.

Man empfahl, das Bauvorhaben zu modifizieren und für die Fahrzeuge eine Tiefgarage einzurichten. Der Mann hat sein Vorhaben modifiziert, die neun Reihenhäuser entsprechend der städtischen Empfehlung auf drei Blöcke verteilt, allerdings auf die Tiefgarage verzichtet. Auch, weil sie zu teuer ist. Mit einem veränderten Entwurf hat er erneut einen Antrag auf einen Vorbescheid eingereicht, der auch diesmal durchfiel, wegen der Stellplatzlösung.

Ebersberg will zukunftsfähige Städteplanung - Zeitdruck aus dem Landratsamt

Angestoßen wurde damit eine Grundsatzdebatte, die im Ausschuss immer wieder mal aufflammt, zuletzt im Mai, damals allerdings verworfen wurde: Sollte man für das Gelände nicht lieber einen Bebauungsplan entwickeln? Damit Grundsätzliches regeln? „Autos sollten unterirdisch parken!“, so etwa Gerd Otter (Pro Ebersberg) in seinem Plädoyer für einen Bebauungsplan. Schließlich seien geparkte Autos vor Häusern nicht mehr zeitgemäß. „Wir müssen uns überlegen, wie wir mit der Städteplanung der Zukunft umgehen.“ Und prompt stellte Josef Riedl (CSU) einen Antrag für einen solchen Plan.

Das Landratsamt sieht am diskutierten Ort für eine Tiefgarage keine ausreichenden städtebaulichen Gründe. Es beabsichtigt nach der Ablehnung des gemeindlichen Einvernehmens, dieses „hinsichtlich der Erstellung der oberirdischen Stellplätze zu ersetzen, insoweit die Stadt Ebersberg das gemeindliche Einvernehmen nicht bis zum 25. Juli noch erteilt“. Darum ist Eile geboten. Denn: Wenn die Stadt den Antrag erneut ablehnt (wie momentan der Fall), übernimmt das Landratsamt. Oder man legt bis zur gesetzten Frist einen Bebauungsplan vor. Lediglich im Rahmen eines solchen wäre die Forderung nach einer Tiefgarage vonseiten der Stadt möglich.

Also vereinbarte man eine Sondersitzung des technischen Ausschusses für kommenden Dienstag, um die Sache noch innerhalb der vorgegebenen Frist regeln zu können.

Flachdächer: Noch so ein Streitthema in Ebersberg

Einfacher verlief die Diskussion zum Thema bei einem anderen Bauvorhaben, dessen Konzept auf der Sitzung des technischen Ausschusses vergangenen Dienstag ebenfalls vorgestellt wurde. In der Ignaz-Perner-Straße will ein Eigentümer drei Einfamilienhäuser sowie zwei Doppelhäuser auf seinem Grundstück bauen. Auch hier wurde das Thema Tiefgarage diskutiert, den Planern sogar mit auf den Weg gegeben, eine solche anzudenken. Allerdings war die geladene Planerin des Büros Beer aus München clever genug, auf die Schwierigkeiten von Beton unter der Erde und der damit verbundenen Versiegelung hinzuweisen.

Vom Tisch ist die Sache damit allerdings auch in diesem Fall noch nicht. Was manchem Rat dort ein zusätzlicher Dorn im Auge ist, sind die angedachten Flachdächer. „Das gefällt mir überhaupt nicht,“ empörte sich etwa Josef Riedl, der zudem für eine „kreative Tiefgaragenlösung“ warb, wie er sie in Österreich kennengelernt habe, wo im Übrigen auch oberirdisch nicht nur in traditioneller Weise gebaut wird.

