Achtung: Badewarnung am Klostersee

Von: Michael Acker

Beliebter Treffpunkt: Der Steg am Ebersberger Klostesee. © JRO

Schlechte Nachricht für die Badegäste am Ebersberger Klostersee: Die Blaualgen sind wieder da! Das Landratsamt rät zu Vorsicht mit dem Klosterseewasser.

Ebersberg - Bei einer routinemäßigen Beprobung des Klostersees habe das Gesundheitsamt reichlich Cyanobakterien (Blaualgen) im Wasser festgestellt, hieß es am Freitag, 16. Juni, aus der Kreisbehörde. Hinzu kämen eine Sichttiefe von weniger als einem Meter und sichtbare Schlieren im Uferbereich.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen möglich

Cyanobakterien könnten im Einzelfall bei langem Hautkontakt oder nach Verschlucken des Wassers zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Entsprechende Warnschilder werden aufgestellt, so eine Sprecherin des Landratsamt.

Die Algenblüte ist an folgenden Merkmalen zu erkennen: Bläulich-grüne Trübung des Wassers, Schlierenbildung, Algenteppiche an der Oberfläche und wolkenartige Verteilung im Wasser.

Beim Schwimmen kein Wasser schlucken!

In Bereichen mit solchen sichtbaren Cyanobakterien-Entwicklungen sollten sich Badegäste nicht aufhalten, rät das Ebersberger Gesundheitsamt und gibt die folgenden Hinweise: Man sollte auf das Baden verzichten, wenn man bis zu den Knien im Wasser stehend seine Fußrücken nicht mehr sehen kann. Beim Schwimmen sollte man kein Wasser schlucken und Bereiche mit sichtbaren Schlieren vermeiden. Nach dem Baden sollte man sich duschen und die Badekleidung wechseln. Falls Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln auftreten, sollte man sich in ärztliche Behandlung begeben. Und ganz wichtig: Besonders (Klein-)Kinder sind gefährdet. Man sollte sie nicht in Wasser mit Verdacht auf Blaualgen spielen lassen.

Hunde und andere Haustiere können durch Cyanobakterien ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden.

Wasservögel sollen nicht gefüttert werden, um das Algenwachstum durch den Eintrag von Nährstoffen über deren Ausscheidungen nicht zu fördern.

Auf der Webseite des Landratsamtes kann man unter www.lra-ebe.de in der Rubrik „Freizeit“ unter „Badeseen“ die Ergebnisse der Badeseeuntersuchungen einsehen.

