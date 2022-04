Bagger in Vollbrand: Feuerwehr-Alarm in Ebersberg

Von: Michael Acker

Der brennende Bagger auf der Sportplatz-Baustelle. Ein Atemschutzträger der Feuerwehr Ebersberg löscht die Flammen. © Michael Acker

Im Norden der Kreisstadt Ebersberg steht eine große Baumaschine in Flammen. Die Feuerwehr rückt Richtung Gewerbegebiet in die Anzinger Siedlung aus.

Ebersberg - Gegen 14.45 Uhr heulen am Mittwoch in Ebersberg die Sirenen: Am Ebersberger Waldsportpark in der Nähe der Anzinger Siedlung, einem Wohngebiet Richtung Gewerbepark Nord, steht ein Bagger in Vollbrand. Die Feuerwehr Ebersberg rückt aus. Die Einsatzkräfte unter Leitung des stellv. Ebersberger Kommandanten Jan Köhnen haben den Brand schnell unter Kontrolle.

Der Brand ereignet sich direkt auf der Baustelle am Waldsportpark, wo gerade der neue Kabinentrakt des TSV Ebersberger gebaut wird. Als Brandursache ist wohl von einem technischen Defekt auszugehen. Verletzt wurde niemand.

