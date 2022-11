Kiebitz bremst S-Bahn nach Wasserburg

Von: Michael Acker

Teilen

Der Filzenexpress auf dem Weg in Richtung Ebersberg. Bis 2026 sollte die Strecke elektrifiziert sein, doch es wird sich wohl verzögern. © Rossmann

Bei der Elektrifizierung der rund 19 Kilometer langen Filzenexpress-Strecke von Ebersberg nach Wasserburg wird es wohl zu Verzögerungen kommen. Der Grund sind fehlende Ausgleichsflächen.

Ebersberg – Das Projekt wurde von der Bahn schon oft versprochen und schließlich für das Jahr 2026 in Aussicht gestellt. Bis Ende 2025 sollte der Bau einer Oberleitung auf der 19 Kilometer langen Strecke des Filzenexpresses und damit die Elektrifizierung der Bahnstrecke Ebersberg – Wasserburg über die Bühne gegangen sein. Mit der S-Bahn nach Wasserburg – die Vorfreude in der Region war und ist groß.

Doch nun erhält sie einen Dämpfer. Nach Informationen unserer Zeitung wird sich das ehrgeizige Vorhaben wohl verzögern, von eineinhalb Jahren ist Bahn-intern bereits die Rede. Der Grund: Das Unternehmen tut sich außerordentlich schwer, die nötigen Ausgleichsflächen für die Baumaßnahme zu finden, die Bereitschaft der Landwirte, Flächen abzutreten, die dann nur noch eingeschränkt bewirtschaftet werden können, ist gering.

Problem für die Bahn: Kiebitzvorkommen im Staudhamer Feld

Wie eine Sprecherin der Bahn schon im Juni unserer Zeitung sagte, erschwerten Kiebitzvorkommen im Staudhamer Feld bei Wasserburg/ Reitmehring das Vorhaben. Für die Vögel würden 4,5 Hektar Ausgleichsfläche benötigt, die im Umkreis von 20 Kilometern zum Staudhamer Feld liegen müssen, also auch im Landkreis Ebersberg. Der Kiebitz ist ein „komplizierter Kunde“, weil „Ausgleichsflächenfresser“ mit 1,5 Hektar Bedarf pro Brutpaar. Er benötigt zumindest für die Brutzeit eine Wasser- und Wiesenfläche.

Genehmigungsplan angeblich vor „finaler Einreichung“

Die Bahn geht jetzt auf konkrete Nachfragen unserer Zeitung nicht ein. Eine Sprecherin sagt ganz allgemein, die Genehmigungsplanung für die Maßnahme „steht vor finaler Einreichung“ bei der planfeststellenden Behörde. Bei all ihren Aktivitäten habe die DB stets die „größtmögliche Schonung von Pflanzen und Tieren“ im Blick, die auf oder entlang ihrer Anlagen leben. Zum Schutz der biologischen Vielfalt bediene sich die DB unterschiedlicher Instrumente: Sie berücksichtige den Naturschutz schon bei der Planung. Bei unvermeidbaren Eingriffen in den Naturhaushalt leiste sie Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen – jährlich einige Tausend. Eine Gegenrechnung der vielen Vorteile einer Elektrifizierung gegenüber des Artenschutzrechtes sei nicht möglich.

Die Sprecherin wörtlich zur Frage nach dem Stand der Ausgleichsflächensuche: „Zum Thema Ausgleichsflächen befinden wir uns in fortlaufenden Gesprächen sowie intensiven Abstimmungen mit der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde. Zu Zwischenständen können wir leider keine Angaben machen, wir bitten um Verständnis.“

Bahn sieht sehr „geringe freie Flächenverfügbarkeit“

Im Sommer hatte es noch geheißen: „Die sehr geringe freie Flächenverfügbarkeit durch intensive Landwirtschaft und die Baulandausweisung in Oberbayern stellen eine Herausforderung dar und bedingen sehr hohe Grundstückspreise.“

Über 30 Millionen Euro will die Bahn-Tochter Südostbayerbahn in die Elektrifizierung der Filzenexpress-Strecke stecken, Teil der Maßnahme ist eine bessere Ausstattung der Bahnübergänge an der Strecke sowie ein Ausbau der Signaltechnik am Bahnhof in Steinhöring, wo die Züge bei Störungen wenden können sollen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.