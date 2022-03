Nächster Halt: Ebersberg-Ost - Neuer Bahnhof stößt auf Gegenliebe

Teilen

Die Bahnstrecke beim Feuerwehrhaus in Oberndorf. Hier wünschen sich die Parteien einen neuen Bahnhof. © PKE

Ein politisches Signal soll es sein: Die Ebersberger CSU/FDP-Stadtratsfraktion beantragt die Errichtung einer Haltestelle auf der Regionalbahnstrecke München-Wasserburg in Oberndorf. Das stößt auf viel Gegenliebe.

Ebersberg - Im Technischen Ausschuss des Stadtrats wurde über diesen Antrag der CSU/FDP-Fraktion diskutiert. Einig waren sich alle, fraktionsübergreifend: der Vorschlag sei hervorragend.

CSU-Stadtrat Gressierer: Unbedingt wünschenswert

„Im Zuge des Ausbaus des Öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum unbedingt wünschenswert,“ betonte der Sprecher der Antragssteller, Alexander Gressierer (CSU). SPD-Stadtrat Stefan Mühlfenzl sprach prompt von einem Ostbahnhof Ebersberg. Neidlos, so betonte er, goutiere man diese Idee, die durchaus auch aus den eigenen Reihen hätte stammen können.

SPD-Stadtrat Mühlfenzl: Bedeutsam für Gastronomie in Oberndorf

Außerdem unterstrich Mühlfenzl die Bedeutung eines Bahnhofs in Oberndorf für die dortige Gastronomie und brachte zudem eine mögliche Park und Ride-Situation ins Spiel. Eine Situation wie in Grafing-Bahnhof wolle man allerdings nicht. Das unterstrich neben Mühlfenzl auch Jürgen Friedrichs von den Grünen.

Einzig Gerd Otter (Pro Ebersberg) – obwohl auch er zustimmte – ließ mahnende Worte erklingen: mit einem Bahnhof in Oberndorf werde „Oberndorf nicht mehr das sein, was es ist.“ Darüber müsse man sich im Klaren sein. Den Bahnhof wolle man, nicht aber die Lasten. Beflügelt diskutierten die Räte die unterschiedlichsten Varianten, sogar die Idee eines unterirdischen Bahnhofs kam auf.

Stadt soll bei Gesprächen mit der Bahn Haltestelle einfordern

Ob in Oberndorf eine Haltestelle eingerichtet werden wird oder nicht, das entscheidet allerdings nicht die Stadtverwaltung. Das ist Aufgabe der Bahn. Deshalb zielt der Antrag von CSU und FDP darauf, dass die Verwaltung im Zuge des Ausbaus der Bahnstecke – die demnächst elektrifiziert wird – bei den zuständigen Behörden eine solche Haltestelle in Oberndorf einfordert. Einstimmig wurde diesem Antrag stattgegeben. Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) will den Gedanken mit in das Mobilitätskonzept aufnehmen. Bald könnte es im Zug zwischen Ebersberg und Steinhöring heißen: „Nächster Halt: Ebersberg Ost“. pke

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.