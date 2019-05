Mann nagelt totes Huhn mitsamt Wut-Schreiben an Scheiterhaufen

Ein totes Huhn hat Alexander Stark aus Ebersberg an diesen Holzstoß gehängt. Er will Hundebesitzer wachrütteln.

Ihm reicht es!

von Michael Acker schließen

Ihm reicht’s! Alexander Stark aus Ebersberg hat am Egglburger See, wo er wohnt, dieses Schild an einem Holzstoß befestigt und daneben ein totes Tier gehängt. Was ihn dazu bewegte.