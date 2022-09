Demenz & Co. im Landkreis Ebersberg: Beim zentralen Sozialdienst gibt‘s direkte Hilfe

Von: Jörg Domke

Karin Baumann-Scherer, Anja Groß, Johanna Kopec und Beate Wagner sind die Ansprechpartnerinnen im zentralen Sozialdienst, der der Sozialhilfeverwaltung im Landratsamt zugeordnet ist. © privat

Beratungsmöglichkeiten rund ums Thema Demenz gibt es viele. Aber sicher nur wenige, die so unkompliziert und direkt helfen können wie der zentrale Sozialdienst am Landratsamt Ebersberg.

Landkreis – Da war die Nachbarin, der plötzlich auffiel, dass die ältere Dame, die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebt, schon ein paar Tage nicht mehr draußen gesehen wurde. In Sorge meldete sie sich in der Sozialhilfeverwaltung im Landratsamt Ebersberg beim sogenannten zentralen Sozialdienst. Dort nahm man den Hinweis ernst; und schaute nach. Und ja, der schon vermissten Frau ging es nicht wirklich gut. Sie war in ihrer Wohnung dehydriert.

Was ohne den Hinweis der aufmerksamen Nachbarin hier hätte passieren können? – man mag es sich kaum ausmalen. „Gut möglich, dass hier ein Menschenleben gerettet wurde“, sagt jedenfalls Johanna Kopec. Sie ist Sozialpädagogin und in der Kreisverwaltung eine von vier Kräften, die sich um psychosoziale Beratung in der Sozialhilfeverwaltung des Landeskreises kümmern. Ihre Kolleginnen im zentralen Sozialdienst sind derzeit Karin Baumann-Scherer, Anja Groß und Beate Wagner.

Kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym

Das Quartett steht sozusagen parat für ein kostenloses, vertrauliches, auf Wunsch sogar anonymes Beratungsangebot für alle Kreisbürger. Insbesondere aber für die, die Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung bekommen. Aber eben auch für Menschen, die in schwierige Lebenssituationen geraten, von finanziellen Problemen geplagt sind, unter Trennungen oder Wohnungsverlust leiden. Oder einfach nur psychische Probleme haben. Also etwas, was angesichts der zu erwartenden Probleme im Zusammenhang mit neuen Energiepreisexplosionen oder nicht unwahrscheinlichen, weiter massiv steigenden Lebenshaltungskosten auch hierzulande noch stark zunehmen kann. Auch Demenzkranke können Klienten sein. Oder Mitbürger mit bereits stärkeren kognitiven Einschränkungen. Hilfebedürftigkeit, so der stellvertretende Sachgebietsleiter Sozialhilfe, Andreas Skaletz, gebe es auch innerhalb von Familien aus wohlhabenden Verhältnissen.

Mitbürger wie die von Johanna Kopec erwähnte Nachbarin seien etwa, was man sich in der täglichen Arbeit im Zentralen Sozialdienst eigentlich nur wünschen könne. Die Sozialpädagogin weiß jedoch, dass es schon eine Portion Mut braucht, etwa andere anzusprechen und sie zu fragen, ob Hilfe benötigt werde. Mehr Aufmerksamkeit und mehr Empathie könne aber in keinem Fall schaden, sagt sie. Nur so gelinge es, Kontakt zu Hilfebedürftigen zu bekommen, die sich von sich aus im schlechtesten Fall nie melden würden.

Präventive Hausbesuche verhindern Probleme

Was das Team leisten kann? In erster Linie niederschwellig beraten, welche Hilfsangebote kreisweit längst bestehen, ohne dass davon die breite Öffentlichkeit im Einzelnen Kenntnis habe. Normalerweise, so Johanna Kopec, gehe es nach der ersten Kontaktaufnahme zunächst darum, die Bedürftigkeiten der Klienten zu definieren und ggf. Verbindungen herzustellen zu geeigneten Fachstellen, die es im Landkreis in durchaus vielfältiger Weise gebe.

Als sehr hilfreiches Instrument haben sich präventive Hausbesuche bewährt. Besuche, so erzählt Johanna Kopec, die, wenn sie ausdrücklich gewünscht sind, immer zu zweit stattfinden. Dabei machen sich die Sozialdienst-Mitarbeiterinnen ein möglichst präzises Bild von den Klienten. Und suchen Antworten auf so unterschiedliche Fragen wie: Welche Form von Entlastung ist angezeigt? Aber auch: Gibt es im Haus/in der Wohnung gefährliche Stolperfallen? Hygienemängel? Kann man mit relativ einfachen Mitteln (Badelifter, ebene Duschen) wirkungsvolle Alltagserleichterungen schaffen? Wäre eine Tagespflege eine Option? Was sind Stellen, zu denen ein Kontakt hergestellt werden kann, wenn es um das Phänomen Vereinsamung geht? Das können Verbände oder Organisationen sein, aber auch ganz normale Vereine. Gibt es beispielsweise noch Möglichkeiten, einen Alleinstehenden zu motivieren, der sich sein Essen längst nicht mehr selber kocht und nicht ausreichend trinkt?

Manchmal ist es schwer zu helfen

Nicht immer stoßen die Helferinnen auf so empathische Nachbarinnen wie eingangs beschrieben. Und es ist noch lange nicht der Normalfall, dass sich Hilfesuchende von sich aus beim zentralen Sozialdienst melden, der neben dem normalen Telefonanschluss unter 82 30 auch über die Mailadresse zentraler-sozialdienst@lra-ebe.de zu erreichen wäre.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, was Johanna Kopec so beschreibt: In einem Supermarkt war ebenfalls aufmerksamen Mitarbeitern eine Stammkundin aufgefallen, die von Tag zu Tag einen verwirrteren Eindruck machte. Auch hier habe man im guten Glauben Kontakt zu den Helferinnen im Landratsamt gesucht. Deren Kontaktaufnahme mit der Dame aber gelang nicht. Niemand hatte die Haustür geöffnet.