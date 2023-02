Kellerbrand bei Ebersberg: Vier Feuerwehren rücken aus

Von: Anna Liebelt

Die Steinhöringer Feuerwehr traf direkt nach den Frauenneuhartinger Kollegen ein © Artist S.ROSSMANN

Das schnelle Eingreifen mehrerer Feuerwehren hat bei einem Kellerbrand nahe Ebersberg wohl Schlimmeres verhindert. Eine anwesende Bewohnerin bleibt unverletzt.

Ebersberg - Mit Dutzenden Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Frauenneuharting, Steinhöring, Ebersberg und Oberndorf am Dienstagmittag, 28. Februar, zu einem Wohnungsbrand in Pollmoos bei Ebersberg aus. Beim Eintreffen machten die Einsatzkräfte den Brand schnell im Keller des Einfamilienhauses aus. Schon nach kurzer Zeit konnte der Brandherd gelöscht werden, war vor Ort an der Einsatzstelle zu erfahren. Zu schaffen machte den Einsatzkräften nur die starke Rauchentwicklung. So trugen die Feuerwehrler einige verkohlte Möbelstücke, darunter einen Bürostuhl, einen noch qualmenden Tisch und Teile eines Bettgestells, nach draußen.

Die Feuerwehrler aus Steinhöring schleppten verkohlte Möbelstücke aus dem Keller. Darunter einen Bürostuhl, einen Tisch und ein Bettgestell. © Artist S.ROSSMANN

Kellerbrand bei Ebersberg: Bewohnerin in Pollmoos hat Glück

Wie Christoph Münch, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ebersberg, noch vor Ort mitteilte, sei die Bewohnerin des Hauses wohl unverletzt geblieben. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die ältere Dame dennoch vom Rettungsdienst behandelt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden sowohl der Keller als auch das Erdgeschoss des Hauses stark verraucht und verrußt. Entsprechend drang die Freiwillige Feuerwehr auch mit Atemschutzträgern zum Brandherd vor.

Das Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beim Kellerbrand in Pollmoos © Stefan Rossmann

Brandursache derzeit noch unklar: Feuerwehr gibt Entwarnung

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe konnten bisher noch nicht geklärt werden. Die Statik des Hauses ist, laut erster Einschätzung von Kommandant Christoph Münch, jedoch nicht gefährdet. Einzig die Wände sowie etwaige Möbelstücke seien beschädigt worden.

