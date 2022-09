Brandneuer Corona-Impfstoff ab sofort im Ebersberg Impfzentrum verfügbar

Von: Sabine Heine

Teilen

Ab sofort kann man sich mit dem auf die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 zugeschnittenen Impfstoff immunisieren lassen. (Symbolbild) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Im Impfzentrum Ebersberg ist der auf die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 zugeschnittene Impfstoff eingetroffen. Wer sich mit diesem Impfstoff immunisieren lassen will, kann ab sofort einen Termin ausmachen.

Ebersberg - Einen Impftermin im Ebersberger Impfzentrum kann man online unter www.impfzentren.bayern vereinbaren oder über die Hotline des Impfzentrums unter der Nummer (08092) 86 31 40, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Offenbar rechnet man dort mit einem größeren Ansturm auf Impftermine: Ab nächste Woche - auch am Feiertag - ist das Impfzentrum nun auch wieder montags geöffnet. ebenso wie mittwochs, freitags und samstags, jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Inzidenz steigt immer weiter an

Die Inzidenz ist derweil weiter angestiegen. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz liegt zum Stand 26. September 2022, 0 Uhr laut RKI bei 435,8. Er gibt an, wie viele Menschen sich bezogen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen neu mit dem Corona-Virus infiziert haben. Mit Stand vom Freitagabend, 23. September 2022 im Landkreis Ebersberg, sind vom Landsratsamt Ebersberg 109 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Eine Woche zuvor waren 74 neue Infektionsfälle verzeichnet. Insgesamt sind 497 Menschen aus dem Landkreis Ebersberg positiv auf das Corona-Virus getestet. Bisher wurden hier 66.625 Bürgerinnen und Bürger nachweislich positiv mit einem PCR-Test getestet. 65.832 gelten als geheilt, 296 sind verstorben.

Eine Person auf der Intensivstation

In der Kreisklinik Ebersberg werden aktuell zehn Personen mit einer bestätigten Infizierung mit SARS-CoV-2 auf der Normalstation behandelt und eine auf der Intensivstation. Es gibt einen Corona-Verdachtsfall in der Klinik.

102.307 Menschen haben im Landkreis Ebersberg eine Erstimpfung erhalten. 39.229 Impfungen davon haben Hausärzte vorgenommen. Bereits zum zweiten Mal geimpft sind 104.869 Landkreisbürgerinnen und –bürger. 43.131 Zweitimpfungen erfolgten in Hausarztpraxen. 92.249 Geimpfte haben Auffrischungsimpfungen erhalten, 35.453 von ihnen über den Haus- oder Facharzt. Der Landkreis Ebersberg hat eine Impfquote von 71,00 Prozent. Vollständig geimpft mit Erst- und Zweitimpfung sind 72,78 Prozent. 64,02 Prozent haben bereits Auffrischungsimpfungen erhalten.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.