„Werden nur rumgereicht“: Ebersbergs Politiker mit „Hilfeschrei“ zum Brenner-Nordzulauf

Von: Josef Ametsbichler

Mit gelben Kreuzen und Schildern protestieren Gegner der Bahn-Trasse „Limone“ vor dem Landratsamt Ebersberg, bevor drinnen Kritikpunkte am Auswahlverfahren der Bahn vorgestellt werden. © Josef Ametsbichler

Mit Zahlen und Zitaten belegt erneuert ein Aßlinger Ingenieur die Kritik am Trassen-Auswahlverfahren der Bahn zum Brenner-Nordzulauf. Und weitet seine Argumentation mit politischer Unterstützung aus.

Landkreis – Unbeirrt davon, dass die Deutsche Bahn ihre Teilnahme verweigerte, setzten sich die einflussreichsten politischen Mandatsträger des Landkreises am Montag im Landratsamt kritisch mit den Trassenplänen der DB für den Brenner-Nordzulauf auseinander. Einen „Hilfeschrei“ nannte der Grafinger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber die Veranstaltung vor Medienvertretern: „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass das Projekt nicht behindert wird.“

Das klingt aus dem Mund eines Trassen-Gegners wie ein Widerspruch, erklärt sich aber aus der Analyse des Niclasreuther Ingenieurs Andreas Brandmaier. „Dieses Dokument ist die Basis für eine Klage in drei Jahren, wenn jetzt nicht reagiert wird“, sagte der Aßlinger. „Gravierende Fehler, Unstimmigkeiten und Widersprüche“ will der Ingenieur im Auswahlverfahren der Bahn ausgemacht haben, das am Ende die Wahl der Planer auf die Trasse „Limone“ westlich von Aßling fallen ließ – anstelle der von den anwesenden politischen Vertretern favorisierten bestandsnahen „Bürgertrasse Türkis“.

Kreistag Ebersberg hatte bestandsnahen Ausbau gefordert

Landrat Robert Niedergesäß (CSU), der zu der Pressekonferenz in sein Amt geladen hatte, verwies auf eine Resolution des Kreistags aus dem Frühjahr 2022: „Wir haben einen klaren Auftrag, uns für den bestandsnahen Ausbau einzusetzen.“ In diese Kerbe schlug auch die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher: „Wir haben das Gefühl, dass das Ende noch nicht erreicht ist.“ Der Landkreis finde weder bei der Bahn noch bei der höheren Politik Gehör, doch lasse die Analyse Brandmaier darauf schließen, dass in die Trassenauswahl „massive Fehler eingeflochten“ worden seien, so Rauscher. „Wir werden nur so rumgereicht“, sagte sie.

Die Bahn verweigerte die Teilnahme an der Pressekonferenz. Auch fehlte Hans Fent (sic), Bürgermeister von Aßling, dessen Gemeinde vom bestandsnahen Ausbau am stärksten betroffen wäre und der daher nicht als Freund der „Limone“-Gegner gilt. © Josef Ametsbichler

Trotz Landtagsbeschluss: Keine Rückendeckung durch die Staatsregierung

So gibt es zwar ein Votum zugunsten des bestandsnahen Ausbaus aus dem Landtag – es fehle aber die Rückendeckung seitens der Staatsregierung in Person von Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Dieser hatte laut Rauscher den Wunsch aus dem Landkreis Ebersberg durchfallen lassen, die vom Ingenieur Brandmaier vorgebrachten Kritikpunkten durch ein Gutachten seines Ministeriums prüfen zu lassen. Auch Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz musste einräumen, in Berlin nicht bei Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) durchgedrungen zu sein. So bleibt der Aßlinger Brandmaier trotz des politischen Rückhalts vor Ort ziemlicher Einzelkämpfer, was den analytischen, inhaltlichen Teil der Auseinandersetzung mit der Bahn angeht.

Vorwurf: Die Bahn habe mit zweierlei Maß gemessen

Für Laien wird es hier längst unübersichtlich. Unterm Strich wirft die „kritische Analyse“ aus Aßling der Bahn vor, die eigenen Prüfkriterien nicht korrekt angewandt zu haben – wovon Punktsieger „Limone“ vielfach profitiert habe. Brandmaier nannte etwa das Beispiel, dass die Bahn den „Salachtunnel“ bei Elkofen in Teilen der Planung als offenen Bau bewertet habe. Nun sei ein bergmännischer Tunnel mit größerer Länge geplant – was Kosten und Belastungen in der Bauphase in die Höhe treibe. Beim Thema Lärm habe die Bahn beispielsweise unter „fadenscheinigen Begründungen“ während der Planungsphase die Zugzahlen von Bestands- und Neubaustrecke verändert. In Brandmaiers Schlussrechnung setzt sich die Trasse Türkis mit 55 zu 44 deutlich gegen Limone durch, während die Bahn auf ein Ergebnis 47 zu 49 kommt.

Die DB hatte den Trassen-Kritikern eine „Inszenierung“ vorgeworfen und war dem Termin mit der Begründung ferngeblieben, man habe sich mangels Daten nicht auf die Kritik vorbereiten können. Das resonierte am Montag in dem Vorwurf, dass der Konzern das nichtöffentlichen Dialogforum genauso rigide handhabe – und zudem die von den Limone-Kritikern gewünschte erneute Auseinandersetzung mit dem Trassenauswahlverfahren mit dem Verweis auf dessen Abschluss verweigere. „Es ist schwer, darüber zu reden, wenn das Ergebnis schon vorgegeben ist“, so am Montag ein Teilnehmer des Dialogforums.

