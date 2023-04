Bürgerkraftwerk Oberlaufing: Jetzt geht‘s los

Beim Spatenstich (v.l.): Max Ostermaier (Flächenbesitzer), Ulrich Proske (Bürgermeister Ebersbergs), Franz Ostermaier (Flächenbesitzer), Manuel Herzog (Referent der Geschäftsleitung Eberwerk ). © Eberwerk

Der erste Spatenstich für die riesige Freiflächen-Photovoltaikanlage in Oberlaufing bei Ebersberg ist erfolgt. Bürger können sich an dem Energieprojekt beteiligen.

Ebersberg – Mit dem Spatenstich startet das Eberwerk mit dem Bau einer neuen Photovoltaik-Freiflächenanlage in Oberlaufing. Der Solarpark bei Ebersberg wird nach Angaben des Unternehmens mit seinen knapp 2800 Photovoltaik-Modulen nach Fertigstellung eine installierte Gesamtleistung von etwa 1,5 Megawatt-Peak (MWp) haben. Der aus der Anlage klimaneutral erzeugte Strom werde in das regionale Ökostromprodukt EBERstrom vom Eberwerk eingespeist. Somit hätten alle Bürger:innen, Unternehmen und Kommunen des Landkreis Ebersberg die Möglichkeit, sich mit dem dort erzeugten Strom versorgen zu lassen.

430 Haushalte können ihren Strombedarf aus der Anlage decken

Ungefähr 430 Durchschnittshaushalte könnten ihren Jahresstrombedarf nur aus dieser Anlage komplett decken, sagt Pressesprecher Marcel Menzel. Die Einsparung an CO2 belaufe sich auf circa 630 Tonnen pro Jahr.

„Mit der Photovoltaik-Freiflächenanlage in Oberlaufing erhöht die Stadt Ebersberg ihren rechnerischen Autarkiegrad um etwa zehn Prozent, was im Hinblick auf die Energiewende und Klimaschutzziele 2030 des Landkreises durchaus als ein Meilenstein bezeichnet werden kann“, erklärte Bürgermeister Ulrich Proske sichtlich erfreut und fügte beim Spatenstich an: „Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sich noch weitere engagierte Bürger wie die Familie Ostermaier finden lassen, die dem Eberwerk ihre Flächen für erneuerbare Erzeugungsanlagen verpachten, damit wir unsere Stromversorgung und die damit verbundene Wertschöpfung hier im Landkreis halten.“

Flächenbesitzer betritt absolutes Neuland

Auch der beim Spatenstich anwesende Flächenbesitzer Max Ostermaier freute sich, dass „die Errichtung der Photovoltaik-Anlage nun losgeht“ und er mit diesem Projekt absolutes Neuland betritt, weshalb es ihm besonders wichtig war „mit einem regionalen Partner zusammenzuarbeiten, mit dem man auf Augenhöhe spricht und auch das Gesamtkonzept stimmt“.

Mit dem Gesamtkonzept meine er, dass nicht ein fremder Investor von der Anlage profitiert, sondern ein Bürgerkraftwerk entstehen solle. Die interessierten Bürger, Unternehmen und Kommunen des Landkreises, denen als Beitrag für die Energiewende der reine Ökostrombezug aus der Region noch nicht genug ist, sollten nämlich die Möglichkeit erhalten, sich an dieser und weiteren erneuerbaren Erzeugungsanlagen zu beteiligen. „Unsere Vision ist es, dass alle Menschen im Landkreis Ebersberg von der Energiewende und dem damit verbundenen Ausbau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen profitieren“ führte Manuel Herzog, Referent der Geschäftsführung des Eberwerks, aus: „Daher möchten wir allen die Möglichkeit bieten, ein „eigenes Stück“ Windrad oder PV-Anlage zu erwerben und damit zu Stromerzeugern und Selbstversorgern zu werden.“

Beteiligungsmodell wird derzeit aufgesezt

Das genaue Beteiligungsmodell wird derzeit vom Eberwerk aufgesetzt und wird spätestens mit der Inbetriebnahme im Oktober 2023 feststehen. Bis dahin wird das Eberwerk mit einem Bautagebuch online über den Projektfortschritt informieren. Interessierte können sich zudem bereits jetzt für die Beteiligung auf der Website vom Eberwerk vormerken lassen. Alle Vorgemerkten werden regelmäßig per Newsletter über dieses und alle weiteren Bürgerenergieprojekte auf dem Laufenden gehalten.

Neben dem Projekt in Oberlaufing plant das Eberwerk eine Reihe weiterer Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Nettelkofen, Kirchseeon und Steinhöring und ist auch in das Projekt „Bürgerwindpark Ebersberger Forst“ eingebunden.

