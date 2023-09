Kinder bauen sich ihr Ebersberg: Einen Bürgermeister braucht’s nicht

Von: Peter Kees

Stolz auf die eigene Zeitung für Mini-Ebersberg (v.l.): Evelyn, Hannah und Elisa. © PETER KEES

Ebersberger Kinder haben im Rahmen des Ferienprogramms Ideen für ihre Stadt entwickelt und sie voller Selbstbewusstsein vorgestellt.

Ebersberg – Sie haben entschieden: Einen Bürgermeister braucht es nicht. Weil: „Alle sollen die gleiche Rechte haben“, wie es der zehnjährige Thomas erklärt. Bei dem von Ebersbergs 3. Bürgermeisterin Lakhena Leng (Grüne) ins Leben gerufenen Ferienprojekt „Mini-Ebersberg“ konnten Kinder und Jugendliche über dreieinhalb Tage ihre eigene Stadt gestalten. Mit großem Erfolg wie sich am Donnerstag auf deren Pressekonferenz zeigt.

Etwa 40 Kinder sitzen im Kreis. Einzelne bekommen ein Mikrofon in die Hand und erzählen, was sie gemacht und erlebt haben. In ihrer Stadt konnten sie selbst entscheiden, wie sie forschen und experimentieren, lernen, helfen, arbeiten, produzieren und reparieren, spielen und gemeinsam ihre Zeit verbringen wollen. So haben sie etwa einen Stadtrat ins Leben gerufen, eben ohne Bürgermeister, dem jeder angehören durfte, ganz ohne Wahl. Lösungen, so die Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, habe man immer gefunden.

„Wir haben Umfragen durchgeführt und dann entschieden“

„Wir haben Umfragen durchgeführt und dann entschieden,“ erklärt ein Elfjähriger. Es ging zum Beispiel um die Frage des Lohns für bestimmte Tätigkeiten. Diskutiert wurde auch das Startkapital, das man von der eigens eingerichteten Bank für die Ministadt bekam. Zu regeln war auch, was es zu essen gibt, dass in der Volksfesthalle nicht Ball gespielt werden darf oder wie der Müll entsorgt werden soll.

Probleme gab es keine, berichten die Kinder, es fanden sich immer Freiwillige, die halfen. Man bekam dafür auch einen Lohn. Fürs Müllsammeln zwei Eberlinge, fürs Abspülen drei. Eberling, so heißt die Währung, die die Kinder für ihre Ministadt erfunden hatten.

Als Startkapital gibt es 25 Eberlinge

Am ersten Tag gab es dann ein Startkapital von 25 Eberlinge für jeden. Die 40 Kinder teilten sich in Gruppen auf. Es gab eine Kunstgruppe, in der gemalt wurde, eine Geisterbahn wurde installiert, die Essensgruppe, in der man gemeinsam kochte, eine Forschungsgruppe (die mit Wasserstoff und CO2 experimentierte), die Bank, eine Zeitungsredaktion sowie ein Filmteam. Tatsächlich ist in den dreieinhalb Tagen auch eine eigene Zeitung entstanden, die zum Abschluss für zwei Eberlinge an alle verkauft wurde.

Lakhena Leng strahlt in diesem Moment. Sie ist überglücklich über das Ergebnis. Zum Abschluss an diesem Vormittag gehts ins Kino. Denn auch ein kleiner Film entstanden. Man hatte Ideen gesammelt, ein Drehbuch entwickelt, wurde in die Technik eingeführt, hat gedreht, geschnitten und sogar ein Filmplakat und die Eintrittskarten für das Kino entworfen. Zwei Protagonisten erzählen in dem Kurzfilm „Worte – der Schlüssel zur Freundschaft“ eine Geschichte übers Miteinander, deren Ausgang in dem Satz eines Mädchens gipfelt: „Das nächste Mal reden wir gleich, wenn etwas nicht passt.“

Die Kunstgruppe mit ihren Werken. © Peter Kees

Bei dem Projekt standen die Wünsche der Kinder im Mittelpunkt, die sie zu Beginn alle äußern durften und auf deren Grundlage sich dann die kleine temporäre Stadt entwickelte. Freilich nicht ganz ohne Hilfe. Betreuer begleiteten die jungen Stadtpioniere. Uta Künkler (Redakteurin beim Münchner Merkur) etwa betreute die Mini-Stadt-Zeitung, die Medienpädagogin Muki Emmer den Videodreh, der Grafik- und Kommunikationsdesign Florian Treitner Stadtgestaltung, Beschilderungen und Pässe, der Lehrer Sebastian Bauer das Lernen, Priska Maria Broese Exkursionen und Erkundungen. Ebenso betreut wurden die Stadtentwickler von der Lehrerin Carmen Reuter, Gabriela Berger und dem Ausländerhilfeverein. Sicher ist: Lakhena Leng will das Ferienangebot fortsetzen.

