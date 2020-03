Bürgermeisterwahl in Ebersberg: SPD gegen CSU - Proske in Feierlaune

Die Kreisstadt hat gewählt: Uli Proske gegen Alexander Gressierer. SPD gegen CSU. Proske: „Das hätte ich im Leben nicht geglaubt!“

Ebersberg – Knapp an der Mega-Sensation vorbeigeschrammt ist in der Kreisstadt Uli Proske. Nur drei Prozentpunkte trennten den Bürgermeisterkandidaten der SPD von der absoluten Mehrheit und damit dem Wahlsieg in der ersten Runde. Mit 46,8 Prozent der Stimmen hat der 49-Jährige seinen schärfsten Kontrahenten Alexander Gressierer von der CSU klar abgehängt. Gegen ihn zieht Proske nun am 29. März in die Stichwahl.

Bürgermeisterwahl Ebersberg: Jubelrufe, Applaus und strahlende Gesichter

Jubelrufe, Applaus und strahlende Gesichter: Die Stimmung war überschwänglich bei der SPD-Feier im Artesano, die wegen der aktuellen Gesundheitslage zwar klein angesetzt, dann aber doch zur ausgewachsenen Wahlparty geworden ist. „Dass das Ergebnis so deutlich ausfällt, das hätte ich im Leben nicht geglaubt!“, sagte Proske direkt nach der Wahl. Jetzt sei nur die Frage, wie man die Wähler in den nächsten zwei Wochen überhaupt erreichen könne: „Corona macht es uns nicht einfacher, aber dann müssen wir Ebersberg eben übers Internet rocken“.

Die Zeiten, als Walter Brilmayer für die CSU Traumergebnisse von 60 und 70 Prozent eingefahren hat, sind offenbar vorbei. In den Stimmbezirken Alter Speicher (57,2 Prozent) und Mittelschule (55) lag Proske sogar noch deutlicher vorn. Nur im traditionell sehr CSU-treuen Stimmbezirk Oberndorf hat Gressierer gewonnen (60,2).

Proske dürfte der Stichwahl verhältnismäßig gelassen entgegensehen

Proske dürfte der Stichwahl verhältnismäßig gelassen entgegensehen. „Wir müssen nur ein paar Pünktchen zulegen“, sagte er. Ihm genügen vier Prozent der Stimmen, die gestern Toni Ried (11 Prozent), Josef Peis (9,4) und Bernhard Spötzl (2) geholt haben. Dennoch gibt sich der junge CSU-Kandidat Gressierer zuversichtlich: „In der Stichwahl mischen sich die Karten noch einmal neu, das kann sich noch umdrehen, das hat’s in anderen Konstellationen auch schon gegeben“, sagt er. Schließlich hätte im ersten Wahlgang die CSU mit den Freien Wählern, „Pro Ebersberg“ und der FDP im selben Teich gefischt. „Im Prinzip waren das vier Bürgerliche und ein Sozialdemokrat“, sagt Gressierer.

Dritter wurde Toni Ried von den Freien Wählern, allerdings mit gutem Abstand. Der amtierende Vize-Bürgermeister ist enttäuscht, er hatte sich mehr erhofft als gut elf Prozent. „Ich habe nicht mehr tun können, als das anzubieten, was ich kann“, sagte er. „Jetzt muss derjenige, der es wird, erst einmal zeigen, dass er es kann. Hoffentlich geht das nicht zu Lasten von Ebersberg.

Kommunalwahl 2020: Verlierer des Abends: Josef Peis

Der Verlierer des Abends heißt Josef Peis. Der 46-jährige Wahl-Ebersberger hatte sich mit seiner neu gegründeten Wählergemeinschaft „Pro Ebersberg“ immer zuversichtlich gegeben, wenigstens in die Stichwahl zu kommen. „Die Realität ist jetzt aber eine ganz andere“, sagte Peis, „nicht einmal zehn Prozent, das ist ein sehr bescheidenes Ergebnis für die viele Arbeit in den letzten Monaten. Das ist schon sehr ernüchternd“, sagte Peis. „Ich hätte gehofft, dass die Ebersberger mutiger sind, aber sie haben deutlich gemacht, dass sie mir nicht vertrauen, sondern lieber denjenigen wählen, den sie kennen.“

Bernhard Spötzl hat zwar nur knapp zwei Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, sieht es aber sportlich: „Es war klar, dass ich nicht in die Stichwahl komme, aber mein primäres Ziel war es, dass die FDP durch meine Kandidatur überhaupt in Erscheinung tritt, um nicht ganz unterzugehen.“

Von den 9464 Wahlberechtigten haben 6388 abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,5 Prozent. Aus Angst vor dem Coronavirus haben so viele Ebersberger wie noch nie ihre Kreuze zu Hause gemacht: Gut 4400 Briefwahlscheine wurden ausgezählt.

VON UTA KÜNKLER