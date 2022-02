Chefarzt: Vielleicht ist Corona bald vorbei - Noch steigen die Patientenzahlen

Von: Josef Ametsbichler

Schutzbrillen auf der Intensivstation der Kreisklinik. © sro

Trotz abflachender Corona-Inzidenz steigen derzeit die Patientenzahlen an der Klinik. Die Ärzte machen auch ermutigende Beobachtungen.

Ebersberg – „Ich weiß nicht, wie es ohne Impfung wäre“, sagt Peter Lemberger, Pandemiebeauftragter und Intensivmediziner an der Kreisklinik Ebersberg. Der Chefarzt beobachtet derzeit einen abflachenden, aber anhaltenden Anstieg der Covid-Patientenzahlen in seinem Haus. Trotz stagnierender Inzidenz sagt er mit Blick auf den Rettungsverband Erding-Freising-Ebersberg: „Die Hospitalisierungen nehmen eher zu.“

Laut Klinik liegen am Mittwoch 29 Patienten auf der Corona- oder der Coronaverdachtsstation, einige davon aus anderen Gründen, der Positiv-Test ein „Beifang“. Nicht ganz die Hälfte sei vollständig geimpft. „Meistens liegt die Impfung dann länger zurück“, sagt Lemberger über diesen Teil. „Nur sehr vereinzelt“ kämen geboosterte Patienten ins Haus.

Zwei Beatmungspatienten - angesichts der aktuellen Fallzahlen „nicht viele“

Zwei Menschen, beide vorerkrankt, werden auf der Intensivstation beatmet. „Bei den Inzidenzen sind das nicht viele“, sagt der Chefarzt. Die Impfung sei das Eine, die offenbar milder verlaufende Ansteckung mit der Omikron-Variante das Andere. Gleich geblieben sei aber, dass das Virus mittlerweile auch jüngere Patienten erwische – oft jene mit Bronchitis, Herz-Kreislauf-Geschichten oder Raucher. Die Altersspanne rangiere von Jahrgang 1978 bis Jahrgang 1928. Seit Ende Januar seien drei Menschen über 80 an ihrer Covid-Erkrankung gestorben, ein Patient geimpft gewesen.

Das Virus könne jeden treffen, aber Schutzmaßnahmen helfen

„Die Maßnahmen sind das A und O“, sagt der Chefarzt über Abstand, Maske, Impfen. Ohne Schutzvorkehrungen seien noch viel höhere Zahlen denkbar. „Die Omikron-Variante ist halt brutal ansteckend.“ Was bedeute, dass das Virus die Schleimhaut der Atemwege besiedle und dort nachgewiesen werden könne, aber häufig, gerade bei Geboosterten, keine Symptome auslöse. „Wir müssen uns wahrscheinlich dran gewöhnen, dass das jedem von uns passieren kann“, sagt Lemberger. Die Entwicklung lasse sich nur schwer abschätzen, so der Arzt. „Vielleicht kommt eine neue Variante – oder vielleicht ist es in ein paar Wochen vorbei.“

