Weihnachts-Kehraus: Alte Christbäume ganz einfach und schnell loswerden - so geht‘s

Von: Anna Liebelt

Viel aufgeladen haben die Mitglieder der Jungen Union Vaterstetten bei den Christbaumsammelaktionen in der Vergangenheit © JU Vaterstetten/ Archievfoto

Mit der Christbaumsammelaktion schafft die Junge Union auch in diesem Jahr wieder Abhilfe bei der Weihnachtsbaumentsorgung. Dafür steuern die Sammler im Januar einige Landkreisgemeinden an. Mitmachen kann jeder.

Am Samstag, 7. Januar, startet die Aktion einzelner Ortsverbände. Ab 8 Uhr sammeln die Mitglieder der Jungen Union wieder alte Christbäume aus dem Landkreis, um diese fachgerecht und umweltfreundlich zu entsorgen. Mitmachen kann jeder, und das ganz einfach: Die vollständig abgeschmückten Bäume sollten dazu an einer gut sichtbaren und gut zugänglichen Stelle deponiert werden. Einzig ein Bändchen müssen Bürger für die Abholung am Baum festmachen.

Dieses erhalten Interessenten in Grafing beim Schuhhaus Koppitz, in der Buchhandlung Bräeuer, der Bäckerei Kreitmaier, bei der Huber Optik, der Metzgerei Kammerloher, dem Käse Ober oder vom Fass für drei Euro. Das Sammelgebiet umfasst dabei das gesamte Stadtgebiet, mit Ausnahme von Sackgassen. Die Einnahmen sollen an gemeinnützige Einrichtungen der Stadt gehen.

In Pliening und Oberpframmern ist der Service kostenlos

In Pliening können Bürger ein Band in der Postagentur oder online unter www.ju-pliening.de ebenfalls für drei Euro erwerben. Hier werden zudem die Ortsteile Gelting und Ottersberg angefahren. Die Ortsgruppe Oberpframmern holt am 7. Januar alle Christbäume erst ab 8.30 Uhr. Dafür ist der Service in der Gemeinde kostenfrei.

Zugunsten der DKMS findet die diesjährige Sammelaktion in Markt Schwaben statt. Bis zum 5. Januar können Bürger dort Bänder im Schreibwarenladen Schiegl für drei Euro abholen.

In Ebersberg sammelt die CSU

Ebenfalls bis zum 5. Januar erhalten Interessenten bei der Autowerkstatt Theo Bader sowie bei WM Sport & Trends in Vaterstetten oder online unter www.christbaum-vaterstetten.de die Markierungen. Auch hier kosten die Bänder drei Euro.

Bei Magdalena Kerschl und Christina Barthuber können alle Steinhöringer gegen einen kleinen Obolus ein Bändchen für ihren alten Christbaum erwerben. Und in Anzing sammelt die Junge Union, wie auch in Ebersberg die CSU, alle Christbäume kostenlos am Straßenrand ein.

