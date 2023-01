„Christsein als Single-Dasein funktioniert nicht!“: Warum dieser Pfarrer Ausgetretene willkommen heißt

Interview

Wer aus der Kirche ausgetreten ist, kann trotzdem zu ihm in den Gottesdienst kommen, sagt Ebersbergs Pfarrer Josef Riedl. Und erklärt, was ihm trotz Kirchenflucht Mut macht.

- Herr Pfarrer Riedl, was sagen Sie jemandem, der aus der Kirche ausgetreten ist, aber trotzdem zum Gottesdienst kommen möchte?

Die Messe ist eine öffentliche Veranstaltung, von der niemand ausgeschlossen ist. Aus 20 Jahren als Pfarrer in Ebersberg weiß ich, dass es einige Ausgetretene gibt, die zum Gottesdienst kommen. Der Austritt bedeutet ja nicht den Abfall vom Glauben – aus den persönlichen Gesprächen merke ich, dass der bei den meisten weiter eine Rolle spielt.

- Ist das nicht irgendwie Kostenlos-Kultur, jetzt auch bei der Kirche? Seelsorge ist eine Dienstleistung.

Natürlich bin ich froh, wenn die Leute die Kirchensteuer bezahlen. Damit finanzieren sie schließlich mein Gehalt mit! (lacht) Aber wem der Glaube wichtig ist, der ist grad so willkommen. Quietschig wird es eher, wenn die Leute kirchliche Einrichtungen wie etwa in der Kinderbetreuung mit großer Selbstverständlichkeit in Anspruch nehmen. Die sind staatlich bezuschusst, klar, aber es steckt auch viel kirchliches Geld drin.

- Das Finanzielle mal außen vor: Kann man auch ohne die Kirche ein guter Christ sein?

Eins ist sicher: Christsein als absolutes Single-Dasein funktioniert nicht. Es braucht eine Form von Gemeinschaft; jemanden, der einem die Botschaft vermittelt. Das kann auch die Familie sein, die Eltern, die Großeltern. Ob es die Kirche in ihrer jetzt erlebbaren Form ist – dahinter setze ich mal ein Fragezeichen. Aber Mut macht mir, dass ich ganz viele Leute erlebe, denen der Glaube wichtig ist. Und denen die Entwicklung der Kirche nicht egal ist, die nach neuen Formen und Lösungen suchen.

