Corona im Landkreis Ebersberg: Sechs weitere Todesfälle und 530 Neuinfektionen

Von: Sabine Heine

Impfen hilft: Im Landkreis infizieren sich immer mehr Personen mit dem Corona-Virus © Matthias Balk/dpa

Es hört nicht auf: Die Infektionszahlen steigen kontinuierlich an. Am Freitag meldet das Landratsamt Ebersberg 530 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus und sechs weitere Todesfälle.

Landkreis - Am Freitag, 11. März 2022, Stand 8 Uhr sind im Landkreis Ebersberg 530 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Eine Woche zuvor waren im Vergleich zum damaligen Vortag 400 neue Infektionsfälle aufgetreten, teilt das Landratsamt mit. Insgesamt seien aktuell 3.439 Menschen aus dem Landkreis Ebersberg positiv auf das Corona-Virus getestet. Bisher, so das Amt, wurden hier 34.459 Bürgerinnen und Bürger nachweislich positiv mit einem PCR-Test getestet. 30.764 gelten als geheilt, 256 seien leider verstorben. 219 Landkreisbewohnerinnen und -bewohner sind derzeit in Quarantäne, weil sie entsprechenden Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Dem Gesundheitsamt Ebersberg wurden laut der Pressemitteilung sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Infizierung mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Sterbedaten liegen im Februar und März 2022. Geboren wurden die Verstorbenen in den 1930er-, 40- und 50-Jahren.

7-Tages-Inzidenz nun fast bei 2000

Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Ebersberg zum Stand 11. März 2022, 0 Uhr laut RKI bei 1.939,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich bezogen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen neu mit dem Corona-Virus infiziert haben.

101.852 Menschen haben laut Landratsamt im Landkreis Ebersberg eine Erstimpfung erhalten. 39.147 Impfungen davon haben Hausärzte vorgenommen. Bereits zum zweiten Mal geimpft sind 104.173 Landkreisbürgerinnen und –bürger. 42.939 Zweitimpfungen erfolgten in Hausarztpraxen. 89.426 Geimpfte haben Auffrischungsimpfungen erhalten, 34.602 von ihnen über den Haus- oder Facharzt. Der Landkreis Ebersberg hat eine Impfquote von 70,69 Prozent. Vollständig geimpft mit Erst- und Zweitimpfung sind 72,30 Prozent. 62,06 Prozent haben bereits Auffrischungsimpfungen erhalten.

Impfzentrum Poing ab April geschlossen

Ab April wird es wegen der gesunkenen Impfnachfrage zwei Änderungen beim Impfangebot geben, teilt das Landratsamt mit: Das Impfzentrum in Ebersberg wird an den Sonntagen nicht mehr geöffnet sein und die Außenstelle in Poing wird dann bis auf Weiteres ganz geschlossen.

In der Kreisklinik Ebersberg werden aktuell 20 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Normalstation behandelt. Auf der Intensivstation versorgt werden muss eine Person mit einer bestätigten Infizierung mit SARS-CoV-2. Es gibt insgesamt sechs Corona-Verdachtsfälle in der Klinik. Elf der Corona-Patienten sind geimpft.

