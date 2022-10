„Die Dunkelziffer ist drei, vier Mal höher“: Das sagt das Abwasser über die Corona-Lage aus

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Als Mitglied des Krisenstabs im Ebersberger Landratsamt ist Bundeswehr-Seuchenexpertin Katalyn Roßmann mit für die Abwasser-Beprobung im Landkreis verantwortlich. Sie soll wertvolle Erkenntnisse zur Infektionslage liefern. © Marcus Schlaf

Zum bundesweiten Vorbild hat sich ein gemeinsames Projekt des Landkreises Ebersberg und der Bundeswehr gemausert: Die Suche nach Coronaviren im Abwasser.

Landkreis – Seit rund anderthalb Jahren untersucht das Ebersberger Landratsamt, beraten von der Bundeswehr, das Abwasser der Kläranlagen Glonn, Grafing und Ebersberg auf Spuren des Coronavirus. Nun ist das Bundes-Gesundheitsministerium auf das Modell aufmerksam geworden – und will davon lernen. Die Egmatingerin Katalyn Roßmann, Seuchenspezialistin und Oberstveterinär bei der Bundeswehr und Mitglied im Ebersberger Krisenstab, erklärt, wieso.

- Frau Dr. Roßmann, Sie suchen im Abwasser nach Virus-Partikeln. Was bringt das überhaupt?

Wir beobachten, dass viele Menschen nur dann einen PCR-Test auf das Coronavirus machen, wenn sie Symptome haben. Es gibt auch diejenigen, die gar nicht zum Testen gehen, weil sie davon nichts mehr wissen wollen. Und solche, die sich zwar infizieren, aber unbemerkt, ohne Symptome. Mit der Abwasser-Untersuchung bekommen wir eine Idee davon, was wirklich los ist. Aufs Klo muss jeder.

„Aufs Klo muss jeder“ - Corona im Abwasser: „Wichtig ist der Trend!“

- Aus der Kläranlage können Sie aber nicht herauslesen, wer infiziert ist.

Es geht dabei gar nicht darum, dass wir das auf die Nase genau sagen können. Wichtig ist der Trend. So haben wir ein Warnungs- und Entwarnungs-System: Das ist die beste Grundlage für fundierte Risikokommunikation gegenüber der Bevölkerung und der Politik.

- Was heißt das konkret?

Die Kreisklinik Ebersberg ist voll. Und auch die Maximalversorger, unsere Top-Krankenhäuser wie Großhadern oder Rechts der Isar in München ächzen. Wenn wir dann noch sehen, dass die Biomarker steigende Infektionszahlen anzeigen, können wir sagen: Bitte setzt in Innenräumen wieder eine Maske auf. Bleibt bitte daheim, wenn ihr Symptome habt. Mit einem wissenschaftlichen Beweis steigt die Akzeptanz – das haben wir als Bundeswehr zum Beispiel im Auslandseinsatz in Dschibuti, am Horn von Afrika, gelernt. Da werten wir Mückenfallen auf die saisonale Malaria aus und warnen unsere Leute, wann sie vorsorglich ihre Tabletten nehmen sollen.

Pilotprojekt aus Ebersberg Vorbild fürs Bundes-Gesundheitsministerium

- Ebersberg ist nicht Dschibuti.

Nein, nein! (lacht) Aber das Sammeln von Indikatoren und Übersetzen in digital auswertbare Daten ist bei allen möglichen Erregern denkbar. Das Landratsamt Ebersberg arbeitet etwa auch an einem Dashboard für die Afrikanische Schweinepest. Wir sammeln Daten für Taten.

- Ist so ein Alleingang eines Landkreises sinnvoll?

Wir werden das bald bundesweit haben. Mein Kollege Alexander Ziegler, der in Ebersberg die Abwasser-Beprobung managt, war zuletzt zwei Monate im Bundesgesundheitsministerium in Berlin und hat dort unsere Erkenntnisse vermittelt. Das Robert-Koch-Institut ist – wie auch alle Bundesländer – dabei, die Abwasseruntersuchung in die operative, alltägliche Arbeit zu integrieren. So wie es im Herbst 2020 zuerst in Berchtesgaden und im Sommer darauf in Ebersberg eingeführt wurde. Damit ist Ebersberg Vorreiter und Blaupause, insbesondere auch in der Digitalisierung des Ganzen. Ein Praxisbeispiel für alle Bundesländer.

„Es fallen immer noch genug ernsthaft erkrankte Personen an“

- Das Coronavirus wurde in der Entwicklung zur Omikron-Variante zwar ansteckender, aber auch harmloser. Wieso sollen wir da überhaupt noch so genau hinschauen?

Bei hohen Fallzahlen fallen immer noch genug ernsthaft erkrankte Personen an – und dazu kommen die Personalausfälle in allen Branchen, speziell im Gesundheitssystem. Von den Langzeit-Schäden ganz zu schweigen – bei den Todesfällen nähert sich das Coronavirus zwar der klassischen Grippe an, hat aber in Sachen Long Covid noch ein ganz anderes Potenzial. Und: Wir haben zurzeit eine hohe Viruslast in der Bevölkerung. Wenn das Virus viel unterwegs ist, besteht auch das Risiko, dass es sich etwas Neues einfallen lässt.

Datenerhebung, „ohne die Bevölkerung zu belasten“

- Sprich: mutiert.

Ja. Mit der Abwasseruntersuchung bemerken wir neu auftretende Varianten deutlich früher. Am Flughafen Frankfurt haben sie das schon bei den Einreisenden gemerkt. Das machen wir in Ebersberg auch. Unterm Strich ist diese Datenerhebung aussagekräftig, niederschwellig, preiswert und geschieht, ohne die Bevölkerung zu belasten.

- Was kostet das den Landkreis Ebersberg?

Derzeit gar nichts, weil das Bundes-Forschungsministerium die gesamten Untersuchungskosten trägt. Die zivilmilitärische Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr ist auch kostenfrei.

Infektionslage im Landkreis Ebersberg: Dunkelziffer „drei bis vier Mal höher“

- Was können Sie über die momentane Infektionslage im Landkreis sagen?

Wenn man sich die aktuelle Inzidenz ansieht, dazu die Biomarker im Abwasser und die hohe Positiv-Rate bei den durchgeführten PCR-Tests, kann man sagen, dass das Delta zwischen Inzidenz und tatsächlicher Infektionslage relativ hoch ist. Mathematisch exakt berechnen lässt sich so etwas nicht. Aber grob über den Daumen gepeilt: Die Dunkelziffer bei den Infektionen dürfte etwa drei bis vier Mal höher sein als die offizielle Inzidenz.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.