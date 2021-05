Astrazeneca: Zweite Impfung vorziehen? Impfarzt warnt - „Verschieben Sie lieber den Sommerurlaub“

Herdenimmunität in Deutschland in Gefahr?

von Josef Ametsbichler schließen

Hajo Schneck (71), ehemaliger Chef-Anästhesist der Kreisklinik, arbeitet für das Ebersberger Impfzentrum. Ihn nervt das Hin und Her mit Astrazeneca. Durch aktuelle Entscheidungen sieht er sogar die Herdenimmunität in Gefahr.

Herr Prof. Dr. Schneck, Hausärzte dürfen nun nach mindestens vier Wochen die Zweitimpfung mit Astrazeneca verabreichen. Empfohlen sind zwölf. Gute Idee?

Nein. Das empfohlene Impfintervall liegt aus gutem Grund bei zehn bis zwölf Wochen – weil bei zu kurzem Impfabstand die erste Dosis gegen die zweite arbeiten kann; das Immunsystem den Adenovirus, der den Vektor transportiert, direkt abwehrt. Außerdem ist bei längerem Abstand die Schutzwirkung viel höher: jenseits der 80 Prozent. Eine britische Studie mit 17 000 Teilnehmern legt nahe, dass Astrazeneca bei weniger als sechs Wochen Zweitimpfungs-Abstand nur zu 55 Prozent wirksam ist.

Besser als nichts, oder?

Kürzerer Abstand bei Zweitimpfung mit Astrazeneca: „Das gefährdet die Herdenimmunität“

Wieder nein. Erstens ist der kürzere Abstand fürs zügige Erstimpfen kontraproduktiv. Zweitens ist es epidemiologischer Unsinn: So impfen wir nur um des Impfens willen. Dabei sollten wir immunisieren. Das ist unsere medizinische Aufgabe und sollte auch die politische Aufgabe sein. Es hat keinen Sinn, wenn 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind – und eine Immunisierung von nur 40 Prozent besteht. Das gefährdet die Herdenimmunität.

Wie meinen Sie das?

Von 145 000 Einwohnern im Landkreis Ebersberg sind vielleicht 110 000 impffähig. Rausrechnen muss man die Kinder, die Corona-Genesenen, die ganz Wenigen die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen – und die paar, die lieber einen Aluhut aufziehen, statt nachzudenken. Damit ist eine 80-prozentige Immunität in der Bevölkerung eh schon schwer genug zu erreichen. Wer dann noch entgegen der Studienlage das Intervall verkürzt, bekommt wegen der geringeren Wirkung des Impfstoffs höchstens eine Teilimmunität hin.

Immerhin etwas.

Im Gegenteil. Mutationen fühlen sich wohl, wo die Immunität halbscharig ist – weil sie einen Platzvorteil gegenüber den Virus-Varianten haben, gegen die wir erfolgreich impfen. Und je mehr Raum die Mutationen haben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass mal was Giftiges dabei ist – eine Fluchtmutation, wie wir sie in Südafrika oder Brasilien erleben.

Für mich persönlich war die Verkürzung des Astrazeneca-Intervalls der Anlass, mir einen Impftermin damit bei meiner Hausarztpraxis zu organisieren. Was raten Sie mir also?

Corona: Zweite Impfung mit Astrazeneca - „Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch eine gute Idee“

Warten. Mindestens acht Wochen Abstand. Verschieben Sie lieber den Sommerurlaub. Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch eine gute Idee. Wir impfen momentan für den Mallorca-Urlaub. Früher haben wir gegen das Sterben geimpft, denken Sie nur an die Polio-Epidemien. Und das gilt auch fürs Coronavirus: Ersticken ist ein schlimmer Tod. Hoffentlich sind die Hausärzte vernünftig genug, diesen falschen Weg der Durchimpfung anstelle der Durchimmunisierung nicht mitzugehen.

Astrazeneca gilt eh schon als Schmuddelkind unter den Impfstoffen. Gibt ihm die lange Wartezeit nicht den Todesstoß?

Astrazeneca ist ein prächtiger Impfstoff. Möglicherweise sogar mit besserer Wirkung als die anderen. Er ist schlicht schlecht verkauft worden – das zeigen Abermillionen Geimpfte. Die Risiken der Nebenwirkungen sind um viele, viele Zehnerpotenzen geringer als der Nutzen.

Hin und Her beim Impfstoff Astrazeneca: „Mehr kann man in der Kommunikation kaum verkehrt machen“

Aber Impfzentren dürfen keine Erstimpfungen mehr damit durchführen.

Bei Astrazeneca ändern sich die Dinge ständig. Erst am Wochenende kam die Information, dass Impfzentren das Impfintervall für die Zweitimpfungen nicht verkürzen dürfen, die Hausärzte aber schon. Wenn ich also im Impfzentrum denselben Impfstoff so wie ein Hausarzt spritze, mache ich es falsch und er macht es richtig. Da hört der Spaß auf. Mehr kann man in der Kommunikation kaum verkehrt machen.

Welche Rolle spielt die möglicherweise nötige 3. Impfdosis?

Das können wir frühestens Ende August abschätzen. Ich bin im Januar geimpft worden und habe aktuell weiter einen hohen Antikörperwert. In England fangen sie jetzt erst richtig mit den Zweitimpfungen an. Das halte ich für sinnvoller, als jetzt schon an die 3. Dosis zu denken.

Ihnen liegt der Globale Süden am Herzen. Sie haben schon in Afrika operiert, spenden Ihren Verdienst als Impfarzt nach Indien.

Corona: Impfarzt im Interview - „Müssen gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen, oder wir lassen es“

Es wäre schön, wenn der Eine oder Andere, der seinen Sommerurlaub traurig und gequält mit dem Cocktail in der Hand im eigenen Garten verbringen muss, das gesparte Geld spendet. Dorthin, wo die Leute wirklich kämpfen. In Indien ersticken Menschen unter erbärmlichen Umständen. Europa sollte Impfstoff kaufen, kaufen, kaufen und verschenken. Wir geben so viel Geld für Blödsinn aus, dass das keine Rolle spielen würde. Virus-Mutanten kommen dort her, wo schlecht geimpft wird und es hohe Infektionszahlen gibt. Also hätten wir alle was davon, wenn weltweit besser geimpft würde. Aber abgesehen davon: Das ist keine Frage des Eigennutzes, sondern des Anstands. Wir müssen gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen, oder wir lassen es.

Alle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg bei der Ebersberger Zeitung. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.