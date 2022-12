Donnerstag schlagen Dachsirenen im Landkreis Alarm - in einer Gemeinde bleibt es still

Von: Josef Ametsbichler

Sonderfall: Die Sirene auf dem verkorksten Feuerwehrhaus von Münster (Gemeinde Egmating) muss wegen des Denkmalschutzes wohl auf einen Masten verlegt werden, so Kreisbrandrat Andreas Heiß. © Stefan Roßmann

Beim Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, soll einiges besser laufen als in der Vergangenheit. Besonders bei der Warnung über das Smartphone.

Landkreis – Fast überall im Landkreis Ebersberg grüßen sie von Dächern exponierter Gebäude: Alarmsirenen. Am morgigen Donnerstag, 8. Dezember, sollen sie alle pünktlich um 11 Uhr losheulen. Dann findet der bundesweite Alarmtag statt. Vor einem Jahr war er ausgefallen, vor zwei Jahren kehrte die Aktion Defizite bei der digitalen Alarmierung hervor: Viele der Smartphone-Apps, die ihre Benutzer auf drohende Gefahren hinweisen sollen, blieben stumm.

Heuer soll es besser laufen. Neben Apps wie Nina oder Katwarn sollen Handys auch über das „Cell Broadcast“-System angesteuert werden – ein anonymisiertes System, für das keine Registrierung notwendig ist. Es reicht, wenn die Funktion aktiviert und das entsprechende Gerät technisch auf dem aktuellen Stand und zum Zeitpunkt des Alarms mit dem örtlichen Mobilfunknetz verbunden ist. So erklärt es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: „Mit keinem anderen Warnmittel können wir mehr Menschen erreichen.“

Poing als einzige Gemeinde im Landkreis ohne Sirenen

Im Landkreis gilt das sicher für die Gemeinde Poing, die einzige, die keine Alarmsirenen mehr auf ihren Dächern hat. Andernorts dürfte aber der ungewöhnliche Warnton (eine Minute an- und abschwellend) auch jene erreichen, die kein Smartphone haben oder es nicht bei sich haben – im Ernstfall soll die Warnung die Bevölkerung dazu bringen, die Rundfunkgeräte anzuschalten, um dringende Informationen mitzubekommen.

Die Flut im Ahrtal, bei der wohl mangelnde Warnmöglichkeiten viele Menschen das Leben gekostet haben, und der Krieg in der Ukraine haben auch im Landkreis ein Umdenken ausgelöst, sagt Kreisbrandrat Andreas Heiß. Lange seien die großen Katastrophen ausgeblieben, weshalb die Dachsirenen manchen obsolet schienen. „Das Thema ist momentan durch“, sagt Heiß. „Wir sind einhellig der Meinung, dass wir sie nicht abbauen werden.“

Warnton dient Feuerwehr als Alarmierungssignal

Gerade in den Flächengemeinden auf dem Land gehört der Warnton noch mehr zum Alltag. Dort dient er den Freiwilligen Feuerwehren als Alarmierungssignal, während in den bevölkerungsreicheren Gemeinden wie Vaterstetten, Ebersberg oder Markt Schwaben verstärkt auf Funkpiepser gesetzt wird, erklärt der Kreisbrandrat. Teilweise seien auch hybride Methoden im Einsatz – dann werde die Sirene eher tagsüber ausgelöst, um mehr Einsatzkräfte zusammenzutrommeln, oder als Rückversicherung bei „Großlagen“. Alle Sirenen lösen jeden ersten Samstagmittag im Monat probeweise aus, gemeinsam mit der Funk-Alarmierung. Nur in Poing bleibt es dann stumm – Brandrat Heiß will nicht ausschließen, dass sich das in Zukunft wieder ändert.

Vorbereitungen laufen schon seit längerem

Während die Feuerwehr am Donnerstag eher als Beobachter fungiert, ist im Landratsamt der Bereich Brand- und Katastrophenschutz in Habachtstellung. Das Amt muss im Nachgang Bericht erstatten, wie gut die Alarmierung geklappt hat, teilt eine Sprecherin mit. Man habe sich seit langem vorbereitet und sei dank ohnehin in Bayern stattfindender, halbjährlicher Warnungen darauf eingestellt – anders sei nur die Warnung via Smartphone. Der Warntag sei „sinnvoll, um die Warnung wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.