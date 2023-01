Drei Pfeile für ein Halleluja: Das sind die Dart-Cracks aus Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

Konzentration ist beim Wurf auf die Dartscheibe gefragt, wissen Mike Steffens (Bild oben vorn) und Markus Hoßfeld (Hintergrund) vom „Freizeit- & Sport-Club Ebersberg“. © PETER KEES

Dart hieß früher Spickern und war reiner Kneipensport. Inzwischen ist es ein Medienereignis. Beim FSC Ebersberg weiß man lang schon um die Reize des Pfeilwurfs. Der „Freizeit- & Sport-Club“ gehört zu den größten Vereinen der Kreisstadt. Trotzdem fliegt er etwas unterm Radar.

Ebersberg – Je nachdem, ob es gut läuft oder nicht, fiept der E-Dart-Automat ermunternd oder mitleidig. Die Töne der elektronischen Wurfscheiben dominieren die Geräuschkulisse im Vereinslokal des FSC Ebersberg. An dem Lokal mitten in der Kreisstadt, wo früher die Gläser klirrten, als es noch Kölsch-Bar hieß, gehen heute die meisten ohne einen Seitenblick vorbei. Dabei ahnen viele Passanten nicht, dass im Inneren abends weiterhin richtig was los ist.

Sechs Dart-Automaten und zwei analoge Scheiben bilden neben der Bar den Einrichtungsschwerpunkt. Quasi im Sekundentakt fliegen dort zur Stoßzeit die Pfeile durch die Luft. „Darts ist unsere größte Abteilung“, sagt Vereinsvorstand Thomas Thanhofer. Ihn nennen alle „Tanne“, der Spitzname ist in seinen Trikot-Kragen gestickt.

FSC Ebersberg bietet Sport, der Gaudi macht: Darts, Billiard, Minigolf, Karteln und mehr

Das Angebot des „Freizeit- & Sport-Club“ umfasst Billard, Stockschießen, Minigolf, Kartenspielen und weitere Aktivitäten, die in der Schnittmenge von Sport und Gaudi angesiedelt ist. Neben dem Vereinsheim in Ebersberg gibt es eine Außenstelle bei Frauenneuharting.

Einer der größten Ebersberger (Sport-)Vereine

Jemand hat Thanhofer mal gesagt, dass sein FSC mit aktuell 277 Mitgliedern nach dem TSV den zweitgrößten Sportverein in Ebersberg stellt. Ob es stimmt, weiß der 42-Jährige nicht. Aber es freut ihn, wenn seine Leute beim Stockschießen regelmäßig vier Turniermannschaften zusammenbekommen. „Andere Vereine tun sich mit einer schon schwer.“ Die Mitglieder kommen knapp zur Hälfte aus der Kreisstadt oder wie der Chef selbst aus dem nahen Umland – aber vereinzelt auch von weiter her.

Der FSC Ebersberg hat über 250 aktive Mitglieder - hier einige Aktive im Vereinsheim in der Kreisstadt um Vorstand Thomas Thanhofer (Mitte mit Kappe) und Darts-Sportdirektor Michi Weich (li.). © Peter Kees

Aktive reisen für den Turnierbetrieb bis nach Slowenien - Trikotsponsoren inklusive

Rund 80 mehr oder weniger aktive Darts-Spieler hat der Verein, schätzt Michi Weich, Sportdirektor Dart (oder Darts, beides stimmt), der in Höhenkirchen im Nachbarlandkreis München wohnt. Die 50 Aktiven sind in neun Mannschaften im ganzen Umland von Dachau bis ins Mangfalltal unterwegs und haben schon den einen oder anderen Titel gewonnen.

Sowohl Männer als auch Frauen aus dem Verein, ja auch die gibt es, haben bereits erfolgreich an einer Hobby-EM in Slowenien teilgenommen. Als Trikotsponsoren hat der Verein die Sparkasse, die Baufirma Grabmeier und die Spenglerei Kupferspecht an Land gezogen. Und wenn Gastmannschaften in Ebersberg antreten, ist das Vereinslokal an der Heinrich-Vogl-Straße schon mal gesteckt voll.

Führungsköpfe beim Freizeit- & Sport-Club Ebersberg: Vorstand Thomas Thanhofer (li.) und Darts-Sportdirektor Michi Weich vor den Dartscheiben im Vereinslokal. © PETER KEES

Bei allem Ehrgeiz des Ebersberger Vereins im Ligabetrieb, darf die Gaudi nicht zu kurz kommen, die mit dem Begriff „Freizeit“ ja im Namen festgeschrieben ist. Auf dem Fernseher über der bestens bestückten Bar haben die Mitglieder gemeinsam die Fußball-WM geschaut. Ein Snack-Karussell neben dem Wechselgeld-Automaten wirft für einen Euro eingedoste Schoko-Nüsschen oder Fruchtgummi aus. Es gibt aber auch Flammkuchen und Chili con Carne.

Wer mitmachen will, kann Mitglied werden

Der milde Geruch von Zigarettenrauch in der Luft verrät, dass der Zutritt zum Vereinsheim auf Mitglieder beschränkt ist. Genau wie der Blick in die Speisekarte: Wo sonst in Ebersberg gibt es noch Bier für 2,50 Euro? Reinschnuppern ist aber natürlich erlaubt, bevor der Mitgliedsantrag fällig ist.

Punktreich: Bull’s Eye und Triple 20 auf der Dartscheibe. © PETER KEES

Kleine Regelkunde Darts: von 501 auf 0 Beim Dart werfen die Spieler abwechselnd drei Pfeile auf die Scheibe – die erreichten Punkte werden vom bei Turnieren üblichen Ausgangswert 501 abgezogen. Wer zuerst null Punkte erreicht, hat ein „Leg“ gewonnen. Auf der Dartscheibe sind die Segmente von 1 bis 20 angeordnet und von zwei schmalen Ringen durchzogen. Im farbigen Ring außen zählen die Punkte doppelt, im inneren farbigen Ring dreifach (eine 20 dort wird also zur 60); für einen Treffer in die Mitte (Bull’s Eye) gibt es 50 Punkte, im grünen Ring drumherum (Single Bull) sind es 25 Punkte. Im perfekten Spiel gelingt es, mit neun Würfen von 501 auf null zu kommen („9-Darter“). mbe

FSC Ebersberg: Darts-WM als Mitgliederwerbung

Natürlich haben die FSCler auch bei der Fernsehübertragung der Darts-WM mitgefiebert, deren Finale am 3. Januar in London stieg. Und natürlich haben sie gejubelt, dass es der Deutsche Gabriel „Gaga“ Clemens sensationell ins Halbfinale schaffte. „Der hat viel für den deutschen Dartsport getan“, sagt FSC-Darts-Chef Michi Weich.

Vorstand Thanhofer erzählt, dass das Medienspektakel neulich eine Mutter mit ihren beiden Töchtern ins Vereinsheim gelockt hat, die sich auch einmal an der Scheibe probieren wollten. So läuft es eigentlich jedes Jahr, berichtet der 42-Jährige: Die Darts-WM weckt in den Leuten das Interesse am Verein. „Wir wachsen seit zwölf Jahren konstant“.

Wer Darts intensiv spielt, setzt auf selbst zusammengestellte Pfeile mit grammgenauem Gewicht, exakten Flügel- und Längenmaßen oder schlicht im eigenen Farbgeschmack (im Bild ein pinkes Damen-Kit einer Ebersberger Spielerin). Der Rest ist Kopfsache. © PETER KEES

Übung und Veranlagung: Der Unterschied zwischen Dartprofis und Hobby-Spielern

Den Unterschied zwischen den Profis und den Amateuren macht Sportchef Weich an zwei Faktoren fest: Übung und Veranlagung. „Es gibt Naturtalente“, sagt der 43-Jährige. Und während die Ebersberger Hobby-Darter nur ein paar Stunden die Woche üben würden, seien die international bekannten Cracks neun Stunden am Tag bei der Sache.

So rätselhaft es für den Laien auch scheint, dass man mit Absicht in eins der kleinen Felder mit Dreifach-Wert oder das Bull’s Eye in der Mitte der Scheibe werfen kann: „Man sieht bei guten Spielern am Schnitt, dass es kein Zufall ist“, sagt Thomas Thanhofer. Und sein Dart-Sportdirektor ergänzt: „90 Prozent sind Kopfsache!“

