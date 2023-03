Die Jagd im Visier: Ebersberger Waldmuseum erklärt das älteste Handwerk

Von: Sabine Heine

Teilen

Haben gemeinsam die Ausstellung konzipiert: v.li. Museumsleiter Hannes Müller, Forstbetriebsleiter Heinz Utschig und Karem Gomaa, Vorsitzender der Kreisgruppe Ebersberg im Bayerischen Jagdverband. © Stefan Rossmann

Waldmuseum, Forst und Jägerschaft nehmen das älteste Handwerk ins Visier: Eine Sonderausstellung beantwortet viele Fragen rund um die Jagd im Landkreis Ebersberg.

Ebersberg – „Sie sind ein komisches Volk.“ Mit diesem Satz startet das Museum Wald und Umwelt Ebersberg in seine neue Sonderausstellung. Mit dem komischen Volk sind die Jäger gemeint. Davon gibt es zwar ziemlich viele, dennoch weiß man landläufig ziemlich wenig über das älteste Handwerk der Welt. Da gibt es jede Menge Vorurteile und sehr viele Missverständnisse – auf beiden Seiten.

Der Staatsforstbetrieb Wasserburg, die Ebersberger Kreisjägerschaft und das Ebersberger Museum Wald und Umwelt haben sich zusammengetan und eine Ausstellung samt Rahmenprogramm konzipiert, die allen interessierten Nichtjägern aufzeigt, was die Jagd überhaupt ist – und dass viel mehr dahintersteckt, als nur Tiere totzuschießen.

Wer seid ihr? Warum jagt ihr? Wie jagt ihr? Was jagt ihr? Wo jagt ihr? Diesen Fragen gehen großformatige, Plakate im Waldmuseum auf den Grund. „Wir wollen mit dieser Ausstellung einen Bogen spannen über den gesamten Jagdbereich, so wie er sich im Landkreis Ebersberg zeigt“, erklärt Kreisjägerchef Karem Gomaa. Da lernen die Besucher zum Beispiel auch, dass es längst nicht mehr nur griesgrämige, grauhaarige Männer sind, die als Jäger in den Revieren unterwegs sind, sondern auch immer mehr Frauen.

„Wir spüren ein wachsendes Interesse an der Jagd“, sagt Heinz Utschig, Wasserburger Forstbetriebsleiter, der auch für den Ebersberger Forst zuständig ist.

Trotzdem wird die grüne Zunft immer wieder mit Unverständnis konfrontiert. Es gibt auch Spannungsfelder, zum Beispiel zwischen Naturschutz und Jagd, zwischen Jägern und Hundebesitzern. Manchmal auch zwischen Waldbesitzern und Jägern.

Ausstellung richtet sich ausdrücklich an Laien

Mit dieser Ausstellung, die speziell für Laien erarbeitet wurde, gehen Staatsforsten und Jägerschaft gemeinsam und offensiv in die Öffentlichkeitsarbeit für die Sache der Jagd. Wissensvermittlung vor Ort im Museum, dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm, das sich an Kinder und Erwachsene richtet (siehe Kasten), kann das vorurteilsbelastete Thema Jagd ein Stück weit verständlicher machen – und funktioniert in der Ausstellung zum Glück ohne erhobenen Zeigefinger.

Zu den großflächigen Informationstafeln haben die Initiatoren noch ein paar Vitrinen gestellt, die unter anderem zeigen, was der Jäger abgesehen vom Gewehr bei seinen Pirschgängen so alles mitnimmt: Fernglas, Hundeleine, Messer, Handschuhe, und, nicht zu vergessen, der wärmende Sitzfilz für den langen Abendansitz – wer nicht weiß, was Letzteres ist, lernt es in der Ausstellung – dort werden auch die Jagdmethoden erklärt.

Jeden Samstag, Sonntag und Feiertag geöffnet

Die Ausstellung läuft ab Samstag, 1. April, bis zum 8. Oktober. Geöffnet ist das Museum Wald und Umwelt an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils von 12 bis 17 Uhr. Weitere Informationen www.museumwaldundumwelt.de

Parallel zur Ausstellung findet bis Oktober einige Veranstaltungen statt:



Fragestunde zur Jagd in Ebersberg am 16. April von 15 bis 17 Uhr

Mit dem Jäger auf der Pirsch (für Erwachsene) am 12. Mai von 18 bis 21 Uhr

Internationaler Museumstag: Thema Jagd am 21. Mai von 11 bis 17 Uhr

Podiumsdiskussion: Zukunft der Jagd in Bayern am 25. Mai von 18 bis 21 Uhr

Fahrradtour zum Thema Jagd im Ebersberger Forst am 17. Juni von 18 bis 21 Uhr

Mit dem Jäger auf der Pirsch (für Kinder) am 30. Juni von 19 bis 22 Uhr

Mit dem Falkner auf Beizjagd am Waldmuseum am 9. Juli von 13 bis 15 Uhr

Jagdhundevorführung am Waldmuseum am 15. Juli von 14 bis 16.30 Uhr

Führung Hirschbrunft im Ebersberger Forst am 29. September von 18 bis 21 Uhr

Herbstfest am Waldmuseum: Thema Jagd am 8. Oktober von 11 bis 17 Uhr.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.