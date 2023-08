Dauerbaustelle Ebersberger Hallenbad: So sieht‘s aktuell aus

CSU lädt zur Besichtigung ein

Von Peter Kees

Wann das Ebersberger Hallenbad endlich wieder öffnet? Das steht noch in den Sternen. Die CSU hat die Bürger jetzt auf den neuesten Stand bringen lassen.

Ebersberg – Der Andrang war groß. Über 50 Ebersberger waren vergangenen Mittwoch zur Baustellen-Besichtigung des Ebersberger Hallenbades gekommen, zu dem der CSU-Ortsverband eingeladen hatte. Auch wenn die Sanierung viel Geld koste, so sei sie doch eine wichtige Investition in die Zukunft, sagte 2. Bürgermeister Günter Obergrusberger, schon „damit unsere Kinder schwimmen lernen können.“ Wann die Sanierung abgeschlossen sein wird, das Hallenbad wieder seinen Betrieb aufnehmen kann, diese Frage wollte niemand beantworten.

+ Besucher der CSU-Veranstaltung stehen am Rand eines der neuen Edelstahl-Schwimmbecken. © PETER KEES

Nur so viel verriet Christian Stalla vom Bauamt der Stadt: „Momentan zieht es sich.“ Das liege allerdings weniger an den Firmen, als vielmehr am Architekten. Stalla: „Die Qualität bleibt, aber es dauert.“

Neugierig folgte die Menge ins Innere. Ein Drehkreuz am Eingang, sowie ein Kassenautomat sollen dort zukünftig die Besucher empfangen. Es wird Sammelumkleiden für Frauen und Männer geben, sowie eine Umkleide für Schüler. Neu: In Zukunft kann die genaue Anzahl der Besucher erfasst werden. Bislang ging das nur grob, mittels Strichlisten. Laut Stalla denkt man derzeit über eine Kooperation mit dem Grafinger Freibad nach. Womöglich könnte es eine Eintrittskarte geben, die für beide Bäder gilt.

+ Alt-Bürgermeister Walter Brilmayer (3.v.r.) informierte über die Geschichte von Bad und Sanierung. © PETER KEES

Im Schwimmbereich selbst gibt es ein kleineres Becken, das Kursbecken, sowie das große Becken samt Seniorentreppe. Mit einer Glasfassade will man die beiden Schwimmbecken trennen, eine Verbindung allerdings offen lassen. Parallele Schwimmkurse sind in Zukunft also möglich. Viel Geld kostet die Entscheidung, die Becken nicht zu fliesen, sondern sie aus Edelstahl zu bauen. Doch das rechnet sich: „Auch wenn die Anschaffung kostenintensiver ist, so ist sie auf Jahre gerechnet wirtschaftlicher,“ betonte Stalla und zog einen Vergleich: Fliesen müssten nach etwa 20 Jahren erneuert werden, Edelstahlbecken hielten mindestens 50 Jahre. Was erhalten bleibt, ist der bisherige Hubboden im großen Becken, mit dem man die Wassertiefe variieren kann. Der ist aus Beton und sei haltbarer als moderne Scherenböden. Einzig die Beschichtung des Betons müsse erneuert werden.

+ Technik im Keller des Schwimmbads: Chlorgranulat soll das Wasser sauber halten. © PETER KEES

Auch Alt-Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) war vor Ort und berichtete, wie es war, als das Hallenbad 1974 eröffnet wurde. Damals hatte es ordentliche Zuschüsse vom Freistaat gegeben, weshalb nicht nur in Ebersberg ein Hallenbad gebaut wurde. „Die laufenden Kosten allerdings mussten wir dann selber tragen,“ so Brilmayer. Er sprach von etwa 1000 Euro pro Tag, die nach 2002, als die Haushaltlage angespannt war, auf die Hälfte reduziert wurde. Schon damals habe es Forderungen nach einer Schließung gegeben, doch der Stadtrat habe richtig entschieden und den Erhalt des Schwimmbades beschlossen, weil es nicht nur ums Schwimmen lernen geht, sondern auch um die Gesundheit der Erwachsenen. Nach 50 Jahren müsse das Bad nun eben mal saniert werden.

Ging man ursprünglich von vier bis fünf Millionen Euro Gesamtkosten dafür aus, so liegt die Schätzung inzwischen bei etwa zehn Millionen Euro (etwa 20 Prozent davon sollen gefördert werden). Zuletzt um 25 bis 26 Prozent über der Kostenberechnung, „weil die Preise wegen Corona, dem Ukrainekrieg usw. in die Höhe gegangen sind,“ so Stalla.

+ Christian Stalla vom Bauamt im Rathaus informierte die Gäste über die Arbeiten am Hallenbad. © PETER KEES

„Wäre man einst den Schließungsforderungen nachgekommen und hätte das Bad abgerissen, so hätte man nicht gespart, sondern das Geld anderweitig ausgeben müssen – für den Schulsport wäre im Fall eines Abrisses eine neue Turnhalle nötig gewesen. Auch das hätte gekostet,“ erklärte der Alt-Bürgermeister.

Und dann fiel der vielleicht bedeutendste Satz an diesem Tag: „Sollten andere Bäder zusperren, wie es gerade in Kirchseeon und Markt Schwaben diskutiert wird, dann bekommt unser Hallenbad eine größere Bedeutung.“ Brilmayer sprach von einst 40 000 Besuchern im Jahr (samt den Schulklassen). Womöglich könnte sich diese Zahl steigern.

Zum Thema Nachhaltigkeit führte Stalla an, dass eine Solartherme aufs Dach kommen werde fürs Warmwasser im Bad, sowie eine Photovoltaik-Anlage. Außerdem werde mit Pellets und Gas geheizt. Das Wasser übrigens soll zukünftig nicht mehr mit Chlorgas rein gehalten werden, sondern mit Chlorgranulat, was etwas harmloser sein soll. Was die Besucher ferner interessierte, war die Frage, wie viele regionale Handwerksbetriebe bei der Sanierung tätig seien. Relativ viele, so die Antwort des Baumamtsmitarbeiters. Für manche Gewerke allerdings musste man auf Spezialisten von weiter her zurückgreifen.