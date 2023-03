Kein Fehler erlaubt: Jakob Weiß bindet und repariert Gamsbärte

Von: Jörg Domke

Jakob Weiß zeigt seine jüngsten Käufe: Diese hier stammen von einem Tierpräparator aus Bregenz. © Stefan Rossmann

Ein Fehler hier kann richtig ins Geld gehen. Jakob Weiß aus Ebersberg (einst Zorneding) ist Gansbart-Binder. Und weit und breit der Einzige.

Ebersberg – Säuberlich aufgereiht hat Jakob Weiß auf einem rustikalen Tisch unterm Herrgottswinkel seine jüngsten Erwerbungen: acht Gamsbartbüschel. Gerade eben erst eingekauft bei einem Tierpräparator in Bregenz. Das ist für Gamshaar nicht unbedingt ein typischer Verkäufer, aber auch kein ungewöhnlicher. Einige der hier drapierten Büschel sind um die vier, vielleicht fünf Jahre alt.

Andere schätzt Weiß auf acht bis zehn Jahre. Man erkennt sie an der leicht rötlichen Färbung. So, als hätten die Gämse (früher, vor der Rechtschreibreform, schrieb man noch Gemse) bereits den einen oder anderen Sonnenbrand erlebt.

Verwendung hat Jakob Weiß sowohl für das junge wie alte Haar. Aus dem Jungen produziert er in der Regel neue Gamsbärte. Das reifere Haar kann der 66-Jährige gut einsetzen, wenn es beispielsweise darum geht, Reparaturen an schon gebundenen Gamsbärten vorzunehmen. Letzteres machen ohnehin nicht mehr viele in der näheren und weiteren Umgebung einschließlich Tirol. Weshalb der Ebersberger weit über den Landkreis hinaus in der Branche längst einen guten Ruf genießt.

Anfangs in der Branche war es echt schwer für den Flachländer

„Das kam nicht von alleine“, erzählt der gebürtige Münchner, der jedoch gleich nach seiner Geburt in Zorneding daheim war. Gamsbartbinden hat er zwar längst als Kleingewerbe angemeldet, betreibt das Ganze aber seit gut zehn Jahren eher als Hobby.

Weiß war bis zu seinem Ausscheiden im IT- und Großrechnerbereich tätig. Ein Job mit großer Verantwortung und noch größerem Stressfaktor. „Ich war latent angespannt, ein Datenverlust war hier eine Katastrophe“, erzählt er. Dazu kamen bis zu 70 000 Kilometer pro Jahr unterwegs mit dem Auto; deutschlandweit. „Ich habe damals etwas gesucht, um Aggressionen abzubauen“, sagt er. Regelmäßige Stunden im Fitnessstudio aber sollten es nun wirklich nicht sein.

Echthaar erkennt man am Gewicht. Es ist nämlich sehr leicht

Zufällig lernte Weiß einen damals schon fast erblindeten Gamsbartbinder in Garmisch, Rudi Wackerle, kennen. Und lernte bei ihm die ersten Tricks. Auch die Herstellung von Adlerflaum, Roagaspitz und Birkhahnstoss brachte ihm der Profi bei.

„Handwerkliches Geschick und die Fähigkeit, sehr fein arbeiten zu können, brachte ich sozusagen schon mit“, sagt Weiß. Und Geduld. Ohne die geht es nicht. „Man kann beim Gamsbartbinden einen Fehler nicht mehr ausbügeln“, erklärt er. Weil bei ihm nur echte Rohstoffe verwendet werden, die nicht wirklich billig sind, bedeutet ein Fehler gleich auch bares Geld. Viel Geld.

Gamsbarthaare sind schließlich rar. Eine große Herausforderung bestand anfangs für den Ebersberger darin, Jäger bzw. Berufsjäger zu finden, mit denen er verhandeln konnte, um Echthaar zu kaufen. Die ersten Kontakte waren ernüchternd. Bei Brannenburg im Landkreis Rosenheim wollte ihm ein Berufsjäger beispielsweise nichts veräußern. Begründung: Wer aus Zorneding komme, sei Flachländer. Und die hätten keine Ahnung. Nein, seien sogar unwürdig, Gamsbärte zu verarbeiten.

Das war mal eine Ansage.

Material kommt auch schon mal von einem Tierpräparator

Material zu besorgen, so erzählt Jakob Weiß weiter, sei lange Zeit die allergrößte aller Herausforderungen gewesen. Besser sei das alles erst geworden, als er, der Flachländer, aus dem ersten dann tatsächlich erworbenen Material einen durchaus ansehnlichen Bart machte – und sich so in der Szene herumsprach: Der aus Zorneding macht keinen Schmarrn, sondern betreibt das Handwerk ernsthaft.

Das ist lange her. Inzwischen weiß die Szene: Weiß kann was. Und zahlt gute Preise. Feilscht nicht um jeden Cent, um die begehrten Grannenhaare, die am besten sind im Alter zwischen drei und acht Jahren.

„Der Gamsbart wächst nicht am Kinn, wie etwa bei der Ziege, sondern am Rücken. Der Bereich vom Genick bis zum Wedel nennt sich Aalstreif. Schön sind die langen, dunklen Grannenhaare mit den hellen Spitzen, dem sogenannten Reif, auf dem Fell zu sehen“, schreibt Weiß zum Beispiel auf seiner Homepage (Adresse siehe Textende). Hier spricht/schreibt ganz offenkundig ein Fachmann.

Bis 2022 nutzte Jakob Weiß seine Werkstatt daheim am Reither Berg in Ebersberg. Dann entstand ein Kontakt zum „therapieHaus“ in der Ebersberger Lehrer-Schwab-Gasse. Dort, wo sich gewöhnlich neben diversen Gesundheits- und Schulungseinrichtungen für Coaching, psychologische Beratung, Energiearbeit, Yoga, Meditation, Massage, Familientherapie, aber auch Lesungen und Kunstausstellungen, auch eine kleine Ferienwohnung, geeignet für zwei Personen, befindet. Eine Wohnung, die in den kalten Wintermonaten im Normalfall nicht an Gäste vermietet wird, weil alleine das Heizen schon richtig ins Geld gehen kann; gerade jetzt.

Inzwischen eine Werkstatt in einem besonderen Ambiente gefunden

Mit der Vermieterin Annette Voith aber gab’s gewissermaßen einen Deal. Jakob Weiß arbeitet jetzt im Winter, für immerhin gute sechs Monate, inmitten eines heimeligen, bäuerlich-rustikalen Ambientes. Besser könnten Gamsbartbinden und Umgebung nicht harmonieren, möchte man meinen. Und: Der Wildbartbinder heizt dort natürlich regelmäßig ein. Und dadurch entsteht alleine schon eine Art Win-win-Situation.

Bald, im April, zieht Jakob Weiß wieder aus. Sehr wahrscheinlich, dass er im kommenden Herbst seine Werkstatt erneut ins ehemalige Armenhaus der Stadt Ebersberg verlegt, das einst auch schon Krankenhaus war, Flüchtlingsherberge und Unterkunft für Mittellose.

Die Familie Voith hatte das, was heute „therapieHaus“ heißt, in den 1980ern liebevoll restauriert; unter Verwendung übrigens vorwiegend alter Materialien. Bis heute strahlt das historische Gemäuer somit eine ganz besondere Atmosphäre aus.

Zu tun gab es in diesem ersten Winter für Jakob Weiß in der Lehrer-Schwab-Gasse genug. Immerhin braucht er für einen guten, bei ihm zu erwerbenden Bart rund drei Wochen, was etwa 80 bis 100 Arbeitsstunden entspricht. Zugenommen haben allerdings die Reparaturen, weil die wenigen Kollegen weiter im Süden solche Dinge (fast) nicht mehr anbieten.

Gute 100 Arbeitsstunden pro Exemplar sind keine Seltenheit

Weiß hat schon bei mehreren Gamsbärten geradezu typische Beschädigungen gesehen. Die können entstehen durch falsche Lagerung, durch zu viel Nikotin in der Raumluft oder auch zu viel Sonne. Nicht selten sind es Motten, die sich an das feine Haar heranmachen. Meist dort, wo das Material filigran zusammengebunden ist.

Die richtige Lagerung, schreibt Weiß auf seiner Internetseite, sieht so aus: Wildbärte hängend und dunkel aufbewahren, ein Stück Mottenpapier, Zirben- oder Zedernholz daneben legen.

Seine Kunden kommen übrigens in den selteneren Fällen aus dem Landkreis Ebersberg, so der Fachmann in aller Bescheidenheit. Hier bei uns ist der Gamsbart, dessen Funktion es in erster Linie ist, ein Statussymbol zu sein, nicht so sehr verbreitet. Dafür mehr im Raum Rosenheim, im Chiemgau, in Tirol und vereinzelt auch im Allgäu. Dort also, wo der Gamsbart nach wie vor eine ganz andere soziale und traditionalistische Bedeutung hat. Und wo es zuallererst natürlich um Echtheit geht.

Ein Dekorationsobjekt der besonderen Art: Ein Gamsbart auf dem Arbeitstisch von Jakob Weiß in Ebersberg. © Artist S.ROSSMANN

Ein Thema übrigens, mit dem Jakob Weiß zuletzt erst vor ein paar Wochen konfrontiert worden war. Gerne werden nämlich, plaudert er, Haare der Thar-Ziege verwendet. Oder, noch krasser, Pferdehaar. Dabei könne man, sagt der Experte, echte Gamshaare von Imitaten eigentlich recht gut unterscheiden.

Eine Waage würde helfen. Ein guter und echter Gamsbart wiegt nur knapp 50 Gramm. Warum?: Das echte Grannenhaar einer Gams ist innen hohl. Wird Falschhaar verwendet, schlägt der Zeiger schon mal auf 100 Gramm oder mehr aus.

Dass ein angeblicher Gamsbart mit Falschhaar – im tatsächlichen Wert von vielleicht 20 Euro – schon mal für ein paar Tausend Euro ge-bzw. verkauft worden ist, hat der Fachmann aus dem Münchner Osten leider auch schon erlebt. Dann ist der Flachländer sogar als Gutachter gefragt. Es war, wie gesagt, noch gar nicht so lange her.

Mehr Infos gibt es auch online

Ausführlich berichtet Jakob Weiß im Internet über sein Hobby. Er schreibt dort über die Herstellung, die Reparatur, über Trachtenhutfedern und gibt Tipps zur Pflege und Aufbewahrung. Die Adresse: www.gamsbartbinder.net



