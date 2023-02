Kein Faschingsscherz: Der Nachfolger von Huber heißt Huber

Wieder vollzeit in Ebersberg: Stefan Huber.

Klinik-Geschäftsführer kehrt nach Ebersberg zurück

Von Michael Acker schließen

Der Nachfolger von Stefan Huber als Geschäftsführer an der Kreisklinik Ebersberg heißt Stefan Huber. Was wie ein schlechter Faschingsscherz klingt, ist keiner. Die Hintergründe.

Ebersberg/Starnberg - Landrat Robert Niedergesäß hat am Mittwoch, 15. Februar, als Aufsichtsratsvorsitzender der Kreisklinik Ebersberg bekannt gegeben, dass Stefan Huber nach einem kurzen Gastspiel in Starnberg zum 1. März wieder die Geschäfte in Ebersberg übernimmt.

Huber war zum Jahreswechsel nach 14 Jahren an der Kreisklinik Ebersberg zur Starnberger Kliniken GmbH gewechselt, um dort die Geschäftsführung von drei Häusern zu übernehmen. Daraus wurde nichts. Er wurde stattdessen Chef des Klinikums Starnberg, weil dort der bisherige Geschäftsführer langfristig erkrankte, wie es Anfang des Jahres hieß. Daneben leitete er an zwei Tagen in der Woche das Ebersberger Krankenhaus, weil hier kein Nachfolger gefunden werden konnte.

Huber: Es gab keinen Grund, Ebersberg zu verlassen

In der Pressemitteilung des Aufsichtsrats vom Mittwoch wird Huber so zitiert: „Ich habe immer betont, dass es keinen einzigen Grund gab Ebersberg zu verlassen, es gab nur Anreize, sich nach vielen erfolgreichen Jahren einer neuen Herausforderung zu stellen. Manchmal muss man einen neuen Weg gehen um festzustellen wo man hingehört! Im Starnberger Konzern gab es zudem unterschiedliche Vorstellungen zur künftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens.“

Auf die Meinungsverschiedenheiten in Sachen Strategie wollte Huber gegenüber der Ebersberger Zeitung nicht näher eingehen. Ganz allgemein sagte er, dass es aufgrund der personellen Knappheit in allen Krankenhäusern sinnvoll sei, „Themen zu konzentrieren“. Aus diesen Worten lässt sich herauslesen, dass wohl die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ins Spiel gebrachte Krankenhausreform, die vor allem auf kleinere Häuser große Auswirkungen haben kann, Huber dazu bewegt haben könnte, dem Fünf-Seen-Land wieder den Rücken zu kehren

Aufsichtsratsvorsitzender Niedergesäß: Für uns ist das eine gute Entscheidung

Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Robert Niedergesäß freute sich für die Kreisklinik und den Landkreis über die Rückkehr Hubers, mit dem er persönlich befreundet ist, und wertet das auch als Zeichen der hohen Wertschätzung für das Ebersberger Umfeld. „Für uns ist Hubers Entscheidung eine gute Entscheidung, sagte der CSU-Politiker gegenüber Pressevertretern. „Es ist gut, wenn Mitarbeiter auch nach einem Tapetenwechsel feststellen, wo sie gerne arbeiten und hingehören. Die Kreisklinik Ebersberg steht auch Dank Herrn Huber im Vergleich zu vielen anderen Kliniken medizinisch und wirtschaftlich sehr gut da und bietet tolle Zukunftschancen.“

Man freue sich, so Niedergesäß weiter, diese Chancen und Herausforderungen in bewährter Zusammenarbeit mit Stefan Huber gemeinsam weiterhin positiv entwickeln und voranbringen zu können, „damit unsere Klinik auch künftig in der Champions-League mitspielt“.

