Steine werfen und Bäume heben: Franz Stengeli aus Ebersberg lebt für die Highland Games

Kraftsport auf Schotten-Art

Vom Basketballer zum Highland-Gamer: Franz Stengeli (34) aus Ebersberg hat sein ganzes Leben umgekrempelt und widmet sich mit Leidenschaft und Erfolg dem urtümlichen Kraftsport auf Schotten-Art.

Ebersberg/Markt Schwaben – Wer selbst mit Körpergröße 2,10 Metern auf ein Gewicht von stattlichen 175 Kilogramm kommt, der hat es mit einem Body Mass Index (BMI) 41 zu tun, der die Grenze, bei der allgemein von Fettleibigkeit gesprochen wird, längst überschritten hat. Von übermäßigem Fett etwa am „mittleren Ring“ aber kann bei Franz Stengeli keine Rede sein.

Der Mann ist ohne Wenn und Aber durchtrainiert bis in die letzte Faser. Ein Typ von Kerl, der ausschaut wie ein Eishockeyprofi. Nur mit dem Unterschied, dass ein Kufen-Crack dort bereits Polster und Protektoren trägt, wo sich bei dem Ebersberger noch immer reine Muskelpakete befinden.

2,10 Meter pure Kraft

Ein Hüne war Franz Stengeli schon immer. Vor 20 Jahren berichtete die EZ schon einmal über ihn. Damals war er der größte 14-Jährige im Landkreis: 201 Zentimeter. Und vor elf Jahren, im Februar 2010, erzählten Franz und seine Mutter Irene, wie das so ist in einer Familie lauter Riesen. Franz war damals auf 2,06 Meter gewachsen. Seine Mutter bringt es nach wie vor auf immerhin 191 Zentimeter. Nur Papa Helmut fällt aus dem Rahmen mit seinen durchschnittlichen 1,86 m.

Die Basketballlaufbahn war für Franz quasi programmiert. Bis 15 beim Turnverein Markt Schwaben. Dann sieben Jahren beim FC Bayern in allen Jugend- und Männermannschaften bis einschließlich 2. Bundesliga. 2010 folgte das ersehnte Basketball-Stipendium in den USA. Anfänglich für Franz Stengeli noch mit dem Ziel, Profi zu werden. Nach und nach wurde der fünfjährige USA-Aufenthalt aber dann doch genutzt, um bei reichlich eingesparten Studiengebühren in St. Louis den Bachelor in BWL und den Master in Management erfolgreich abzulegen.

Wirtschaftlich erfolgreicher USA-Aufenthalt

Mehr noch: Franz Stengeli gründet danach in den Staaten gleich mal drei Firmen, die er auch wieder veräußerte. Seit 2014 ist er wieder zurück dahoam. Zunächst ging es zu den Eltern nach Markt Schwaben, inzwischen wohnt Stengeli in einer Penthouse-Wohnung in Ebersberg zusammen mit seiner Frau Blair, die er im Studium kennen- und auch lieben lernte. Blair (32) arbeitet derzeit in der Finanzabteilung eines Software-Herstellers vorwiegend von daheim aus, Franz war Mitarbeiter eines großen Versicherers, bei einem Versandhandel im Marketing beschäftigt, dann Mitarbeiter in einem niederländischen Start up und inzwischen, ebenfalls im Homeoffice, für einen großen Online-Autohändler tätig.

Ihre früheren sportlichen Leidenschaften mussten beide drangeben. Basketball ist für Franz längst passé. Blair war einst in ihrer Heimat professionelle Stepptänzerin. So spezialisiert, dass sie in Deutschland nichts fand, was mit dem auch nur annähernd vergleichbar gewesen wäre. Motiviert durch einen Film auf YouTube entdeckte das Paar aber eine ganz neue Sportart, die hierzulande aber nun ganz und gar nicht an jeder Ecke betrieben werden könnte: Die schottische Nationalsportart, bekannter unter dem Begriff „Highland Games“.

Für Franz Stengeli ist das Werfen von Baumstämmen oder das Bewegen gewaltiger Gewichte in Form von Steinkugeln viel mehr als ein Ausgleich. Im Gegenteil: Rund 20 Jahre betrieb er Basketball als Hochleistungssport mit Trainingseinheiten sogar mehrfach am Tag. In den Wettkämpfen brach er sich im vermeintlich körperlosen Spiel (speziell Fußballer glauben das hartnäckig) so ziemlich alles, was man sich brechen kann: alle Finger, alle Rippen, beide Füße, die Nase, das Steißbein. Um nicht ein Leben lang schmerzhaft unter den Folgen zu leiden, lag es für Stengeli nahe, im Fitnessstudio so viele Muskeln aufzubauen, dass insbesondere die geschundenen Gelenke entlastet werden konnten. Statt aber vielleicht langsam Stück für Stück das Pensum herunterzufahren, packte ihn der schon immer vorhandene sportliche Ehrgeiz. „Da war dann neben mir im Studio einer, der schaffte mehr. Und den wollte ich überbieten.“

Gesagt, getan. Von zwei bis drei Einheiten zu je einer bis eineinhalb Stunden pro Woche wurden zuletzt wöchentlich fast 20. In den letzten zwei Jahren nahm Franz Stengeli so 40 Kilo zu. An Muskelmasse.

Dass das alles nicht ohne entsprechende Nahrungsaufnahme geht, versteht sich von selbst. In den Vorbereitungen auf Wettkämpfe bei Highland-Games etwa sei die Dosis auf bis zu 11 000 Kalorien gestiegen, berichtet er. Viel Fleisch, viel Eiweiß natürlich. Und nichts, was mal so eben hineingeschlungen wird, sondern mit System und Verstand zu sich genommen wird.

Um den hierzulande noch seltenen Sport auch wirklich in freier Natur auszuüben, hat sich Stengeli dem BHGV angeschlossen. Ein Verein, der seinen Mitgliedern das Training draußen auf Anlagen in Moosburg und Klosterlechfeld ermöglicht. Es habe, berichtet der Neu-Ebersberger, mal Versuche gegeben, in der Stadt Grafing einen Platz zu installieren. Das Ganze sei aber beim Versuch geblieben. Privat eine Fläche anzumieten, das haben die Stengelis nie probiert. „Niemand freut sich, wenn wir mit unserem Sport den Untergrund umpflügen“.

Und nun kam auch noch Corona dazu. Den letzten Wettkampf hat Stengeli am 2. November 2019 in Haltern am See am nördlichen Rand des Ruhrgebiets bestritten. Seither kann er nur noch in seinem eigens daheim eingerichteten Fitness-Studio trainieren, denn auch die kommerziell betriebenen „Muckibuden“ sind mit Beginn der Pandemie weitgehend geschlossen worden.

Nur noch 5000 Kalorien pro Tag

Weiter zu trainieren ist für Franz und Blair so praktisch zu einer Überlebensfrage geworden. Das Trainingspensum, erzählt er, könne man ja theoretisch mangels Trainingsmöglichkeiten noch ein wenig zurückschrauben. Aber dem Körper tue man nichts Gutes an, wenn man plötzlich auch noch die zur Gewohnheit gewordenen Nahrungsmengen drastisch herunterschraube. Derzeit sind es um die 5000 Kalorien, die Franz so am Tag verputzt. Dafür aber trainiert er auch täglich mehrfach wieder zuhause. Dort, wo er die so besonderen Disziplinen seiner untypischen Sportart fast nur simulieren kann. Das Baumstammwerfen beispielsweise mit bis zu sechs Meter langen Stämmen; oder den Hochwurf mit 12,7 bzw. 25,4 Kilo schweren, natürlich unförmigen Gewichten.

Dass er mit dem Simulationstraining durchaus auf die Erfolgsspur geraten ist, belegen die Fakten. Im leichten Hochwurf, also der mit dem 12,7-Kilo-Gewicht, hat Franz Stengeli genau sechs Meter zu Buche stehen. Bei schweren Hochwurf (25,4 kg) sind es fünf Meter. Beides sind die aktuellen deutschen Rekorde. Sein Euro-Hallenrekord im schweren Hochwurf liegt ebenfalls bei fünf Meter. Und Blair, die sich von Stengelis neuer Passion hat anstecken lassen, war zuletzt Vierte bei der Deutschen Meisterschaft im Einzel.

Nichts wünschen sich die beiden mehr, als so schnell wie möglich wieder zurückzukehren zum Alltag mit Wettkämpfen draußen und dem Ende der Corona-Einschränkungen. Apropos Virus: Geimpft ist Franz trotz seiner 34 Lenze schon. Sein BMI beträgt 41. Für den Algorithmus, der Prioritäten errechnet, ist das offenbar nichts anderes als adipös.