Jeden Tag ein kleiner Beitrag

Anlässlich der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit baute das Museum Wald und Umwelt mit Umweltstation Ebersberger Forst einen Aktionsstand vor dem Ebersberger Rathaus auf.

Ebersberg – Interessierte konnten aus weggeworfenen Plastikflaschen und alten Zeitungen Pflanzgefäße und kleine Anzuchttöpfchen aus Papier basteln. Außerdem gab es an diesem sommerlichen Markt-Mittwoch selbstgemachte Pflanzen-„Cola“ zu probieren.

Die Resonanz auf die Mitmachaktion sei durchwegs positiv gewesen, berichten die Organisatoren der Umweltstation. Es ergaben sich zahlreiche Gespräche über Themen wie Abfallvermeidung und sogenanntes Up-Cycling, was nichts anderes bedeutet, als aus Abfallprodukten neu- und höherwertige Gegenstände zu fertigen.

In Zusammenhang stand der Aktionstag mit den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). In diesen geht es u.a. um Armutsbekämpfung und Friedenssicherung wie auch um den Wandel hin zu einer Wirtschafts- und Lebensweise, die die natürlichen Grenzen unseres Planeten respektiert. Wie sich am Stand des Waldmuseums gezeigt hat, gibt es viele Bereiche im Alltag, in denen sich dies ganz einfach umsetzen lässt.

Zum Beispiel gab es zur selbstgemachten Pflanzen-„Cola“ Strohhalme aus echtem Stroh, welche sich nach Gebrauch ganz einfach kompostieren lassen und nicht wie herkömmliche Plastikhalme unsere Umwelt belasten. Wobei die meisten Besucher sogar auf diese ökologische Variante verzichtet haben um zügiger an das erfrischende Getränk zu kommen. An diesem Aktionstag hat sich für die Teilnehmer einmal mehr gezeigt, dass es sehr viel Spaß machen kann, an jedem Tag einen kleinen Beitrag zu einer nachhaltigeren Lebensweise zu leisten.

ez