Die besondere Nähe von Schach und Musik

Von: Jörg Domke

Schon mehrfach gab es in Ebersberg Veranstaltungen zum Thema Schach, bei der die Nähe des Brettspiels mit der Kunst zum Ausdruck gebracht wurde. Hier spielen ein Porzellan-Napoleon und Josephine gegeneinander. © sro (Archiv)

Was haben Schach und Kunst bzw. Schach und Musik gfemeinsam? Darum geht es bei einer Ausstellung samt diverser Vorträge demnächst in Ebersberg.

Ebersberg – Von Schachkunst ist nicht selten die Rede, wenn außergewöhnlichen Spielern noch außergewöhnlichere Züge einfallen, um am Ende den Gegner ins Schachmatt zu versetzen. Aber kann man Schach und Kunst nicht auch sonst verbinden? Gar eine Brücke schlagen zwischen Schach und Musik?

Genau darum geht es der Schach- und Kulturstiftung G.H.S., die vom 5. bis 27. November zu ihrer dann fünften Ausstellung samt umfassendem Begleitprogramm einlädt. Eröffnet wird das Ganze am Samstag, 5. November, um 19 Uhr, im Alten Speicher in Ebersberg mit einer Begrüßung von Georg Schweiger (Baldham), dem Begründer der Stiftung und Grußworten von Uli Proske (Bürgermeister Ebersberg) sowie Walter Brilmayer (Vizelandrat). Einen Eröffnungsvortrag bekommen die Besucher von Helmut Pfleger geboten. Der ist nicht nur Arzt, sondern auch Großmeister und einer der führenden Journalisten, wenn es um das Schachspiel geht.

Natascha Niemeyer-Wasserer stellt am Eröffnungsabend einen Ausstellungskatalog vor. Für die musikalische Begleitung sorgt die Musikschule Ebersberg mit Werken von Bach, Mozart und Schumann.

Eröffnung am 5. November in der Kreisstadt Ebersberg

Als Besonderheit zeigen Ilke und Anton Ackstaller erstmalig einen Kurzfilm, der aktive Schachspieler zeigt. Das Besondere: Hier wird nicht herkömmliches Schach dokumentiert, sondern sogenanntes Koalitionsschach. Eine ganz spezielle Variation, die Arnold Schönberg in der ersten Hälfte der 1920er Jahre entwickelte; also nahezu 100 Jahre alt ist. Das Grundprinzip: Es spielen nicht zwei, sondern vier Parteien, wobei sich im Spielverlauf schnell zwei Pärchen bilden. Es gibt Großmächte mit mehr und anderen Figuren als die Kleinmächte. Und es gibt Figuren, die ganz andere Namen bekommen haben wie etwa Flieger, Unterseeboot oder Panzer. Das Ganze, erklärt Georg Schweiger bei einem Besuch in der EZ-Redaktion, habe viel mit einer Übertragung damaliger Kriegsereignisse auf ein Spielbrett zu tun, das nicht über 64, sondern über 100 Felder verfügt.

Wie so etwas in natura ausschaut, kann man sich unter anderem in der Ausstellung ansehen, die vom 6. bis 27. November im Saal Untern First im Bürgerhaus im Klosterbauhof Ebersberg stattfindet. Geöffnet ist sie freitags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Ausstellung und verschiedene Vorträge sind geplant

Gespannt sei darf man, so Schweiger, auf Schachfiguren als Musiker oder gar als Musikinstrumente. Auf ein Schachspiel, bei dem gewissermaßen Jazz- gegen Rock-Musiker antreten, aber eben auch Schönbergs Koalitionsschach.

Als Leihgabe des Bayerischen Nationalmuseums kann Schweiger auch eine „musikalisches Schachspiel“ von Gertrude Gompertz präsentieren. Dazu weitere Objekte wie das Kunstwerk „pianomania“ von Hannelore Sahm, Schach- und Musikmotive auf Plakaten, Karikaturen oder Postkarten und, darauf ist der ehemalige Gymnasiallehrer besonders stolz, auf über 70 Cover von Schallplatten oder CVD, bei denen in irgendeiner Form das Schachspiel thematisiert wird. Schweiger: „Man glaubt es kaum, aber es gibt da insgesamt rund 600 Beispiele“. Ein paar Raritäten hat er im Portofolio, unter anderem eine Platte der Stones aus dem Jahr 1964, die einst in limitierter Auflage veröffentlicht wurde. Außerdem zu sehen sein werden ausgewählte Literatur, die Partitur einer Vertonung der Schachnovelle nach Stefan Zweig. Es wird Hörstationen geben. Und alles wird nachzulesen sein in einem umfangreichen Katalog mit wissenschaftlichen Beiträgen.

Interessenten sind zum Mitmachen ausgefordert

Damit noch nicht genug: Im Begleitprogramm dreht sich natürlich auch alles um Schach und Musik. Am Sonntag, 6. November, kommt ab 15 Uhr im alten Speicher eine Schachoper für Kinder („Die weiße Bäuerin, ein Schachmärchen“ als klassisches Singspiel von und mit Peter Mitschitcek zur Aufführung. Der Eintritt ist frei. Dauer: 50 Minuten. Betrachtungen zu Schach-Musik-Mathematik-Phänomenen im Kontext der 1920er Jahre werden am Freitag, 18. November, ab 20 Uhr im alten kino angestellt. Hauptakteur ist Volker Ahmels, Direktor des Konservatoriums Schwerin und Leiter des Zentrums für Verfemte Musik an der Hochschule Rostock.

Zu einem Film- und Musikabend kommt es am Freitag, 25. November, ab 20 Uhr, im Saal Unterm First im Klosterbauhof.

