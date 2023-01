Unfälle im Landkreis: Hauptproblem Leichtsinn

Von: Robert Langer

Erschütterungen in der Kreispolitik hat ein Unfall mit zwei Schulbussen unweit von Glonn im Jahr 2019 ausgelöst. Damals wurden 15 Kinder verletzt – es folgte eine umfangreiche Sicherheitsdebatte. © SRO EBERSBERG

Im südlichen Landkreis Ebersberg ist Unvernunft auf gefährlichen Strecken eine häufige Unfallursache. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Dritter Teil der Serie der EZ.

Landkreis – Der Schulbusunfall im Mai 2019 bei Herrmannsdorf im südlichen Landkreis hat heftige Diskussionen ausgelöst, bis in den Kreistag. Zwei Busse stießen damals an einem Freitag zusammen, 15 Kinder wurden verletzt, drei davon schwer. Sie wurden per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die Busfahrer waren betroffen. Ein Großaufgebot von BRK, Polizei und Feuerwehr war vor Ort.

Unfall bei Herrmannsdorf

Laut Polizei wollte der 46-jährige Fahrer eines Schulbusses von Herrmannsdorf kommend in Richtung Aßling abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines anderen Schulbusses, so die Sachlage damals. In den nahen Herrmannsdorfer Werkstätten wurde nach dem Unfall in einem abgelegenen Bereich des Gutshofes ein Sammelraum eingerichtet, um Kinder und die herbeigeeilten Eltern betreuen zu können. Hilfe von unterschiedlichen Seiten war damals schnell vor Ort.

Unter anderem gab es damals auch Forderungen nach einem Kreisverkehr an der Einmündung. Und es ging um eine Anschnallpflicht in Schulbussen. In der Auflistung der Unfallschwerpunkte für den Zeitraum zwischen 2018 und 2020 ist der Streckenverlauf vermerkt. Reagiert wurde auch.

Thema Schulbusse

Das Thema ist sehr sensibel. Davor hatte es bereits im Dezember 2015 einen Schulbusunfall ganz in der Nähe bei Glonn mit verletzten Kindern gegeben. Ein Großaufgebot mit rund 100 Einsatzkräften war an der Unfallstelle. Zeitgleich trafen viele der besorgten Mütter und Väter damals an der Unfallstelle ein. „Wir sind froh, dass es glimpflich ausgegangen ist, es war so schon dramatisch genug“, sagte damals gegenüber der EZ Matthias Holzbauer, Einsatzleiter der Kreisbrandinspektion Ebersberg. Auch bei Herrmannsdorf war es ein größerer Einsatz.

In der aktuellen Auflistung der Unfallschwerpunkte ist laut Stephan Mittermaier, zuständiger Hauptkommissar für den Bereich Verkehr in der Inspektion Ebersberg und für die Unfallkommission im Landkreis, der Zusammenstoß der beiden Schulbusse bei Herrmanndorf aufgenommen, weil er zum Berichtszeitraum gehört. Schwerpunkt ist jedoch ein längerer Bereich der Staatsstraße 2079 von Glonn nach Osten. Laut Polizei gibt es dort inzwischen im betroffenen Abschnitt ein Überholverbot, eine Beschränkung auf 70 Stundenkilometer, einen „markierten Tropfen“ auf der Fahrbahn als sichtbares Signal im Einmündungsbereich Herrmannsdorf sowie verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung. Wie sich die Situation weiter entwickelt, bleibt abzuwarten.

Kurvig durch den Wald

Ein weiterer Punkt in der Liste der Unfallhäufungen: Die Staatsstraße 2080 zwischen Straußdorf und Aßling. Da geht es unter anderem kurvig durch ein Waldstück. Aufgetreten sind in diesem Bereich vor allem Überholer-Unfälle vorwiegend mit Motorrädern. Getroffene Maßnahmen: Überholverbot durch Aufbringung einer durchgezogenen Linie, flexible Leiteinrichtungen und Richtungstafeln im Kurvenbereich. Bedeutet auch: Die Schilder sind sichtbar. Aber falls jemand bei einem Unfall dagegen kracht, geben sie teilweise nach – absichtlich baulich bedingt.

Trotz durchgezogener Linie gibt es hier gefährliche Überholmanöver, ST 2080 zwischen Straußdorf und Aßling. © Rossmann

Strecke durch den Forst

Nächste Unfallhäufung: Die Staatsstraße 2086 von Ebersberg nach Hohenlinden durch den Forst an der Schafweide, also dem Entsorgungszentrum des Landkreises, mitten im Wald. Dort gab es im Zeitraum zwischen 2018 und 2020 zwei tödliche Verkehrsunfälle. Mögliche Gründe: Abbiegeunfall oder auch überhöhter Geschwindigkeit. Angeordnet wurden ein Überholverbot und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer.

Die „Gebirgsstrecke“

Auffällig auch die Kreisstraße EBE 12 bei Moosach, zwischen Schattenhofen und Altenburg, also ganz grob betrachtet zwischen Zorneding und Moosach. Wer das kennt, sieht es fast als eine Gebirgsstrecke durch ein enges Tal mit einer schmalen Straße. Deshalb auch Unfälle im Begegnungsverkehr. Es gibt Ausweichbuchten. Aber manche nutzen die nicht, können nicht abwarten. Getroffene Maßnahmen, um eine Verbesserung zu erreichen: Beschilderung mit Hinweis auf die Gefahrenstelle.

Gefahrenschilder warnen vor der abschüssigen EBE 12 bei Moosach zwischen Schattenhofen und Altenburg. © Stefan Rossmann

Eine Geschwindigkeitsreduzierung wurde durch die Unfallkommission übrigens nicht befürwortet. Das Schild könne den Eindruck vermitteln, „so schnell darf ich fahren“. Das ist möglicherweise bei Gegenverkehr doch zu gefährlich. Eine Möglichkeit wäre auch, die Strecke grundsätzlich umzubauen und die Straße zu erweitern. Hang abtragen, Bäume fällen. Das würde Konflikte geben. Und es ist natürlich auch eine Kostenfrage.

Gefährliche Überholer

Nächster Punkt: Bruck, EBE 13, kurz vor der Gemeindegrenze zu Glonn. Nahes Waldgebiet. Dort gab es nach den Aufzeichnungen der Polizei Unfälle bei Überholvorgängen. Getroffene Maßnahmen: durchgezogene Linie, sprich Überholverbot, zudem Griffigkeitsverbesserung des Fahrbahnbelags.

Auffällig diffuse Lage

Eine besondere Situation ergibt die Statistik der per Computer-Programm ausgewerteten Unfallscherschwerpunkte für die EBE 20, von Steinhöring nach Norden in Höhe von Niederaltmannsberg. Aufgelistet werden folgende Punkte: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrer, Alkoholunfall, Wildunfall mit verletzter Person. Die Unfallkommission schlägt für diesen Streckenverlauf keine Maßnahmen vor. Es wurden bisher keine gemeinsamen Auffälligkeiten festgestellt, auf die man reagieren könnte. „Wir werden das aber wie auch alle anderen Punkte weiter beobachten“, sagt Hauptkommissar Mittermaier von der Inspektion Ebersberg.

