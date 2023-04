Dieser Sarg ist eine Herzensangelegenheit

Ebersberger stellt besonderes Designermodell her

Eigentlich stellt Manfred Zoss aus Ebersberg mit seiner Firma biologisch abbaubare Urnen her. Doch jetzt baute er einen Sarg in Herzform. Wegen eines Bekannten.

Ebersberg - Biologisch abbaubare Urnen verkauft Manfred Zoss aus Ebersberg. Seit 14 Jahren betreibt der 61-Jährige bereits seine Firma „Alento“, die in einem Keller in Aßlkofen ihre Anfänge nahm.

Idee und Design kommen von einem Bekannten

Neben den schmucken Urnen aus nachwachsenden Rohstoffen bietet Zoss nun ein neues Designer-Stück für eine liebevolle Bestattung an: einen Sarg in Herzform. Idee und Design der besonderen Form des Sarges stammen von einem Bekannten des Ebersbergers, der sich von seinem Sohn verabschieden musste.

Unter den Standard-Särgen habe er nicht gefunden, was er sich für die Bestattung gewünscht hatte: „Eine Herzensangelegenheit“ sei Zoss der Herzsarg daher gewesen – obwohl er eigentlich kein Sarghersteller ist.

Manfred Zoss: „Ein außergewöhnlicher Designersarg“

„Wir haben nur dieses eine Modell im Angebot“, stellt er klar. Er habe die Form persönlich so besonders gefunden, dass er sich entschieden habe, den Sarg zu produzieren. „Es ist ein außergewöhnlicher Designersarg“, erklärt der Ebersberger. In der breiten Masse bestehe bislang keine Nachfrage nach einem Sarg in Herzform. Kürzlich jedoch hat die Firma ihr Urnenangebot um eine Herz-Urne erweitert. „Da passt der Sarg perfekt dazu“, so Zoss.

