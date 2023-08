Digitales: Ebersberg pumpt eine Million in Schule

Von: Peter Kees

Teilen

Fast eine Million Euro will die Stadt Ebersberg für die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule ausgeben – gestreckt über drei Jahre. Der Beschluss fiel jetzt im Ferienausschuss des Stadtrats. © Stefan ROssmann

Ebersberg steckt fast eine Million Euro in seine Grund- und Mittelschule, um die Digitalisierung voranzutreiben. Die Grünen kritisieren das.

Ebersberg – Fast eine Million Euro will die Stadt für die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule ausgeben. „Mit Erstellung des Haushaltes 2023 hat der Stadtrat schon finanzielle Mittel für den Start der Ausschreibung zur Verfügung gestellt. Inzwischen ist diese vorbereitet und mit der Schulleitung abgestimmt,“ heißt es dazu in der Vorlage zum entsprechenden Tagesordnungspunkt des Ferienausschusses der Stadt, der jetzt tagte. Der Finanzplan sieht vor, die Summe über drei Jahre zu strecken: „Die Ausschreibung könnte so gesplittet werden, dass im nächsten Jahr zunächst 20 Klassenräume ausgestattet werden (rund 370 000 Euro), 19 dann im Jahr 2025 (rund 340 000 Euro) und elf im Jahr 2026 (rund 190 000 Euro). Die Einrichtungs- und Installationsarbeiten in den ersten 20 Klassenräumen könnten dann in Abstimmung mit der Schulleitung in den Faschings- oder Osterferien 2024 stattfinden.“

Grüne sagen: Das ist zu teuer

Ein heftiges Veto zu diesem Vorhaben kam aus den Reihen der Grünen. Jürgen Friedrichs intervenierte scharf: „Das ist bei unserer Haushaltslage zu teuer. Außerdem kommen noch Personalkosten hinzu.“ Überhaupt, Friedrichs sieht den Mehrwert in dieser Investition nicht, denn: „Wir erfüllen den Standard bereits. Die Klassenzimmer sind längst technisch ausgestattet. Erst 2021 wurde neue Hardware angeschafft.“ Weniger in Digitaltechnik sollte investiert werden, mehr in Pädagogik, so sein Credo. Die Ausstattung, die er ansprach: Monitore, Flachbildschirme, die nicht mehr zeitgemäß seien, wie er belehrt wurde. Die geplanten Touchdisplays seien etwas völlig anderes.

Eine heftige Diskussion in den Reigen der Stadträte entstand. Zwar gab man dem Grünen teilweise Recht, doch dürfe man eben den Anschluss nicht verpassen, wie etwa Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) betonte: „Der Umstieg muss stattfinden, sonst werden wir abgehängt.“ Heißt: „die alten Bildschirme müssen weg.“

Start der Ausschreibung wird in die Wege geleitet

Man überlegte kurz, den Schulleiter zur Sache anzuhören, was bedeutet hätte, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Doch das wollte keiner so recht. „Ich will das heute auf den Weg bringen,“ betonte Proske vehement. Den Schulleiter könne man auch im Anschluss hören, aber jetzt erst einmal entscheiden, empfahl Josef Riedl (CSU), der sich bei einer anderen Angelegenheit noch eben beschwert hatte, dass ein Bauantrag zur Errichtung einer Gaube erst nach deren Fertigstellung eingegangen war („das geht so nicht, es gibt Regeln, Schritt für Schritt“). Friedrichs stellte schließlich einen Antrag auf Verschiebung des Tagesordnungspunktes, den allerdings lediglich die Grünen unterstützten. Also wurde die Sache in der Sitzung beschlossen und der Start zur Ausschreibung in die Wege geleitet.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

„Die Monitore aber bitte nicht wegschmeißen, lieber verschenken,“ bat noch Christoph Münch (SPD). Und die Wartungskosten, die etwa Eduard Zwingler (Freie Wähler) nochmals auf den Tisch brachte? „Das bedeutet eine Stelle mehr,“ entgegnete Proske knapp, die bereits eingeplant sei. Wie hatte Gerd Otter (Pro Ebersberg) die Diskussion kommentiert: „Der Wille zum Sparen wird am Ende nur teurer.“