Doppelte Premiere für Ebersberger Trachtler-Chef

Ehrungen bei den Ebersberger Trachtlern (v. l.): 2. Vorsitzender Florian Schechner, Franz Steidler (40 Jahre dabei), Barbara Stinauer (25 Jahre) , 1. Vorsitzender Sebastian Zimmermann (25 Jahre), Rosmarie Pröbstl (60 Jahre), Jakob Pröbstl (40 Jahre) und Ehrenvorstand Michael Wiefarn (40 Jahre). © MArlene Schneider

Der Ebersberger Trachtenverein hat zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue ausgezeichnet – darunter auch den 1. Vorsitzenden.

Ebersberg – Eine doppelte Premiere hatte der 1. Vorsitzende der Ebersberger Trachtler, Sebastian Zimmermann, vor sich. Nicht nur, dass es seine erste Jahreshauptversammlung als 1. Vorsitzender war und er mehrere Mitglieder auszeichnen durfte, auch er selber gehörte zu den Geehrten.

Bereits stolze 60 Jahre ist Ehrenmitglied und Trägerin des Goldenen Gauehrenzeichens Rosmarie Pröbstl aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Ehrenvorstand Michael Wiefarn und Jakob Pröbstl sind seit 40 Jahren aktive Vereinsmitglieder und seit 1984 ununterbrochen in verschiedenen Ämtern in der Vorstandschaft tätig. Während Wiefarn vergangenes Jahr nach 20 Jahren als 1. Vorsitzender sein Amt übergab, ist Jakob Pröbstl als Zeugwart immer noch aktiv in der Vorstandschaft dabei. Vorher übte er über viele Jahre das Amt des 2. und dann des 1. Vorplattlers aus.

Ebenfalls stolze 40 Jahre ist Franz Steidler als aktiver Trachtler im Verein und unterstützte seine Frau Marile, welche viele Jahre das Amt des Brauchtums- und Zeugwarts ausübte. Gemeinsam mit Barbara Stinauer wurde der 1. Vorsitzende Sebastian Zimmermann für 25-jährige Vereinsarbeit ausgezeichnet. Stinauer war nicht nur Jugendleiterin und Beisitzerin, sondern ist seit vielen Jahren eine begeisterte Theaterspielerin. Der 2. Vorsitzende Florian Schechner übernahm die Ehrung für Sebastian Zimmermann und dankte ihm für sein erstes Jahr als 1. Vorsitzender. Bereits 1998 übernahm Zimmermann das Amt des 1. Jugendleiters, war anschließend Vorplattler und über viele Jahre 1. Schriftführer. Jetzt führe er mit viel Einsatz den Verein, sagte Schechner.

Für dieses Jahr haben sich die Trachtler wieder viel vorgenommen, Im Februar wird sich die Kinder- und Jugendgruppe am Faschingsumzug beteiligen. Nachdem sie bei der Faschingswagenprämierung bei den Fußgruppen den ersten Platz ergatterten, sind sie hoch motiviert und wollen mit einer starken Gruppe dabei sein. Das größte Projekt ist aber das Freilichttheater, welches vom Mittwoch 19. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, stattfindet. In wenigen Wochen wird das Stück der Öffentlichkeit präsentiert.

