Drehen sich im Ebersberger Forst bald französische Windräder? - Investor kauft Pleite-Firma Green City

Von: Josef Ametsbichler

Fünf Windkrafträder sollen im Ebersberger Forst entstehen. Nach der Pleite der Green City AG stehen hinter dem Projekt Fragezeichen - nun ist die Firma nach Frankreich verkauft. © dpa

Der französische Ökostrom-Erzeuger Qair Group übernimmt den insolventen Windkraft-Investor Green City AG. Die Konsequenzen für das Projekt im Ebersberger Forst sind Teil der Verhandlungen.

Landkreis - Vor rund vier Monaten hatte der Insolvenzantrag der Green City AG für Aufsehen im Landkreis Ebersberg gesorgt: Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen ist Investor für die im Ebersberger Forst geplanten fünf Windkraft-Anlagen.

Mittlerweile geht kaum jemand mehr davon aus, dass diese Pleite abgesehen von zeitlichen Verzögerungen ein ernsthaftes Hindernis für das Vorhaben darstellt - zu viele andere Investoren hätten Interesse für das Projekt bekundet, ließ Landrat Robert Niedergesäß (CSU) zuletzt durchblicken. Ob von diesen einer zum Zug kommt, liegt nun offenbar in französischer Hand: Die Qair Group, ein unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energien mit Sitz in Montpellier, hat die insolvente Green City AG aufgekauft.

Standort Ebersberg noch nicht dabei: Franzosen übernehmen „Vielzahl der Projektgesellschaften“

Nach deren Mitteilung werde ein Großteil der Arbeitsplätze am Standort München erhalten. Allerdings ist die „Green City Windpark Ebersberger Forst GmbH & Co. KG“ derzeit nicht Teil der Verkaufsmasse. „Die Gespräche dauern hier noch an“, lässt die Insolvenzverwaltung auf Anfrage der Ebersberger Zeitung aus dem Übernahme-Wirbel verlauten. Das weitere Schicksal des Projekts im Ebersberger Forst ist derzeit also in der Schwebe. „Eine Vielzahl der ca. 150 zur Unternehmensgruppe gehörenden Projektgesellschaften“ habe die französische Qair Group übernommen, teilt Green City mit.

Zahlreiche Kaufinteressenten: Green City offenbar begehrtes Übernahme-Objekt

Offenbar handelt es sich bei der Green City trotz Insolvenz um ein begehrtes Unternehmen: „Es konnte ein signifikanter Kaufpreis zur Gläubigerbefriedigung erzielt werden“, lässt Insolvenzverwalter Axel Bierbach mitteilen. Es habe sich eine „außergewöhnlich hohe Zahl von Kaufinteressenten aus dem In- und Ausland“ gemeldet. Qair habe schließlich das meistversprechende Angebot mit der besten Zukunftsperspektive geschnürt.

Der Insolvenzverwalter stellt in Aussicht: „Mit der Übernahmen der Green City AG durch Qair können die wirtschaftlich und ökologisch wertvollen Projekte für neue Kraftwerke (...) erhalten werden.“ - Angesichts der „großen Herausforderungen beim Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschland ein wichtiger Erfolg“, so Bierbach weiter. Ob die Qair auch in Ebersberg tätig wird oder ein anderer Investor zum Zug kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Verhandlungen.

Landrat: Entscheidung liegt bei Staatsforsten - auch anderer Partner denkbar

Landrat Robert Niedergesäß gibt sich am Telefon zurückhaltend. „Ich kann den neuen Partner noch nicht einschätzen“, sagt er über die Qair Group. Zudem hänge viel von der Entscheidung durch die Bayerischen Staatsforsten ab - ob diese den Ende Juni auslaufenden Standortsicherungsvertrag mit der Green City AG verlängern. Möglicherweise ist das auch ein Grund, weshalb die Projektgesellschaft für den Ebersberger Forst nicht Teil der Übernahmemasse ist. Sollte es zum Bruch kommen, „dann werden wir mit einem anderen Partner weitermachen“, sagt der Landrat.

Heinz Utschig, Chef des Forstbetriebs Wasserburg der Bayerischen Staatsforsten, sagt: „Wir prüfen derzeit intensiv“. Man befinde sich mit der Green City im Gespräch, was die mögliche Vertragsverlängerung angehe, müsse aber erst das Ergebnis der Übernahme-Verhandlungen abwarten. Utschig sagt vielsagend-nichtssagend: „Es gibt einen Entscheidungsspielraum.“

