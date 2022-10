Ärzteprotestaktion im Landkreis: Ist das Jammern auf hohem Niveau?

Von: Raffael Scherer

„Wir weisen darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung weiterhin gewährleistet bleiben soll“: Marc Block. © SRo

Zu wenig Geld und Versorgungsprobleme: Ebersbergs Ärzte-Sprecher Marc Block erklärt, was alles hinter dem Mediziner-Streik am kommenden Montag steckt.

Landkreis – Am Montag, 10. Oktober, bleiben überall in Deutschland Haus- und Facharztpraxen von 8 bis 10 Uhr geschlossen. Mit dieser Aktion protestieren die Mediziner gegen die geplanten Leistungskürzungen der Bundesregierung: Allem voran die angekündigte Rücknahme der Neupatientenregelung von 2019, also dass künftig nur noch bis zu einer Obergrenze an Patienten die Ärzte für die Behandlung bezahlt werden, brachte laut Kassenärztlicher Vereinigung „das Fass zum Überlaufen“. Ebenso bemängelt wird das „mickrige Honorarplus“ sowie ausstehende staatliche Coronabonuszahlungen. Auch der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands Ebersberg, Dr. Marc Block, schließt sich dem Protest an.

In Zeiten von Inflation und Existenzängsten vieler Bürger: Jammern die Ärzte nicht auf hohem Niveau?

Wir jammern nicht, sondern weisen darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung weiterhin gewährleistet bleiben soll. Mit dem Wortbruch der Politik wird die derzeitige Situation schlechter, bei den Hausärzten besteht jetzt schon ein Mangel. So werden bald mehr Praxen leerstehen und es wird ein Versorgungsproblem geben.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Auf Dauer ist die Frage offen, wie die ambulante Versorgung laufen soll. Etwa durch Apotheken, Impfzentren oder Gesundheitskiosks, wo nichtärztliches Personal die Versorgung übernimmt. Das wäre zwar deutlich günstiger, ist aber nicht zu vergleichen mit einer fachärztlichen Betreuung. Das ist die Gefahr, die wir sehen.

Anders als Streiks von Piloten und Lokführern

Was halten Ihre Patienten von der Aktion?

Bisher gab es noch kein Feedback, ich glaube auch nicht, dass die Patienten die Aktion groß zu spüren bekommen. Wir hängen einfach ein Schild raus, die Notversorgung ist weiterhin gewährleistet. Wir kommen eben später und machen dann Überstunden. Das Ganze ist für uns ein Mehraufwand, nicht wie bei Piloten oder Lokführern, die streiken und damit das ganze Land lahmlegen.

Was erhoffen Sie sich von der Aktion?

Wir fühlen uns zu wenig ernst genommen. Überall versorgen Arztpraxen trotz großem Zulauf Geflüchtete unbürokratisch, auch ohne Krankenkassenkarten. Während Corona haben wir immer samstags und sonntags teils ehrenamtlich durchgearbeitet. Jeder will Geld haben für die Arbeit, die er macht. Außerdem haben auch wir steigende Preise zu tragen. Trotz des Kriegs in der Ukraine, des Zusammenbrechens der Weltordnung und der Klimakatastrophe müssen wir eben auch schauen, dass wir den eigenen Laden weiter funktionieren lassen.

Wie viele Ihrer Kollegen im Landkreis sind dabei?

Ich habe bei allen die Protestaktion kundgetan, die Kollegen wissen Bescheid. Wie viele genau mitmachen, weiß ich nicht, aber einige haben schon zugesagt.

