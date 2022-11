„Nierenschädigend und krebserregend“: Pistazienkerne aus Aldi-Süd Filiale zurückgerufen

Von: Raffael Scherer

Hersteller ruft „Trader Joe`s Pistazien Kerne“ via Aldi-Süd zurück. (Produktbild) © Aldi Nord

Diese Nüsse des Ebersberger Supermarktes auf keinen Fall essen, denn sie sind von Schimmelpilzgift betroffen.

Ebersberg - Achtung gesundheitsschädigend: Wegen erhöhter Schimmelpilzbelastung hat eine Firma aus Schleswig-Holstein Pistazienkerne der Marken „Trader Joe‘s“ und „Farmer“, die bei mehreren Aldi-Filialen verkauft wurden, zurückgerufen. Die Nussfrüchte seien unter anderem in der Ebersberger Aldi-Süd Filiale angeboten worden, teilte die Carl Wilhelm Clasen GmbH am Montag in Schwarzenbek mit.

Der darin enthaltene erhöhte Gehalt an Ochratoxin-A, ein Schimmelpilzgift, wirke bei stark erhöhter Langzeitaufnahme nierenschädigend und krebserregend. Kunden, die die Pistazienkerne gekauft haben, können diese - auch ohne Vorlage des Kassenbons - in den Filialen zurückgeben.

So erkennt man die gefährlichen Pistazien

Konkret geht es um fünf verschiedene Sorten, jeweils 100-Gramm-Packungen. Die betroffenen Chargen sind bis Mitte beziehungsweise Ende März 2023 haltbar. Bereits am Freitag waren auch bei Kaufland verkaufte Pistazien der Firma zurückgerufen und dort aus den Regalen genommen worden.

