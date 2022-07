Seit Corona bewährt: Magische Nächte im Klosterbauhof

Von: Peter Kees

Sie freuen sich aufs Kulturfeuer (v.l.): Bürgermeister Ulrich Proske, Barbara Lux, Ursula Treffer, Markus Bachmeier, Tobias und Violetta Ditterich. © Kees

Vom 20. bis 31. Juli veranstaltet das Ebersberger alte kino das beliebte Kulturfeuer. Doch im Gegensatz zu den Vorjahren hat sich einiges geändert.

Ebersberg – Da sind sie wieder, die magischen Nächte um die Feuerschale. Vom 20. bis 31. Juli verzaubert das alte kino – inzwischen zum sechsten Mal – mit seinem Kulturfeuer-Festival den Ebersberger Klosterbauhof in ein unbeschwertes Sommerfeeling unter Palmen. Ein Open-Air-Konzertprogramm vom Allerfeinsten wird dazu aufgefahren. Und ja, das hat man aus dem letzten Sommer mitgenommen – im Corona-Jahr 2021 veranstaltete das alte kino ein Kulturfeuer-Spezial unter freiem Himmel –, der Eintritt bleibt auch diesen Sommer frei. Denn, man will offen sein, für jeden zugänglich im urbanen Wohnzimmer mitten in Ebersberg, wie der Leiter des alten kino, Markus Bachmeier erklärt.

„Weil man für sein Wohnzimmer ja auch keinen Eintritt bezahlt, deshalb ist der Zugang auch bei uns kostenlos.“ Als Partner im Boot hat das Team vom alten kino die Stadt Ebersberg und die Kreissparkasse, ohne deren finanzielle Unterstützung das Kulturfeuer wohl kaum finanzierbar wäre.

Blues, Jazz, Punk, Soul und Schlager stehen auf dem Programm

Auf der Bühne zu erleben sind u.a. die Band „Hattori Hanzi“ (zur Eröffnung am 20. Juli) mit Samba-Punk-Elektro-Jazz samt einem Hauch Schlager, „Café Caravan“ (Schlager im Gypsy-Jazz-Gewand), das Elektro-Pop-Duo „Umme Block“ aus München, das bereits im vergangenen Jahr beim Kulturfeuer zu Gast war, oder das Wiener Kult-Plattenlabel von Klaus Waldeck, dessen Musik inzwischen mehr als 100 Millionen Mal gestreamt und in Erfolgsserien wie „Grey’s Anatomy“ verwendet wurde.

Auch Blues, Punk, Soul, Funk, Rock und Salsa sind mit im Programm. Beim Salsa-Orchestra „Ritmo Jack*Son“ aus München am 30. Juli wird sogar Frank Haschler am Schlagzeug sitzen. Und auch „Jeremiah´s Life & Death Orchestra“ aus Ebersberg tritt auf (26. Juli).

Tanzverbot gekippt

Was anders ist im Vergleich zum Vorjahr? Es darf wieder getanzt werden. Und: alle Corona-Beschränkungen sind aufgehoben. Das Konzept, eine lockere Biergartenatmosphäre samt einem Stehtischbereich zu schaffen, hat sich bewährt und darauf wird auch dieses Jahr in den heißen Julinächten gesetzt. Was anders ist zu den Vor-Corona-Jahren? Alle Veranstaltungen finden nun grundsätzlich unter freiem Himmel statt, nicht mehr wie einst im Innenbereich – und das auch bei schlechtem Wetter. „Wir spielen bei jedem Wetter, außer bei großem Unwetter,“ so der Chef des alten kinos, dessen Haus im Herbst sein 30-jähriges Bestehen feiern wird.

Jeweils um 18 Uhr öffnet der Biergarten. Die Konzerte beginnen flexibel mit der Dämmerung. Gruppen ab acht Personen können vorab Plätze reservieren (telefonisch unter 0 80 92/25 59 20 5), alle anderen sollen einfach kommen. Einzig am Montag, 25. Juli ist spielfrei, ansonsten heißt es ab dem 20. Juli jeden Abend: Bühne frei für die magischen Nächte von Ebersberg.

