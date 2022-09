Wohnungslos nach Tod der Schwester - Mann muss nach Rauswurf vor Gericht

Prozess in Ebersberg

Derzeit schläft er in seinem Auto - weil es beim Rauswurf aus der Wohnung seiner verstorbenen Schwester in Ebersberg unsanft zugegangen sein soll, stand ein 63-Jähriger nun vor dem Amtsgericht.

Ebersberg – Kaum war seine Schwester tot, klingelte es noch am selben Tag in Ebersberg bei ihr an der Tür. Als der Bruder, der mehrere Monaten bei ihr gewohnt hatte, öffnete, stürmte die Tochter des Freundes der Verstorbenen samt Partner und Spezl herein. Das Trio machte ihm klar, dass er sofort aus der Wohnung zu verschwinden habe.

Ein Schlag in die Magengrube

Laut Staatsanwaltschaft kam es dabei zur Rangelei, bei der der heute 63-Jährige Bruder der Verstorbenen den Partner der Tochter am Kragen gepackt, ihn an die Wand gepresst und mit der Faust in den Magen geschlagen haben soll. Deshalb musste sich der nun Wohnungslose, der momentan in seinem Auto lebt, vor dem Ebersberger Amtsgericht wegen Körperverletzung verantworten.

Um den Sachverhalt zu erklären, sprang der Angeklagte mit seinen Ausführungen in den November 2020 zurück. Auch damals sei er wohnungslos gewesen, da er im Streit mit seiner Ex-Frau vor die Tür gesetzt worden war. Lediglich seine Post durfte er noch dort empfangen, erklärte er. Damals traf der ehemalige Maler und Lackierer, der noch auf seine Rentenzahlungen wartet, auf dem Poinger Friedhof auf seine leibliche Schwester. Diese nahm ihn mit zu sich nach Ebersberg, erzählte der Angeklagte. Beim Kaffeetrinken habe dann die Schwester zu ihm gesagt: „Du bleibst bei mir“, erinnert er sich.

Rauswurf am Todestag: „War wie vor den Kopf gestoßen“

Ihr Freund, der von ihr getrennt wohnt, jedoch auch im Mietvertrag steht, sei damals schon kein Fan von ihm gewesen, erklärte der Bruder nun dem Gericht. Im Februar verstarb dann schließlich seine Schwester, die schon zuvor mit schweren Krankheiten gekämpft hatte: „An dem Tag war ich wie vor den Kopf gestoßen“, so der Rentner.

Ihm sei schlecht gegangen, er habe nichts essen, nichts trinken und immer nur kurz stehen und gehen können. Trotzdem öffnete er die Tür als es klingelte: „Ich wusste ja nicht wer vor der Tür steht.“ Davor stand die Tochter des Freundes ihrer Schwester, die sofort den Fuß in die Tür stellte: „Die drei kamen mit Gewalt herein, weil sie von ihrem Vater den Auftrag hatten, mich aus der Wohnung zu schmeißen“, erklärte der Angeklagte dem Gericht.

Drei Aussagen gegen eine

Mit den Worten „Du schleichst dich jetzt, hau ab, wir wollen dich nicht mehr sehen“ seien die Drei in die Wohnung gestürmt und hätten die Unterlagen durchwühlt. „Das grenzte schon an Hausfriedensbruch“, so der Angeklagte. Wehgetan habe er jedoch niemandem, stellte der Angeklagte klar, dafür sei er zu schwach gewesen. Generell habe er noch nie Hand an jemanden gelegt.

Gegen die Ausführungen des Angeklagten standen jedoch die Aussagen der drei Zeugen, die das Vorkommnis wie in der Anklageschrift beschrieben hatten: „Es steht nun mal Ihre eine Aussage gegen drei Aussagen“, so Richterin Vera Hörauf – und zeigte dennoch Milde: In Einverständnis mit dem Angeklagten verständigte man sich schließlich darauf, das Verfahren für eine Geldauflage von 600 Euro an den Frauennotruf Ebersberg vorläufig einzustellen.