Vom Ankläger zum Richter: Das ist Eberbergs neuer Vizedirektor

Von: Josef Ametsbichler

Der Staatsanwalt als Gegner des Angeklagten? „So habe ich mich nie verstanden“, sagt Frank Gellhaus. © Rossmann

Frank Gellhaus (48) ist neuer Vizedirektor am Amtsgericht Ebersberg. In seiner Vergangenheit ermittelte er bereits gegen Mörder.

Ebersberg – Zum Geburtstag hat Frank Gellhaus kürzlich von Freunden einen Freizeitführer für den Landkreis Ebersberg geschenkt bekommen. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Miesbach ist seit Anfang Mai neuer Richter und stellvertretender Direktor am Amtsgericht in der Kreisstadt. „Ebersberg hatte ich vorher nicht auf dem Schirm“, gesteht er. Doch gekommen ist er erst mal, um zu bleiben. Es ist ein strammer Start: Weil Gerichtsdirektor Christian Berg auf dem Absprung in den Ruhestand ist, übernahm Gellhaus mit dem Job sofort übergangsweise den Chefsessel im Justizgebäude an der Bahnhofstraße.

Gewechselt ist er nach Ebersberg aus der Staatsanwaltschaft München II, wo er Abteilungsleiter für Verkehrsrecht war, erzählt er der Ebersberger Zeitung. Vorangegangen waren Stationen bei der Staatsanwaltschaft München I, dem Justizministerium, als Amtsrichter in Rosenheim und als Oberstaatsanwalt bei der Münchner Generalstaatsanwaltschaft.

Gellhaus´ prominentester Fall: der „Westpark-Mörder“

Sein wohl prominentester Fall als Staatsanwalt: der Prozess um den „Westpark-Mörder“ Goradzd B., der 1993 in München aus Mordlust einen Jogger erstochen hatte. Gellhaus kämpfte fast zwei Jahrzehnte später für eine an die Haft anschließende Sicherungsverwahrung. Die Staatsanwaltschaft ging anhand von Gutachterangaben davon aus, dass der Täter immer noch hochgefährlich sei. Vergeblich. Der Slowene wurde schließlich 2012 in sein Heimatland abgeschoben. Dem damaligen Staatsanwalt ging das nahe, erzählt er. „Den Fall habe ich gedanklich mit nach Hause genommen.“

Nun also der Wechsel zurück von der Kläger- auf die Richterbank. Für den 48-Jährigen kein grundsätzlicher Paradigmenwechsel. Der Staatsanwalt als Gegner des Angeklagten? „So habe ich mich nie verstanden“, sagt der neue stellvertretende Gerichtsdirektor. Wenn eine Tat nicht nachzuweisen sei, müsse man das Verfahren eben einstellen. „Keine persönliche Niederlage“ sei es gewesen, wenn am Ende keine Verurteilung herausgekommen sei.

Nach Mordverhandlungen: Sind kleinere Fälle am Amtsgericht leichter zu bearbeiten?

Das klingt nach der richtigen Einstellung für einen, der nun unvoreingenommen urteilen soll – Gellhaus wird sich um Betreuungsangelegenheiten und Wohneigentumsrecht kümmern. Und er steht dem Ebersberger Schöffengericht in Jugend- und Erwachsenensachen vor. Dort urteilt er gemeinsam mit zwei Laienrichtern zu Strafsachen, in denen bis zu vier Jahre Haft im Raum stehen – das Maximum, was ein Amtsgericht verhängen darf.

Körperverletzung, Betrug, Drogensachen: kleine Fische für einen, der schon gegen Mörder verhandelt hat? „Man darf keine zwei Minuten die Gedanken schweifen lassen“, sagt der Richter über sein Amt. Spannend sei die „Amtsermittlung“ als seine Aufgabe in Strafsachen: das Vorladen von Zeugen und Sichten von Beweisen. Dass eine höhere Instanz manches Urteil überprüfe und vielleicht manchmal zu einem anderen Schluss komme: „Das ist die natürliche Charakteristik des Rechtsstaats“, findet Gellhaus.

Wechsel nach Ebersberg: Gellhaus sieht sich „raus aus der Komfortzone“

Er habe schon gemerkt, dass der Wechsel nach Ebersberg auch einer „raus aus der Komfortzone“ gewesen sei – neben dem Urteilen, wo er wieder reinkommen müsse, gehe es auch um das Verwalten und Lenken der Behörde. Da lobt der Neue im Amt Geschäftsleitung und Mitarbeiter in Ebersberg: „Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben.“

