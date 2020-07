Trotz Corona: „Kulturfeuer“ brennt

Corona, Gewitter, pah! Seit Mittwochabend brennt das „Kulturfeuer“ im Klosterbauhof Ebersberg. Das tut gut in Zeiten wie diesen: Karibikgefühl, Kabarett, Biergarten und Musik.

Der Klosterbauhof in Ebersberg ist seit Mittwochabend wieder ein Biergarten mit Karibikflair: Das „Kulturfeuer“ brennt. Trotz Corona und dank gelockerter Bedingungen ist der Biergarten ab sofort jeden Mittwoch bis Samstag von 18 bis 23 Uhr geöffnet, teilt der Veranstalter, das alte kino, mit. Bis 11. Juli sowie von 22. Juli bis 1. August. Dazwischen finden Live-Auftritte bzw. Konzerte statt: Kabarettist Günter Grünwald spielt am 15. Juli, Helmut Schleich am 16. Juli. Am 17. Juli musizieren und singen Die Wellküren, am 18. Juli präsentiert Stephan Zinner „Raritäten“. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bilden die Musiker und Kabarettisten von Knedl & Kraut am 19. Juli. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.kultur-in-ebersberg.de. Dort findet man auch Informationen zum Biergartenbetrieb und zu Reservierungen für Plätze am „Kulturfeuer“.