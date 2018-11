Autofahrer (60) verliert das Bewusstsein: Schwerer Unfall

Ein 60-jähriger Mann hat in Ebersberg am Steuer das Bewusstsein verloren und mit seinem Wagen einen schweren Unfall verursacht. Ein Polizist reanimierte das Unfallopfer.

Ebersberg - Der Unfall ereignete sich am Freitag, 2. November, gegen 14 Uhr auf der Eberhardstraße. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Mann (60) aus dem südlichen Landkreis in südlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Semptstraße/Abt-Williram-Straße verlor er aus bislang unbekannter Ursache das Bewusstsein und kam mit seinem Opel nach links ab. Der Pkw geriet zwischen einen entgegenkommenden Sattelzug und die dortige Böschungsmauer. An dieser schrammte das Fahrzeug entlang und überfuhr hierbei noch ein Verkehrszeichen, was vermutlich zur Auslösung des Airbags führte.

Mehrere Passanten eilten zur Hilfe und setzten den Notruf ab. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Ebersberg trafen nur wenige Minuten daraufhin ein und konnten den leblosen Mann mit Hilfe der Passanten aus dem Fahrzeug ziehen. Ein Polizeibeamter begann unmittelbar mit der Reanimation und konnte den 60-Jährigen wieder zu Bewusstsein bringen. Der kurz darauf eingetroffene Rettungsdienst übernahm die weitere Erstversorgung und konnte eine erste Stabilisierung des Patienten erreichen. Die freiwillige Feuerwehr Ebersberg sicherte derweil die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr, soweit möglich, um.

Die Eberhardstraße blieb für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis ca. 16 Uhr beidseitig gesperrt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 12.500 Euro.