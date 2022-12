Warum Ebersberger Brot in Erding nicht geschmeckt hat: Das Bäcker-Handwerk im Wandel

Von: Helena Grillenberger

„Im Prinzip nimmt sich der Bäcker heute wieder mehr Zeit“, erklärt Bäckermeister Richard Freundl. Durch die Entwicklungen der 1960er und 1970er Jahre mit Fertigmischungen und anderem sei das etwas verloren gegangen. © Stefan Roßmann

Martin und Richard Freundl von der gleichnamigen Bäckerei in Ebersberg erzählen die wechselhafte Geschichte ihres Berufs, der sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen lässt.

Ebersberg – Bereits in der Altsteinzeit haben die Neandertaler erkannt: Wenn sie Hafer oder Gerste zerkleinern und mit Wasser mischen, erhalten sie einen Brei, holt Richard Freundl aus. Wird der noch auf einem heißen Stein getrocknet, ist er bekömmlicher. Und das Thema Brot beschäftigte die Menschheit über die verschiedenen Epochen hinweg: Die Ägypter entwickelten die ersten Großbäckereien, weiß der 29-jährige Ebersberger Bäckermeister. Sie erfanden die ersten Backöfen und entdeckten eher zufällig die Hefe und ihren Einfluss auf Konsistenz und Geschmack des Brots.

Die Römer, so Richard Freundl weiter, entwickelten schließlich die ersten mit Wasserkraft betriebenen Mühlen und nutzten sogar Knetmaschinen, die von Sklaven oder Tieren angetrieben wurden. Im Mittelalter nahmen sich dann die Klöster des Backens an, bis ab dem 14. und 15. Jahrhundert die Zünfte aufblühten – darunter auch die Backzunft.

Brot und Krieg: „Bäcker sind sehr friedliebend“

Und weiterhin spielte Brot eine große Rolle, auch in den Kriegen um 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg: „Das war die Zeit der Feldöfen und des Kommissbrotes“, erzählt Martin Freundl (59), Chef des Ebersberger Familienunternehmens. „Militärische Auseinandersetzungen haben immer dafür gesorgt, dass sich die Technik weiterentwickelt hat und der Bedarf an Versorgung gewachsen ist“, fügt Produktionsleiter Richard hinzu. „Dabei sind Bäcker sehr friedliebend“, schmunzelt der Chef.

Ende des 19. Jahrhunderts galt es dann, eine wachsende Bevölkerung zu versorgen. Die ersten Knetmaschinen wurden entwickelt, Backtriebmittel erfunden. Um 1850 gab es die ersten Zugabemittel für Teige. Man fand heraus, dass kalkhaltigeres Wasser für einen stabileren Teig sorgte. Ringrohöfen mit zwei Fächern übereinander mit unterschiedlicher Hitze wurden entwickelt, um dem Brot zunächst eine schöne Kruste zu verleihen und es anschließend fertig zu backen.

Neue Techniken, neue Mehle, neue Ansprüche

„Davor war ein Loch im Boden, wie eine Montagegrube in der Werkstatt, damit man auch unten ergonomisch gut arbeiten konnte“, erzählt der Produktionsleiter mit einem Lachen. Der Nachteil: Man musste zügig arbeiten, damit die ersten Semmeln nicht schwarz waren, bis die letzten im Ofen waren. Mit dem Netzbandofen änderte sich das: Größere Produktionen wurden möglich und auch die Qualität des Produkts blieb gleichmäßig.

Die alten Ebersberger werden sich erinnern: So sah die Bäckerei Freundl in der Heinrich-Vogl-Straße in den 1950er Jahren aus. © Stefan Roßmann

Durch veränderte Mehle änderte sich in dieser Zeit dafür die Erwartung an den Bäcker, saftigere und geschmackvollere Brote herzustellen. „Es gab immer neue Ansprüche, neue Wünsche, denen man sich anpassen musste“, weiß Martin Freundl. Die Änderung in der Produktion wirkte sich stets auf die Handwerksbetriebe aus. „Die Arbeit früher war einfach wesentlich körperlich anstrengender“, meint der 59-Jährige. „Bäcker ist auch heute noch ein anstrengendes Handwerk, aber die technische Entwicklung hat uns da einiges abgenommen.“

Die Mehlsäcke sind kleiner geworden - die Maschinen sind gewachsen

„Allein die Gebindegrößen“, wirft Richard Freundl ein und Vater und Sohn lachen. „Früher hatte man Hundertkilo-Säcke Mehl.“ Heute wiegt ein Mehlsack 25 Kilo. „Aber das hat man damals getragen!“ Selbst während seiner eigenen Lehrzeit habe der heutige Chef noch zwei Fünfzigkilo-Säcke getragen, „einen links, einen rechts – allerdings eher als sportliche Betätigung“, schmunzelt er.

Der Bedarf an mehr und leistungsfähigeren Maschinen sei erst in den 1960er, 1970er Jahren erkannt worden. Mittlerweile gibt es Maschinen für fast alles: zum Teig kneten, portionieren, formen, ausrollen, zum Brotschneiden und so weiter. „Verschiedene Schritte wurden damit einfach leichter gemacht, damit man sich nicht so lang mit ihnen aufhalten muss“, weiß Richard Freundl und sein Vater fügt hinzu: „Je mehr man produziert, desto anstrengender wird die Arbeit natürlich. Die Maschinen reduzieren die körperliche Belastung.“

Von Ebersberg bis München: Neue Absatzmöglichkeiten in der Nachkriegszeit

Auch das Einzugsgebiet hat sich über die Jahre verändert, auch im eigenen Betrieb: Nachdem Alois Freundl 1954 die Bäckerei übernommen hatte, nutzte er den Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit, um auch in München nach Kunden zu suchen, die er beliefern konnte.

Und auch etwas anderes wissen die Freundls aus dem Familienbetrieb: Geschmack und Haltbarkeit werden von vielen Faktoren beeinflusst. Auch die Räumlichkeiten einer Bäckerei hatten stets Einfluss darauf, ob Brot schmeckt oder nicht. „Früher hat man halt unterschieden, bei dem schmeckt’s, bei dem nicht“, meint Martin Freundl.

Ein Ebersberger Rezept in Erding gebacken? - Schmeckte nicht

So hatte der Freundl-Senior versucht, eine bestimmte Sorte Brot auch in Erding zu backen. Dieselben Rohstoffe, dieselbe Vorgehensweise, „aber es war einfach nicht möglich“, erzählt der Chef und sein Sohn ergänzt: „Die Sorte musste von hier nach Erding geliefert werden.“

Heute gibt es spezielle Reiferäume in den Backstuben, die exakte Temperaturen halten und so dem Teig genau die Zeit geben, die er braucht. Auch bei den modernen Ofenanlagen können alle Parameter exakt festgelegt werden, die schließlich Einfluss auf das fertige Produkt haben. Aber: „Im Prinzip nimmt sich der Bäcker heute wieder mehr Zeit“, erklärt Richard Freundl. Durch die Entwicklungen der 60er und 70er Jahre, mit Fertigmischungen etc., sei das etwas verloren gegangen. Heute spiele man sich wieder mehr – mit den verschiedenen Vorteigen, den Sauerteigen – in welche Richtung das Brot gehen soll: „Und so kommen wir wieder zu unseren Wurzeln zurück“, meint Richard Freundl.

