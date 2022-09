Konto und Börse: Wo Landkreisbürger ihr Geld noch anlegen können

Von: Raffael Scherer

Inflation, steigende Preise, negative Aktienfondsentwicklungen: Die Banker im Landkreis raten den Anlegern zu Geduld.

Landkreis – Überall steigen die Preise, die Inflation greift um sich. Gleichzeitig werden wegen des Kriegs in der Ukraine Ressourcen knapp, was Bauvorhaben verteuert. Bleibt vom Gehalt am Ende des Monats etwas über oder kommt plötzlich eine größere Geldsumme, bleibt die Frage: Wo kann man sein Geld noch sicher anlegen? Die Banken im Landkreis Ebersberg raten auf EZ-Anfrage zu Geduld.

„Die gestiegenen Kosten und die geopolitische Lage verunsichern viele Anleger“, so Günther Fichtner, Leiter des Private Banking bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg. Die Vergangenheit zeige jedoch, dass Krisen wie diese stets temporär waren, beruhigt der Experte und rät: „Wer jetzt Geld anlegen kann und möchte, sollte das tun.“

Aktienfonds rechnen sich weiterhin auf lange Zeit

Günther Fichtner, Kreissparkasse rät weiter zu Aktienfonds. © Kreissparkasse

Und Fichtner ergänzt: „Anzumerken ist auch, dass die Leitzinserhöhungen und die generell deutlich straffere Geldpolitik der EZB dazu führen, dass wir auch unseren sicherheitsorientierten Kunden wieder verzinste Sparkassenbriefe anbieten können.“ Also auch abgesehen von etwa Aktienfonds könne im klassischen und gewohnten Sinne Geld für Zinsen via Festgeld, Sparkassenbriefen oder Ähnlichem angelegt werden.

Doch auch bereits in Aktienfonds gestecktes Geld, das derzeit wegen den negativen Kursveränderungen scheinbar weniger wird, solle Anleger nicht verunsichern: „Ein Blick zurück zeigt, dass sich Investitionen in breit gestreute globale Aktienfonds gerade in Krisenzeiten wie diesen langfristig in der Regel gelohnt haben“, so Fichtner. Dafür brauche es ein wenig Geduld.

Geld auf Konto lassen und ähnliche Einlageformen als sicherster Weg

Auch Bernhard Failer, Raiffeisen-Volksbank Ebersberg rät zur Geduld. © Raiffeisen-Volksbank Ebersberg

„Wie immer kommt es auf die individuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Kunden an“, setzt Bernhard Failer, Mitglied des Vorstands der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg voraus. „Wer absolut ohne Risiko anlegen möchte, sollte sein Geld auf dem Konto ansparen, oder in andere Einlagenformen anlegen,“ erklärt er. Auch seine Bank biete mit ihrem Wachstumszertifikat mittlerweile wieder verzinste Sparanlagen an.

Doch genau wie bei der Kreissparkasse sind auch laut Failer Aktienfonds weiterhin eine Option – vorausgesetzt, man hat ein wenig Geduld: „Wenn man einen mindestens fünfjährigen Anlagehorizont anstrebt und Geldvermögen nicht benötigt, sollte weiterhin einen hohe Quote in namhafte Aktien über Fonds monatlich angespart werden“, so das Vorstandsmitglied.

Kurzfristige Gewinne eher schwierig

Johannes Wutz von der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank, setzt ebenso auf längerfristige Methoden. © Alxing-Brucker Genossenschaftsbank

Dass die Unsicherheit in den vielen Bereichen derzeit hoch ist, ist auch an Johannes Wutz von der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank nicht vorübergegangen: „Allerdings ergeben sich jetzt auch in verschiedenen Anlageklassen wieder attraktive Möglichkeiten“, fügt er hinzu und nennt den Kapitalmarkt als ein mögliches Beispiel. Doch auch er rät beim Anlegen zur Geduld: „Kurzfristig ist es bei dieser Inflation natürlich sehr schwierig eine positive Realverzinsung zu erzielen, die längerfristigen Erwartungen sind da deutlich besser“, so Wutz.

Die HypoVereinsbank, die im Landkreis mehrere Filialen betreibt, schickt ein Statement ihres Münchner Chef-Anlagestrategen Philip Gisdakis als Antwort auf die Anfrage der EZ: Man setze auf Unternehmen mit Preissetzungsmacht – Wirtschaftseinheiten, die Angebotspreise innerhalb eines entsprechenden Rahmens selbstständig bestimmen können: „In Europa sind dies konjunkturunabhängige Sektoren wie Gesundheit, Nahrungsmittel, Getränke, Güter des täglichen Bedarfs. In den USA könnten Anleger sich wieder die großen stabilen Tech-Aktien anschauen wie die sogenannten FAANG-Aktien“, so Gisdakis. Wer will, kann daraus vielleicht ein paar Aktientipps herauslesen – auf eigene Gefahr. Bei einem Punkt sind sich alle Banken einig: Am besten das persönliche Gespräch mit dem Bankberater suchen.

