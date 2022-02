Die Geschichte mit der Fichte: Liebgewonnener Baum in Ebersberg hat ungewisse Zukunft

Von: Josef Ametsbichler

Ungleiches Paar: Die 120 Jahre alte Solitärfichte neben der Kirche St. Sebastian prägt das Ebersberger Stadtbild. Die Frage ist: Wie lange noch? © Stefan Roßmann

Mitten in Ebersberg steht ein Baum, von dem sich alle einig sind: Der gehört zum Stadtbild. Trotzdem droht der 120 Jahre alten Fichte an der Kirche St. Sebastian die Fällung. Am Ende könnte diejenige das Todesurteil vollstrecken müssen, die am meisten für ihr Überleben kämpft. Doch es gibt Hoffnung.

Ebersberg – Zwischen dem Kirchturm von St. Sebastian und dem Einkaufszentrum ragt sie aus dem Herzen der Stadt wuchtig in den Himmel. Aber so unsicher wie momentan war ihre Zukunft nie. Gemeint ist die rund 120 Jahre alte und über 30 Meter hohe Fichte an der Marienapotheke, seit Menschengedenken Bestandteil des Stadtbilds von Ebersberg. Oben nisten Turmfalken. Noch.

„Den Baum hat jeder liebgewonnen“, sagt Gerd Otter, Stadtrat (Pro Ebersberg) und einer der zwei Grundstücksanlieger, die sich den Baum „teilen“. „Leider ist er am biologischen Lebensende“, sagt er auch. Zweite Anliegerin ist die Apothekerfamilie Hiebel, der laut einer Vereinbarung die Verkehrssicherungspflicht zufällt. „Es lässt sich schwer vorhersagen, wann genau die Kräfte eines alten Baumes völlig erschöpft sind“, so Jutta Hiebel. Tatsächlich hat sich die Krone der Fichte in den vergangenen Jahren gelichtet. Kanal- und unvorsichtig ausgeführte Pflasterarbeiten hätten das Wurzelwerk beschädigt.

Baumfällungen: Auch Paragrafenangst kann eine Todesursache sein

Manche Bäume aber sterben nicht an Verletzung oder Altersschwäche, sondern an Paragrafenangst. „Wenn tatsächlich was passiert, lassen uns alle im Regen stehen“, sagt ihr Nachbar Otter. Auch wenn die Rechtslast zuerst bei den Mitanliegern liege: „Vor Gericht weiß man nie.“

Jutta Hiebel sieht das ähnlich. Sie verantworte, dass niemand durch herabstürzende Äste oder schlimmstenfalls Baumbruch zu Schaden kommt. Wenn dann keine Versicherung einspringt: Katastrophe. So weit ging diese Furcht schon, dass das die schriftliche Verkündung des Todesurteils gegen die Solitärfichte druckreif war. Aus der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) im Landratsamt kam Bedauern, man habe aber keine Handhabe. Hiebel, Naturfreundin, hatte schon eine Ersatzpflanzung versprochen – und gleich die ganze Marienapotheke auf Ökostrom umzustellen, um die 3,5 Tonnen CO2 auszugleichen, die der Baum jährlich aus der Atmosphäre ziehe.

Ein Gutachter bescheinigt dem Baum solides Standvermögen - Doch reicht das der Versicherung?

Jetzt aber sagt Jutta Hiebel: „Der Baum bleibt stehen.“ Die Wende bringt ein Gutachter, berichtet die Anliegerin. Der sage, dass die Wurzelschäden repariert seien und der Zustand des Baumes sich seit der letzten Begutachtung 2019 nicht verschlechtert habe. Die einsame Fichte stehe sogar so im Saft, dass sie sich erfolgreich gegen den Borkenkäfer wehre. Rund 9000 Euro hat die Familie in den Erhalt des Baums schon investiert – und wäre bereit, weiterhin alle paar Jahre gut 1500 Euro in ein Standfestigkeitsgutachten zu stecken, so Jutta Hiebel. Sie traut „ihrem“ Baum locker noch 50, 60 Jahre zu. Die große Frage sei aber momentan: Reicht das Gutachten der Versicherung, damit diese die Haftung übernimmt?

„Irgendwann kommt er“, fürchtet der Mitanlieger

Skeptischer ist da der Nachbar: „Ich habe ihn immer verteidigt“, sagt Stadtrat Otter über den Baum. Doch in den letzten fünf Jahren habe sich der Zustand so verschlechtert, dass er fürchtet: „Irgendwann kommt er.“ Und wenn, dann fielen Fichten erfahrungsgemäß in einem Stück. „Der kann auf die Kirche, die Apotheke oder das Pfarrhaus fallen“, sagt Otter.

Schutz und Haftung durch das Landratsamt: Im ersten Anlauf gescheitert

Eine Option sieht er noch: Falls die UNB den Baum als Naturdenkmal einstuft, liegt die Haftung beim Landkreis. „Dann ist alles gut.“ Mit einem solchen Antrag ist er aber schon einmal gescheitert – keine einzige Fichte im Landkreis genießt diesen Status. „Nicht unbedingt naturdenkmalwürdig“, nennt Behördenchef Johann Taschner das Ebersberger Exemplar. Mit dem Schutzstatus verfahre die Behörde „sehr, sehr selektiv“. Es sei gut, dass es eine engagierte Anliegerin gebe, sagt Taschner. „Wir drängen uns da nicht vor.“

Nun heißt es also warten auf die Einschätzung der Versicherung. Und darauf, wie die Hiebels danach weitermachen können – oder müssen.

