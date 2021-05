1000 Dosen Astrazeneca: Massenimpfung am Samstag in Ebersberg

Am Volksfestplatz der Kreisstadt

Niedergelassenen Haus- und Fachärzte veranstalten am Samstag, 15. Mai, einen AstraZeneca-Impftag für alle Erwachsenen. Eine Terminbuchung ist für die Aktion nicht erforderlich, sagt der Ärztliche Koordinator Marc Block. Priorisierung spiele keine Rolle.

Ebersberg - Impfdosen für rund 1000 Menschen stünden bereit, sagte Block gegenüber der Ebersberger Zeitung. Das Astrazeneca-Vakzin sei über die Apotheken besorgt worden und stelle ein niederschwelliges Angebot neben den Impfungen im Impfzentrum und in den Hausarztpraxen dar.

Corona-Impfaktion im Landkreis Ebersberg: Impfwillige sollen Impfpass und Ausweisdokument mitbringen

Interessierte müssen ihre Krankenkassenkarte, sofern vorhanden ihren Impfpass und ein Ausweisdokument mitbringen. Der Einlass für die Impfung im Rahmen der Aktion erfolgt am Ebersberger Volksfestplatz ab 8 bis 20 Uhr. „Um den Ablauf der Impfung zu erleichtern, empfehlen wir den Impfwilligen, die für die Impfung notwendigen Aufklärung und Einwilligung Unterlagen bereits zu Hause auszufüllen und zur Impfung mitzubringen. Die Unterlagen können über die Homepage des Landratsamts heruntergeladen werden.“, sagt Block. Man erhalte sie aber auch vor Ort und könne sie in aller Ruhe ausfüllen.

+ „Astrazeneca ist ein richtig guter Impfstoff“, sagt Marc Block, Ärztlicher Koordinator. Er steckt hinter dem Impftag. © Artist SRO

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die zuständigen Minister der Bundesländer hätten sich am Donnerstagabend darauf geeinigt, dass der britisch-schwedische Impfstoff bundesweit für alle Erwachsenen genutzt werden kann. Das Vakzin kann demnach ohne Rücksicht auf die gültige Vorrangliste eingesetzt werden.

Corona: Astrazeneca-Impftag soll Hausärzte entlasten - „Kommen kaum noch zu unserer normalen Arbeit“

„Der Impftag ist ein gutes Signal für den Landkreis Ebersberg“, sagte Block und entlaste die Hausärzte. Allein in seiner Praxis in Zorneding gebe es eine Warteliste von 600 Impfwilligen. „Wir kommen kaum noch zu unserer normalen Arbeit“, so der Mediziner. Er bedankte sich bei Bürgermeister Ulrich Proske für die Hilfe der Stadt bei der Organisation. Der Bauhof wird die Volksfesthalle in ein provisorisches Impfzentrum verwandeln.

