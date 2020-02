Ebersberg: Fünf Männer in den Startlöchern

Wer regiert die Kreisstadt Ebersberg in den nächsten sechs Jahren. Fünf Kandidaten gibt es, die sich um die Nachfolge von Bürgermeister Brilmayer (CSU) bewerben.

Ebersberg – Wer in der Kreisstadt das Sagen hat, hat dies für gewöhnlich über einen langen Zeitraum hinweg. Zumindest galt das für die beiden vergangenen Bürgermeister. Hans Vollhardt war ab 1972 für 22 Jahre CSU-Bürgermeister, sein Nachfolger und Parteikollege Walter Brilmayer ist derzeit in seinem 26. und aus Altersgründen letzten Jahr.

CSU:Gressierer

Ob diese Tradition auch in Zukunft eventuell fortgeführt werden kann, auch darüber entscheiden die Ebersberger am 15. März. Mindestens einer der fünf Kandidaten um das Bürgermeisteramt hat derartige Ambitionen. Der 24 Jahre junge Alexander Gressierer sieht sich gerne als Thronfolger der beiden großen CSU-Männer. Bei öffentlichen Auftritten betont der ehrgeizige CSU-Stadtrat und Ortsvorsitzende seine (Partei-)Bindung zu den beiden respektierten Vorgängern, an deren Ära er anknüpfen möchte. Zumindest vom Alter her wäre bei ihm theoretisch ebenfalls eine lange Amtszeit möglich. Bereits vor einem Jahr war der Agrarbusiness-Student vorgeprescht und hatte als Erster seinen Hut in den Ring geworfen.

SPD: Proske

Etwas später meldete sich Uli Proske. Der langjährige Kommandant der Ebersberger Feuerwehr und Chef der kommunalen Wasserversorgung ist zwar parteilos, aber als SPD-Kandidat in den Wahlkampf gezogen. Für die Genossen sitzt er bereits seit dreieinhalb Jahren auch im Kreistag. Sein Name findet sich jedoch nicht auf der Stadtratsliste. Denn Beamte und leitende Angestellte bei der Stadt dürfen sich nicht gleichzeitig ehrenamtlich als Stadtrat einbringen. Sollte der 49-jährige dreifache Vater also nicht zum Bürgermeister gewählt werden, muss der Stadtrat also ohne ihn auskommen.

Freie Wähler: Ried

Ein alter Hase in Sachen Kommunalpolitik ist Toni Ried. Der Vorsitzende der Freien Wähler in Ebersberg ist ehrenamtlicher Kreisrat und bereits seit 36 Jahren im Stadtrat, seit Jahren als Zweiter Bürgermeister. Der 66-Jährige könnte aus Altersgründen nur eine einzige Amtszeit lang regieren. Wie die Bürgermeisterwahl auch ausgeht, der bodenständige Kaufmann und Vater einer erwachsenen Tochter bleibt der Stadtpolitik höchstwahrscheinlich so oder so erhalten. Denn er steht (wie auch Gressierer) auf Listenplatz eins seiner Partei.

FDP: Spötzl

Nicht ganz so sicher über seine Wahl ins Gremium dürfte sich der Vierte im Bunde sein: Bernhard Spötzl ist Bürgermeisterbewerber der FDP. Die Partei tritt zwar selbstbewusst auf, bei der Wahl dieses Mal zwei Stadtratssitze zu bekommen, bisher ist der 58-jährige Vermessungsingenieur und Vater Spötzl jedoch der einzige Liberale im Stadtrat.

Pro Ebersberg: Peis

Für Überraschung im Herbst gesorgt hat der fünfte Bürgermeisteranwärter Josef Peis. Der 46-jährige Wahl-Ebersberger, Familienvater und Geschäftsführer im katholischen Diözesanrat hat mit seiner neu gegründeten Wählergemeinschaft „Pro Ebersberg“ das politische Feld bereits im Wahlkampf ein wenig aufgerüttelt. Wahlentscheidende Fragen wie etwa das Top-Thema Ortsumfahrung haben seither in allen Fraktionen deutlich an Fahrt gewonnen, wenngleich sich außer der FDP (Umgehung im Osten) noch keine Partei auf einen Lösungsvorschlag festgelegt hat. Zwar sprechen mittlerweile fast alle von einem Tunnel, ob und wo dieser am besten realisiert werden könnte, lassen sie indes offen.

Service

Die Bürgermeisterkandidaten aller Gemeinden aus dem Landkreis Ebersberg, haben wir für Sie in unserem Überblicksartikel zu den Kommunalwahlen 2020 aufgelistet. Zudem können Sie sich in unserem Artikel zu den Landratswahlen über die dort antretenden Kandidaten informieren. Alle weiteren Hintergrundberichte finden sie auch auf unserer Themenseite zu den Kommunalwahlen 2020 im Landkreis Ebersberg.

Uta Künkler